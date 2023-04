Empresa canadiense está interesada en los activos de Solway en Guatemala, lo que incluye la minera Fenix

Según la revista, la medida se produce cuando Estados Unidos enfrenta una intensa competencia por los metales de tierras raras y otros recursos estratégicos usados en diferentes procesos productivos principalmente equipo tecnológico tanto en las esferas comerciales como en la militar.

El contexto

Newsweek detalla que, en noviembre del año 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Dmitry Kudryakov e Iryna Litviniuk, quienes eran ejecutivos en CGN y en Pronico (subsidiarias de Solway y propietarias de Fenix), por su presunta participación en tráficos de influencias rusos en el sector minero de Guatemala. Fueron señalados de supuestamente liderar múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios del gobierno.

En ese entonces, estas dos compañías expusieron que dichos ejecutivos fueron suspendidos de inmediato de sus cargos a la espera de los resultados de la investigación por parte de un asesor jurídico externo.

Y se menciona la competencia con China, la cual, se indica que domina el mercado de tierras raras. Unos 35 de los minerales y metales preciosos requeridos para la producción y fabricación estadounidenses están actualmente controlados por Pekín, según un informe de la industria. Entre ellos se encuentran los materiales necesarios para producir teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y una amplia gama de sistemas de armas avanzados, se añade en el artículo.

¿Interés de EE. UU.?

El reportaje añade que el documento mencionado sugiere que la participación de Solway durante una década en Fenix podría estar llegando a su fin y que la compañía CAN está trabajando de forma estrecha con un diplomático de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien ha estado hablando con el Departamento de Defensa en nombre de la compañía.

Esta persona habría conectado a la empresa con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) para buscar fondos adicionales y ya acordó proporcionar un seguro de riesgo político para un proyecto de níquel en Guatemala, consistente en más US$300 millones en financiamiento para instalaciones de procesamiento adicionales.

Se añade que el sulfato de níquel estaría destinado a la venta a fabricantes estadounidenses de baterías y vehículos eléctricos. Newsweek refiriere en su publicación que DFC declinó hacer comentarios, pero que en el documento se indica que, el diplomático mencionado confirmó que “apoyarán a la compañía en sus esfuerzos por adquirir los activos de níquel Solway en Guatemala, luego de las recientes sanciones impuestas a la compañía rusa”.

Se menciona que el plan es transferir posteriormente los activos de níquel de CAN en Guatemala a una firma incorporada en Estados Unidos denominada America Rare Earth Sources Inc. (ARES), la cual será adquirida totalmente por CAN y a su vez, esta comprará dos empresas guatemaltecas llamadas Rio Nickel Inc. y Nichromet Guatemala Inc.

El medio también cita que en el documento se refiere que el CAN espera adquirir activos de Solway con un “descuento significativo sobre el valor actual de los activos, y contará con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos durante todo el proceso; y de la DFC para apoyar un mayor desarrollo e inversión en los proyectos de níquel de la compañía”.

Reacciones

Newsweek informa que el representante legal de CAN les respondió que la compañía “se ha acercado a los gobiernos para discutir los requisitos de la cadena de suministro, así como para crear posibles empresas conjuntas para el suministro de minerales críticos que actualmente están siendo suministrados por China”, y que se reunió con las embajadas de Canadá y Estados Unidos para discutir las subsidiarias de la firma Rio Nickel y Nichromet Guatemala, durante una visita al país en 2022.

“CAN entiende que el papel de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala es facilitar las actividades económicas que son estratégicas para la transición verde en los Estados Unidos” y la firma, dijo el representante, trabajó en el supuesto de que el “mandato del diplomático era facilitar las discusiones sobre el entorno empresarial en Guatemala con respecto al suministro de minerales críticos a los Estados Unidos”. “CAN, dijo el representante, se enteró de las sanciones contra los activos de Solway a través de informes de los medios varios meses después de haberse reunido con funcionarios diplomáticos estadounidenses y canadienses en Guatemala. Fue entonces cuando la empresa solicitó el consentimiento del Tesoro para adquirirlos”, refiere el medio.

Solway niega intención de venta

Consultada sobre todo lo anterior, la oficina de prensa de Solway respondió a Prensa Libre que “es consciente de la existencia de este memorando (citado por Newsweek) pero no podemos confirmar su autenticidad, ya que CAN nunca se ha acercado directamente a Solway para discutir su oferta”.

Añade que es una práctica comercial muy poco común que una empresa haga ofertas de compra al Gobierno de Estados Unidos en lugar de acercarse primero a la propietaria.

Respecto a la posible venta, la firma expresó que Solway no tiene intenciones de vender sus activos en Guatemala y que están haciendo todo lo posible por salvar el negocio, el cual genera alrededor de 6 mil empleos directos e indirectos y contribuye al bienestar económico del departamento de Izabal. Esta labor, agrega la firma, incluye comunicación continua con los funcionarios estadounidenses a través de un grupo de firmas legales de aquel país.

Sobre las sanciones, la empresa refirió que “hemos iniciado una investigación independiente sobre las acusaciones que Solway Investment Group (SIG) entiende que condujeron a las sanciones de sus subsidiarias guatemaltecas, como se establece en el comunicado de prensa oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU., y esperamos que los resultados estén disponibles pronto”.

“Sin embargo, deseamos aclarar que existe un error en la información proporcionada por la OFAC con respecto a las sanciones impuestas a nuestras empresas y a los particulares. Hemos informado este error a la OFAC a través de nuestros abogados estadounidenses”, indicaron al agregar que SIG es una empresa minera y metalúrgica de Suiza y niegan de forma categórica “cualquier asociación directa o indirecta con el gobierno ruso, el liderazgo ruso o el dinero ruso y, por lo tanto, no podríamos haber actuado en su interés”.

Solway mencionó además que no están afiliados ni conectados con la empresa MayaNíquel. “Previamente hemos condenado públicamente la invasión rusa y apoyamos al pueblo ucraniano con recursos humanitarios”, dijo en su publicación, al expresar que seguirán trabajando para proteger a sus “empleados, clientes, la reputación comercial y buscaremos reparar de manera enérgica y precisa cualquier acusación falsa o engañosa que se presente contra nosotros”.

En cuanto a las condiciones actuales en Guatemala, la oficina de prensa de CGN-Pronico compartió información actualizada a la semana pasada (4 de abril) indicando que han enfrentado dificultades imprevistas debido a las sanciones impuestas por OFAC desde el 18 de noviembre de 2022.

“Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados por nuestros representantes legales en EE. UU., hasta el día de hoy no hemos recibido la licencia temporal solicitada a OFAC, lo que ha detenido completamente nuestras operaciones” y a eso se añade la falta de renovación de las credenciales de exportación por parte del Gobierno de Guatemala y el cierre de sus cuentas bancarias por parte de las instituciones financieras locales, aspecto que los ha dejado en una difícil situación.

“A pesar de que hemos estado en constante comunicación con las autoridades estadounidenses y las instituciones financieras guatemaltecas para encontrar soluciones, no hemos recibido respuesta alguna. En consecuencia, las operaciones de la compañía están completamente paralizadas”, se añadió.

Aunque en Pronico se ha hecho lo posible para mantener el pago de salarios a los trabajadores en los últimos meses, con las actuales condiciones de la compañía, se tomó la decisión de liquidar a los empleados en el área de termoeléctrica. A los trabajadores se les pagaron todas las prestaciones laborales, incluyendo la indemnización por tiempo servido, compensación por vacaciones, horas extras, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y un bono de Q3 mil 100 (equivalente a un salario mínimo en el país).

CGN contó con alrededor de 400 trabajadores, pero la primera semana de abril se despidió a casi todo el personal que aún quedaba laborando, y ahora cuenta solo con personal administrativo. Mientras que en Pronico, de 1,600 colaboradores, quedan menos de 800. En febrero del 2023 se dio la primera reducción masiva de puestos, cuando se empezó el cierre industrial de la mina.

Sin respuestas

También se consultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre el tema, el cual respondió que no puede emitir opinión sobre un artículo periodístico que no se fundamenta en información oficial y que no es de conocimiento de ese ministerio.

Añade que al ministerio “no ha sido remitido nunca el documento aludido en dicha publicación” y que “no corresponde al MEM comentar sobre las decisiones de ninguna empresa que opere en el país”.

Sobre el estatus de CGN, refirió que la compañía es la titular de los derechos mineros Niquegua Montúfar y Fénix, los cuales se encuentran vigentes.

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) respondió que no tendrían pronunciamiento al respecto, en tanto que la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (Cancham) y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala no emitieron ninguna respuesta.

