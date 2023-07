Empresarios relacionados con el comercio exterior exigen una hoja de ruta crítica ante la posibilidad de suspensión de APM Terminals Quetzal

Una hoja de ruta crítica fue la principal exigencia de los empresarios a la EPQ, para evitar efectos negativos en la economía nacional y pérdidas en estos sectores, expuso Fanny de Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Agexport, lo que fue secundado por Zamora, quien indicó que podría haber repercusiones en la cadena de abastecimiento, en el sentido de que se paralicen todas operaciones portuarias y no se despachen las mercancías a sus destinatarios.

EPQ es el puerto más importante del sistema y las cifras a junio indican que se han transportado 6.6 millones de toneladas lo que significa el 45% de la carga total que es de 14.5 millones de toneladas, según las cifras oficiales. En carga contenedorizada ha movilizado 2.1 millones de toneladas.

Además, se ha atendido 639 buques, que equivale el 38% del total y 181 mil 181 contenedores, que representan el 39%, indican las estadísticas de la Comisión Portuaria Nacional.

Hoja de ruta

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), remarcó en la reunión que se no se han dimensionado los efectos graves que podrían generarse de este asunto legal, aclarando que la preocupación no obedece a la defensa de una empresa en particular, sino a la amenaza de un posible retroceso en el modelo de operación de una terminal de contenedores, que si bien es cierto no es la más eficiente de mundo, ha permitido, mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia de la portuaria.

“El no tener certeza ni transparencia por parte de las autoridades de EPQ en relación con lo que va a suceder en el momento en que se notifique una posible nulidad del contrato de la empresa que hoy opera la terminal de contenedores, genera mucha preocupación e incertidumbre porque las autoridades no han sido claras en anunciar el proceso ni la ruta exacta a implementar a partir de ello”, resaltó la ejecutiva.

Caballeros recordó que en la única reunión en la cual participó Anleu en el Congreso, explicó que EPQ ya había generado notas de interés a tres compañías a presentar ofertas y competir para prestar los servicios de la administración de la operación, y “nos parece que esto denota que se están haciendo designaciones discrecionales por parte de las autoridades, y con esto no se estaría cumpliendo con el principio de transparencia en la contratación de servicios públicos”. Las cartas de interés habrían sido dirigidas a Yildirim Holding (Yilport) de Turquía; Ictsi de Filipinas y Piosas de España.

Riesgos al comercio

Al igual que D. Estrada, Caballeros remarcó que la solución a este problema está en manos de la EPQ, ya que no solo puede afectar al servicio que presta APM, sino a todos.

Ejemplificó que cuando una persona consume huevos revueltos y un pan en el desayuno, no sabe que para tener huevos en la mesa, se necesitó una gallina ponedora que se alimentó con granos o concentrado que ingresa a través de las terminales de graneles en EPQ, pero cuyo flujo se puede ver interrumpido o afectado, en el momento en que toda la carga que hoy opera APM Terminals, tendría que ser atendida por EPQ, ocasionando serios retrasos.

Entonces, según la ejecutiva, se elevarán los costos y cargos financieros a las empresas, aparte de que muchas empresas navieras internacionales se abstendrían de despachar carga hacia Guatemala, debido a las ineficiencias que ya se conocen por el lado de EPQ, “lo que puede ocasionar incluso la falta de abastecimiento de ciertos productos que no se producen en el país”.

Sobre alguna alternativa o algún plan emergente, la directora de Camagro, fue enfática en exponer que “las autoridades de EPQ deben dar la cara de manera pública y transparente, indicando la ruta que van a seguir para garantizar que no se interrumpan las operaciones en APM Terminals Quetzal y garantizar el manejo de carga de manera eficiente, en los tiempos necesarios y la capacidad portuaria para ingresar los buques que hoy están arribando”.

Estatus de la operación y legal

Gabriel Corrales, director general de APM Terminals, informó que por ahora las operaciones son normales, y se atiende en promedio unos 700 camiones al día, así como a los barcos en su línea de atraque para carga de importación y exportación en contenedores para carga refrigerada y seca.

Por otro lado, explicó que el proceso legal del contrato de usufructo, sigue su curso en la Corte de Constitucionalidad (CC), y está en proceso una acción de aclaración por resolver para cerrar el proceso y que pueda seguir su curso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el tribunal administrativo correspondiente.

Comentó que no está en sus manos, ni es su decisión, una interrupción de las operaciones, pero los efectos de la decisión de la CC deben acatarse y si esta es que se declara nulo el contrato de usufructo que permite las operaciones, las consecuencias inmediatas serían la suspensión de las autorizaciones aduaneras para poder operar la carga que está sujeta a comercio exterior y no se podría responder por la carga que está bajo el cuidado aduanero.

También se suspendería el contrato administrativo, que permite operar el amparo del usufructo, por lo que ninguno de los equipos o personal puede operar o decidir sobre la carga dentro de la terminal. En promedio se movilizan y transportan 3 mil 500 contenedores, lo que se podrían acumularse.

También aclaró que, por ahora, están en la búsqueda de participar en una solución que evite la interrupción de las operaciones de la terminal.

Al preguntarle sobre que ideas claves están en la mesa para poder brindar una solución, afirmó que “de nuestra mano, lo único que tenemos es la voluntad y la capacidad de operación e inversión para las ampliaciones, pero corresponde a las autoridades del país, proponer las soluciones legales que permitan la continuidad de la operación”.

Corrales, afirmó que, si se llegará a una suspensión de manera abrupta de APM Terminal, la cadena de abastecimiento por Puerto Quetzal perjudicaría la industria, el comercio a los consumidores y los trabajadores y otros que gravitan en la actividad portuaria.

Al preguntarle sobre las expectativas de los usuarios y en la industria logística, el director explicó que en la citación se evidenció que los dueños de las cargas están haciendo uso intensivo de las instalaciones y aprovechan las ventajas operativas para poder llegar a los volúmenes de importación y exportación que se están gestionando en la terminal.

Confirmó que se han incrementado en alrededor de 4% los volúmenes de carga en este semestre, respecto al mismo periodo del año anterior, lo que puede significar la muestra de la fortaleza de la economía, aparte de que se han intensificado los tráficos de Asia, Japón y Corea del Sur hacia Centroamérica y América del Sur.

De esa terminal, todos los días para exportación sale carga como banano, productos perecederos, azúcar y café, mientras que ingresan bienes de consumo y de capital, como equipos, maquinaria para la construcción e instalación de plantas.

Corrales explicó que en la industria marítima hay un modelo portuario que APM Terminals Quetzal ha desarrollado en Guatemala, mediante el cual se realiza la inversión en infraestructura, en maquinaria, se aporta tecnología y se gestionan directa y completamente todas las actividades del puerto para que exista solo una responsabilidad, y se garanticen los procesos interconectados, que generen eficiencia y seguridad para la carga en el terminal.

Cronología del proceso: