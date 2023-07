Empresarios y autoridades guatemaltecas califican de “muy positivo” el crecimiento económico de EE. UU.

Aunque los economistas han venido advirtiendo de una posible ralentización a medida que la Reserva Federal (Fed, banco central) subía rápidamente las tasas de interés en el último año para frenar la demanda y reducir la inflación, la economía ha demostrado ser más resistente de lo esperado.

En tanto, el presidente Joe Biden saludó el crecimiento más sólido de lo previsto como fruto de su “Bidenomics” -nombre que le dio a su política económica-, indicando que “la economía crece y nosotros reducimos los gastos para las familias”.

Efecto en la economía local

Ricardo Rodríguez, analista de Central America Business Intelligence (Cabi) explicó que hay desaceleración respecto a los crecimientos reportados en años anteriores luego de la pandemia pero que el crecimiento económico interanual del segundo trimestre en Estados Unidos es fuerte porque el previsto por los expertos era de 1.8% pero se situó en 2.4%, a pesar de los altos y constantes incrementos en la tasa de interés.

“Las repercusiones a Guatemala no necesariamente son a futuro porque lo que estamos viendo es lo ya que sucedió y no una proyección”, explicó. O sea que el impacto en el país ya se ha percibido porque está muy conectado con Estados Unidos no solo por ser su principal socio comercial, sino por las remesas, agregó.

Según datos del Banco de Guatemala (Banguat), en junio del 2023 se recibieron US$1 mil 861.3 millones por remesas, 11.7% más que en el mismo mes del año anterior, y el dato acumulado del primer semestre llegó a US$9 mil 657.9 millones, que representan 10.8% más que el mismo plazo de 2022. Además, un tercio de las exportaciones del país son hacia Estados Unidos, agregó, Rodríguez.

En síntesis, el analista considera como una buena noticia ese comportamiento ya que “con el crecimiento de los primeros seis meses, pensar que Estados Unidos pudiera entrar en recesión en el 2023 sería muy poco probable”.

Fernando Spross, analista de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), es una noticia positiva para la economía de Guatemala, pues la aceleración de la economía estadounidense generalmente significa mayores niveles de empleo entre la población migrante de origen hispano, lo que se traduce en un aumento de sus ingresos laborales y en el volumen de remesas que ingresan al país.

“Por otra parte, también podríamos esperar mayor demanda para nuestros productos de exportación y en el largo plazo, una ampliación de nuevos mercados y potenciales nuevos flujos de inversión. Esto es importante porque según la información de la oficina de Estadísticas Económicas de los Estados Unidos se atribuye el crecimiento del segundo trimestre al aumento del consumo de los hogares, tanto en bienes como en servicios, lo que confirmaría un aumento en los ingresos laborales de los trabajadores”.

Pero a su juicio, es importante notar que la posibilidad de vender más a los Estados Unidos es simplemente una ventana de oportunidad que puede ser aprovechada, “porque mucho dependerá de qué tan competitivos podemos ser, como país, en los mercados internacionales”.

Aleja posible recesión

El crecimiento reportado en el segundo trimestre muestra nuevamente lo fuerte que está la economía de Estados Unidos, y aleja las advertencias de una posible recesión, fue la postura de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).

“Esto significa que hay una actitud positiva hacia la economía estadounidense, pero hay que estar atentos y en alertas a futuro para alejar la sombra de una posible recesión”, expresaron.

Además, calificaron como “una noticia excelente” el dato dado a conocer por las autoridades estadounidenses, en el sentido de que se verá reflejado en la económica local; aunque por un lado hay condiciones exógenas como el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, así como los altos costos de los combustibles, se esperaría -en el corto plazo- que aumente el comercio y sobre todo, las exportaciones, así como las remesas familiares, considerando que se están observando cifras históricas de empleo y de crecimiento de la producción.

Además, AmCham considera que el dato presentado, nuevamente muestra la resiliencia que ha tenido Estados Unidos, a pesar del panorama político polarizado. “Los estadounidenses han salido con muchas ganas y fuerza; pareciera que lo que no se gastó, no se usó, no se consumió y no se viajó durante la pandemia, ahora se está haciendo” explicaron.

Además, indicaron que este repunte de la actividad productiva también beneficiará a los guatemaltecos que residen en ese país, ya que contarán con empleo y podrán despachar más remesas a sus familiares, “quienes podrán mejorar su nivel de vida”.

Banguat: Hay relación directa

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), fijó su postura ante este resultado y su lectura es que la economía estadounidense ha crecido más de lo previsto a inicios de este año y el crecimiento está explicado principalmente por el incremento del consumo privado (de los hogares) y la inversión privada (empresas).

“Vale indicar que el empleo en Estados Unidos se ha mantenido fuerte, particularmente en el sector de servicios, debido al aumento en el consumo”.

Sobre cómo se refleja ese comportamiento en la economía guatemalteca, declaró que existe una relación entre el comportamiento de la economía estadounidense y la nacional, aunque el efecto no es inmediato y se da con un rezago de dos trimestres. Es decir, que en dos trimestres se estaría reflejando el aumento del crecimiento estadounidense en el país.

Al preguntarle sobre los análisis más recientes sobre la economía de Estados Unidos, el funcionario resaltó que ha estado evidenciando un dinamismo superior al esperado, lo que permite anticipar que este año podría terminar con un aumento del PIB mayor a 2% (a inicios de año se esperaba menos de 1%).

Con información de AFP