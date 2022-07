En nueve años, la evasión del IVA se calcula en Q80 mil millones debido a cuatro causas

Se le denomina incumplimiento del IVA, al monto que no se puede cobrar por un tributo, con base en modelos que calculan el consumo de bienes y servicios; las compras exentas, el monto gravable, la base imponible potencial y la recaudación efectiva.

El informe brinda una radiografía de lo que puede representar la evasión del IVA y, en promedio, cada año esta asciende a Q9 mil millones o Q750 millones mensuales.

En el tiempo

La importancia del IVA es que junto al impuesto sobre la renta (ISR) sostienen la estructura tributaria del país, y por lo tanto, el presupuesto nacional de ingresos y egresos depende de ambos tributos para el funcionamiento del aparato estatal.

En nueve años la recaudación efectiva del IVA fue de Q235 mil 813.55 millones y en promedio se cobran Q26 mil 201 millones anuales. En tanto, la recaudación potencial era de Q316 mil 532.81 millones, y la diferencia (Q80 mil 719 millones) es el monto que no llegaron a las arcas gubernamentales.

Organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como las agencias calificadoras de riesgo-país, señalan que la debilidad del fisco es un problema de larga data y por ejemplo, en mayo último, esa entidad recomendó acelerar los esfuerzos para abordar las brechas sociales mientras se mantiene la sostenibilidad fiscal, para lo que es necesario aumentar los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto.

En ese sentido, la SAT debe consolidar e incrementar mejoras en la administración tributaria, así como racionalizar los incentivos y exenciones fiscales.

Mientras tanto, el cálculo de la evasión puede ser mucho mayor, ya que está pendiente el informe anual del ISR y la información sobre el cumplimiento en el tema aduanero.

Causas principales

En 2021 el incumplimiento fue de Q7 mil 840 millones, menor a los Q9 mil 168 millones del 2020, debido en parte a que ambos ejercicios fiscales estuvieron influidos por los efectos de la pandemia. Sin embargo, en el 2019 el monto fue de Q10 mil 465 millones y Q9 mil 994 millones en 2018, según la SAT.

Al tratar de desglosar esa cantidad identificada solo el año pasado, Fernando Suriano Buezo, Intendente de Recaudación, mencionó que para efectos de ese análisis, el concepto de incumplimiento de pago arraigado contempla las figuras de subdeclaración involuntaria, evasión, elusión y planificación fiscal.

Como factores incidentes, se destaca el fomento de la facturación a Consumidor Final (CF) en niveles superiores a lo que puede considerarse normal, que corta la cadena del IVA en operaciones que forman parte del consumo intermedio de otras actividades que generan actividades lucrativas.

Otro componente del incumplimiento es la evasión, que constituye un acto deliberado por parte del contribuyente para reducir sus obligaciones tributarias.

Pero también se han detectado otros casos consistentes en que se ponen marcha acciones sistemáticas dentro de los regímenes tributarios, como la fragmentación de transacciones o la combinación de éstas, para lograr una disminución legal en el pago del impuesto.

Y están las figuras de quienes no están habilitadas y deben pagar el IVA pero no lo hacen, y las personas o entidades que están exentas por mandato constitucional.

FEL y economía informal

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes señala que el IVA tiene su mayor fundamento en la facturación de bienes y servicios, por lo que afecta la cantidad de agentes económicos que operan en la informalidad. O sea, sin registrarse ante la SAT, con lo que dejan de cumplir con sus obligaciones tributarias.

En tanto, los contribuyentes formales han estado obligados a emitir facturas y ahora, deben hacerlo por vía digital, según las nuevas disposiciones como el Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL), con lo que se espera aumentar la cobranza.

Como ejemplo, la evasión disminuyó de 25.78% en 2020 a 18.04% en el 2021, debido a los mecanismos electrónicos de control que ahora tiene el administrador tributario, por lo que ese nivel de incumplimiento puede corresponder a la economía informal, que está comercializando sin emitir factura de ninguna forma.

La economía informal es muy compleja, remarcó el analista, ya que pueda ser que los contribuyentes estén inscritos, pero no emiten facturas, y hay sectores que están “muy visualizados en esa economía” que no facturan, y ahí están los negocios en los mercados, donde se mueven bienes agrícolas, de ganadería o bienes en general, que no están facturando, yaparte de las mercancías provenientes del contrabando.

Suriano Buezo manifestó que también se analiza la economía informal y se incorpora ese segmento en el reporte, pues no todo lo que se considera informal deja de pagar impuestos, pues una venta de comida ambulante paga impuesto al comprar sus insumos, pero la cadena se rompe cuando vende esos productos y no emite las facturas correspondientes.

Controles a futuro

En los próximos años y con la implementación de la FEL, las mejoras en el Registro Tributario Unificado y los programas de fiscalización por sector económico, se espera una reducción de la evasión.

“Ahora tenemos información y sabemos el comportamiento de cada sector, por lo que la fiscalización se enfoca en los contribuyentes que no muestran un comportamiento adecuado. Creemos que habrá una disminución del incumplimiento, para llegar al 15 o 16%, que sería más controlado”, resaltó.

Paredes afirmó que la tendencia va hacia mayores controles para que los porcentajes de evasión sean cada vez menores, pero deben fortalecerse los esfuerzos de promoción de la cultura tributaria, en el sentido de exigir factura, para poder cerrar el círculo.

Además, el administrador tributario debe facilitar la afiliación y el pago de impuestos, ya que el sistema electrónico es complejo para gran parte de la población, por lo que se necesita capacitación e implementación de sistemas fáciles de manejar, operar y acceder para que más personas tributen.