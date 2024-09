José Antonio Lemus Guzmán, presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en Escuintla, informó cómo se encuentra actualmente el proceso de negociación con APM Terminals Quetzal sobre el futuro de la operación, luego de la nulidad del contrato que le dio vida.

El directivo confirmó que están a la espera oficial de la respuesta de APM Terminals, y espera que, en un periodo no mayor a 15 días, ya podía tener una claridad sobre el futuro de las operaciones, que brindaría certeza a los usuarios de esa terminal.

Actualmente, APM Terminals paga US$11.50 por unidad movilizada de contenedores a EPQ. También paga US$0.20 por metro cuadrado por el área de terreno, según el tarifario vigente; y que las autoridades buscan que se mejoren esas condiciones.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El pasado 13 de agosto, los usuarios se habían manifestado sobre lo silencioso del futuro de las operaciones logísticas a dos meses de haberse notificado la nulidad del contrato. Lemus Guzmán conversó con Prensa Libre, luego de haber participado en una citación en el Congreso de la República.

¿Como avanza el proceso con APM Terminals en el marco de la nulidad del contrato?

Estamos en pláticas con ellos; atendiendo un amparo que está alrededor de ellos, que nos obliga a continuar la operatividad sin interrumpir el servicio, y en lo conversado hasta ahora están en unas consultas fuera del país para armonizar los intereses del estado.

Principalmente, en obtener la mejora de los ingresos de ese servicio -canon-, pero lo más primario es que no pare la operación, por qué se vendrá a sumar a los problemas ya existentes; lo segundo, es que en este proceso temporal queremos tener un mejor beneficio para el estado.

En esa mesa, ¿cuál fue la propuesta de EPQ?

Es qué necesitamos una temporalidad -del contrato- de tres años, en lo que se levanta un proceso de licitación internacional para la prestación de servicios de una terminal especializada.

Para el levantamiento de este evento -próximo-, por orden presidencial buscamos la mayor transparencia tenemos la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en plantear unas bases claras, transparentes, y orientadas a compañías de envergadura internacional de gran capacidad de manejo de carga en contenedores para que puedan participar, porque necesitamos crecer, y no buscamos quedarnos con un operador intermedio que no garantice el crecimiento de la carga.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El evento internacional que pensamos hacer sería con la idea de adjudicarlo en tres años, en este periodo de gobierno, para no comprometerse más allá de lo que corresponde; tenerlo hecho para dejarlo con claridad el funcionamiento de esta terminal portuaria especializada. Pero paralelamente, estamos buscando la opción de contar con otras facilidades portuarias para poder generar.

¿Es decir, que sería un acuerdo temporal de operación con APM Terminals?

Si, un contrato temporal de 36 meses, mientras se levanta el proceso de licitación.

¿Qué respuesta ha brindado APM Terminals?

Aún no ha dado la respuesta, pero esperamos que sea cerca y tenemos que asegurarlo rápido porque el amparo provisional puede cambiar en cualquier momento, y se tiene que actuar dentro del marco de la ley que está orientado de asegurar la continuidad.

En EPQ no tenemos capacidad interna ahora para evitar que se paren las operaciones de la terminal especializada. Si ellos nos dijeran que se van, que están en todo su derecho, sería catastrófico para nosotros, porque no tenemos capacidad: no tenemos grúas, y las pocas que deberíamos tener no están al cien por ciento. Entonces, queremos garantizar la no interrupción del comercio exterior, y lo segundo buscar los mejores beneficios para el estado que es lo importante.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Al futuro corto de tres años, tener los mejores prestadores de servicios de escala internacional para el beneficio del comercio nacional, y lo que buscamos es abrir la competencia, y reitero que se mejoren los ingresos para el estado.

Usuarios han señalado varios inconvenientes en las operaciones portuarias, ¿Cómo lo interpretan?

Hay usuarios navieros, dueños de la carga, y hay muchos involucrados en el tratamiento de la carga que viene; obviamente el propietario de las cargas son los primeros, y segundo en los medios que contratan o emplean para traer sus mercancías que serían los agentes navieros y de otras compañías que participan en esta cadena.

Estamos tratando de comprender el problema de cada uno; por eso abrimos recientemente canales de comunicación, nos hemos reunido con distintas cámaras, con navieros, exportadores, importadores, trasportistas de carga pesada, quienes nos han explicado para entender el problema de cada uno, y que a su vez entiendan el problema nuestro.

Estamos tratando de identificar los problemas de ellos, explicando la problemática interna, y qué es lo que se está haciendo para la parte que nos compete, y que necesitamos de la parte de ellos.

¿Cuál es la fuente de los diversos problemas?

Incluso el problema es del mar, por ejemplo: yo puedo decir que solo vengan barcos de nueve metros de calado de profundidad y de 180 metros de eslora, pero resulta que el dueño de las cargas no encontrará esos buques, y lo único que le ofertan en el mercado disponible para traer su carga, sea un barco de 210 metros de eslora y de 11 de calado.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Entonces, cuando viene el buque se tiene que atender, por lo que es multi causal y hay varias formas del origen, por lo que la solución está en todos, sino de los usuarios, navieros, dueños de la carga, y no solo de EPQ.

¿Cómo esta las operaciones en el muelle comercial?

La problemática, es que no nos damos abasto: los cuatro atracaderos que se plantearon de origen en 1980 era para poder atender a lo mucho un millón 200 mil toneladas métricas de carga, y ahora estamos manejan 13 millones de toneladas, por lo que es un crecimiento que supera la capacidad del cual fue diseñado ese atracadero.

Esta crisis no se va a quitar hasta que tengamos nuevos atracaderos, que es la respuesta de fondo. Debe haber más atracaderos porque solo tenemos cuatro.

Usted explicó que hay programa emergente de nuevos atracaderos. ¿En qué consiste?

Por ejemplo, la terminal de turismo o pasajeros -Duque de Alba- tiene la facilidad que los barcos se puedan pegue al atracadero, porque tienen menos calado en los muelles que por un pasillo se conecta a tierra, y ahí no se puede introducir una grúa para poder hacer las descargas. Lo que se está analizando ahora es una posibilidad, haciendo una modificación cercana de poder descargar graneleros con unas bandas aéreas, pero eso se lleva al menos 12 meses en poder armar esa facilidad.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

La idea es aprovechar los espacios de tiempo cuando no hay temporada de cruceros, no es bloquear el turismo, sino cuando no se utilice, utilizarlo para graneleros, y esperamos concretarlo, que es de las pocas posibilidades en el corto plazo de poder aumentar un atracadero más y ya se podría atender un buque.

También hay otra terminal donde se trae carbón -que se utiliza para la generación eléctrica- hacer lo mismo, pero el problema, es que el dueño de la carga decidirá si descarga ahí, porque a veces se descarga fertilizantes, pero si se traen productos alimenticios, pueda haber riesgos de contaminación, pero es decisión del dueño de la carga, pero se darían las facilidades de poder hacer los despachos, pero tiene sus implicaciones cohabitar con el mineral.

En el corto plazo, ¿qué acciones reales de mejora se podrían implementar?

Ahora en lo que se tiene, es el incremento de grúas y por eso realizamos la invitación a otros participantes, pero eso lleva entre tres a cuatro meses, para poder facilitar el proceso de carga y descarga.

Mejorar los equipamientos que se tienen en el personal que trabaja en el puerto, por lo que estamos en distintos procesos de adquisición de maquinaria para poder atender bien la carga, como nuestra competencia.

Incrementar la posibilidad de más atracaderos, con dos lugares para atender a más embarcaciones, que son las fundamentales. Hay otras, como el dragado en la dársena, para asegurar el ingreso en barcos con diseño original puedan llegar sin problema alguno, y los acercamientos institucionales, porque podemos ser agiles en la carga, pero dependemos de otras instituciones como aduanas (SAT), Ministerio de Gobernación o Ministerio de Agricultura, para que la carga pueda salir expedita.

Para reducir los barcos en fondeo, ¿qué van a hacer?

Brindar las facilidades en el puerto para reducir los barcos que están en espera, pero es de hace años que hay barcos afuera, ahora hay más ojos encima, no puedo culpar a las autoridades anteriores, porque ahora es mi problema, y vamos a buscar la solución lo más rápido posible como las medidas en agilizar el levantamiento de la carga, buscar nuevos atracaderos y a futuro, ver la posibilidad de construir otro muelle.