Estas son las nuevas tarifas para los usuarios de Energuate, luego de la aprobación del VAD

La CNEE aprobó un nuevo VAD a Energuate. que se refiere al cargo máximo que pueden cobrar al usuario solo las empresas por el servicio de distribución. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) aprobó el nuevo pliego tarifario y Valor Agregado de Distribución (VAD) para el quinquenio del 2019 al 2024, y que entró en vigencia el 1 de julio.

El VAD es el cobro máximo que Deocsa y Deorsa pueden cobrar a los usuarios por el servicio de distribuirles energía y se integra a la tarifa por kilovatio hora al mes junto al cobro que se hace por generación y transporte de energía.

El cargo fijo (cobro por gastos de administración mensual) bajaron alrededor de Q5 en cada distribuidora, de Q17.41 a Q12.28 en Deocsa, mientras que en Deorsa disminuyó de Q17.54 a Q12.08.

Este segmento incluye los usuarios residenciales tanto para Tarifa Social como Tarifa No Social y pequeños negocios y comercios.

El cargo por distribución (VAD) bajó Q0.05 para Deocsa y se fijó en Q0.54, mientras que para Deorsa disminuyó Q0.04, y quedó en Q0.50

Derivado de esto se reflejan en las tarifas totales por kilovatio hora bajas de Q0.04 con respecto a la Tarifa No Social con el cargo anterior, ya que en Deocsa queda en Q1.94 mientras que en Deorsa en Q1.81.

En la Tarifa Social quedan en Q1.81 y Q1.72 respectivamente. (En este segmento se mantiene el subsidio por lo que el usuario no percibirá ese cambio).

En tanto medianas y grandes empresas, así como industrias tendrán modificaciones variables según lo aprobado por la Comisión.

Valores aprobados

El Valor Nuevo de Remplazo (VNR)de las distribuidoras de Energuate se fijó en total en US$945 millones. Este puede subir a US$1 mil millones al integrarse más inversiones por US$55 millones en los 5 años próximos, se agregó en el informe de la CNEE.

De este, se le aprobaron US$529 millones a Deocsa (que puede subir a US$558 millones con más inversiones) mientras que a Deorsa le fijaron US$415 millones (puede subir a US$442 millones).

Las distribuidoras habían solicitado para este quinquenio US$806.2 millones y US$620.4 millones respectivamente. Para llegar a un total de US$1 mil 426.6 millones ya que pedían que se les reconocieran más pérdidas por la conflictividad que ha enfrentado la empresa en varias regiones del país.

La anualidad que pueden cobrar sumando las dos distribuidoras son US$202 millones en el 2019, US$210 millones en 2020, US$218 millones en el 2021, US$227 millones en el 2022 y US$235 millones en el 2023, según el documento de la CNEE.

Energuate indicó que aún están analizando el nuevo VAD, por lo cuál aún no se pronunció.

La CNEE informó que se incluyeron innovaciones en los estudios como:

Desarrollo y mayor detalle de las Condiciones Generales de servicio como poner a disposición de los usuarios todos los formularios y formatos de documentos e información acerca de procedimiento para conexión de nuevos servicios, reconexión, proveer material para nuevos servicios, y sobre los procedimientos de facturación y reconexión.

Tarifas sin medición directa de energía: Estas tarifas aplicarán para los consumos de energía eléctrica para sistemas de alumbrado público y otras instalaciones como alumbrado privado o publicitario nocturno que incluyen vallas publicitarias, murales, alumbrado privado, objetos publicitarios iluminados tipo “walking-pads”, “opis” y “mupis” y otros, así como equipos de vigilancia, señalización o comunicaciones (semáforos, cámaras de vigilancia, señalizaciones).

Tarifas específicas para usuarios Auto-productores con excedentes de energía: Estas tarifas específicas aplicarán para aquellos usuarios auto-productores con excedentes de energía, con el fin de garantizarles el acceso y conexión irrestricta, se agregó.

Tarifas horarias: El objetivo de estimular el uso eficiente de la energía y potencia por parte de los usuarios que puedan adecuar su consumo o utilizar la electricidad en horarios de menor demanda llamado “horario de valle”, correspondiente a 10 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente, incentivándose el uso adicional de electricidad en dicho horario, con precios diferenciados. Esa energía puede usarse por ejemplo para recarga de baterías para transporte y movilidad eléctrica, programación de encendido o de conexión para equipos eléctricos para el consumo de electricidad fuera del horario de punta (sistemas de bombeo de agua, lavadoras, y otros).

También se reconocen 8 programas de inversión entre estos un programa de Combate de Pérdidas No Técnicas (CPNT): Incluye componente inversión en red: El programa busca reducir las pérdidas no técnicas mediante la inversión en red, utilizando las opciones tecnológicas dimensionadas de forma óptima y económicamente adaptadas, que prevengan el hurto del fluido eléctrico. Y el componente de gestión administrativa y comercial: Gestiones y actividades comerciales necesarias para la reducción de las pérdidas no técnicas.

Pérdidas de energía

La empresa había solicitado un porcentaje de pérdidas que incluyeran las pérdidas por conflictividad.

En febrero del 2019 ejecutivos de Energuate indicaron que estas empresas tienen pérdidas de US$50 millones anuales por conflictividad social de los cuales US$28 millones son por robo de energía de forma directa y US$22 millones que el usuario “no paga en facturas a la distribuidora sino que le paga a grupos al margen de la ley que incentivas este tipo de comportamiento”.

La CNEE reconocía en el VAD pasado el 13% de pérdidas, sin embargo, las pérdidas de la compañía son superiores al 20%, de las cuales la mitad son pérdidas técnicas y la otra mitad por robo de energía añadió la empresa.

Las distribuidoras habían propuesto a la comisión que les fueran reconocidas “pérdidas eficientes de alrededor de 17%” en promedio ya que se incluyó en el estudio acciones de eficiencia para reducirlas.

