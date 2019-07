Estos son los trabajos que consiguen los deportados de Estados Unidos cuando regresan a Guatemala

ONG "Te Conecta”, un programa que apoya a los retornados a capacitarse y a preparar su papelería para obtener una oportunidad laboral. (Foto Prensa Libre: Paula Ozaeta)

Eric Morales de 45 años migró a Estados Unidos con sus papás cuando era un niño, tenía 7 años. Allí creció, estudió y empezó a trabajar, hasta que fue deportado la primera vez.

“A mí me deportaron por primera vez en el año 1999, me quitaron mi residencia y aquí estuve por lo menos, tres meses y me volví a regresar a Estados Unidos pensando en que quería regresar a mi vida y así lo hice, en esos tiempos era más fácil cruzar la frontera” dijo Morales.

Eso lo hizo cuatro veces, en 1999, 2007, 2012 y 2016, era deportado y sin mayor problema volvía a migrar, hasta que en la última ocasión decidió no volver, y empezar su vida en Guatemala, un país desconocido para él.

Eric tiene familia en el país, pero dice que no lo conocen, es por eso que actualmente vive en La Casa del Migrante y sueña con poder tener un trabajo con que mantenerse, en Estados Unidos ganaba mensualmente US$2,800.

“Trabajaba de maquinista, operador de máquinas pesadas en una fábrica industrial de metales y también trabajé en restaurantes” agregó.

Los trabajos en los que mejor se desenvuelven los retornados al regresar a Guatemala son:

Call Center & BPO

Hotelería y turismo

Cocinas de restaurantes

Servicio al cliente

Construcción

Diariamente, a Guatemala llegan entre uno y tres vuelos de retornados provenientes de Estados Unidos, y en cada uno vienen entre 110 y 130 personas, la mayoría con la interrogante de qué harán ahora para mantenerse, teniendo en mente lo que hicieron, en algunos casos, por mucho tiempo en el país a donde migraron para buscar un mejor futuro.

Soporte para encontrar trabajo

Con el fin de apoyar a los guatemaltecos retornados de Estados Unidos, José Andrés Ordóñez y María José Girón fundaron la ONG “Te Conecta”, un programa que apoya a los retornados a capacitarse y a preparar su papelería para obtener una oportunidad laboral.

“Nosotros visitamos las instalaciones de Fuerza Aérea diariamente, hay un miembro de nuestro equipo tomando datos de las personas retornadas, sus nombres, teléfonos, correo electrónico si tienen o alguna forma en la que podamos nosotros comunicarnos con ellos y también les entregamos volantes informativos” mencionó José Andrés Ordóñez, director de Te Conecta.

En lo que va del año, Te Conecta ha colocado en puestos de trabajo a más de 115 personas y ha capacitado a más de 440 retornados, todo es gratuito.

Preparado para un empleo

Desde hace un par de semanas, Eric se está capacitando con el apoyo de la ONG Te Conecta, pues su inglés es muy bueno y podría ser una buena pieza para un Call Center.

“Ahorita estoy en el proceso de capacitación para aprender más de la computadora, solo me falta eso y se me hace como que va a ser divertido trabajar en un Call Center” agregó Morales.

Este guatemalteco retornado ya tiene toda su papelería lista, tiene un curriculum, antecedentes penales y policiacos y, en dos semanas aproximadamente, estaría teniendo sus primeras entrevistas de trabajo.

Si usted es retornado o tiene un familiar que fue deportado de Estados Unidos puede ingresar a la página web de Te Conecta o llamar a los teléfonos (+502) 23336891 y (+502) 30033422. Ellos lo ayudarán con su papelería, le enseñarán cómo debe vestirse, cómo debe comportarse en una entrevista y lo ayudarán a buscar el lugar correcto para optar a una plaza laboral.

Contenido relacionado:

> Estos serían los cinco departamentos más afectados si EE. UU. pone impuesto a remesas

> Migrantes guatemaltecos buscan inclusión laboral

> Sistema financiero ve potencial en retornados