“Existe un excedente de melaza que se puede usar para producir etanol y mezclarlo con las gasolinas”, afirma experta

¿Cuál es la producción de alcohol en Guatemala?

Se produce alcohol para tres sectores: la industria farmacéutica, bebidas alcohólicas y para uso carburante o etanol. Este es un subproducto que se genera de la producción del azúcar, ya que se fabrica por medio de melaza. Se tiene una capacidad instalada de 65 millones de galones anuales de etanol, que es el biocombustible o alcohol carburante.

¿Todo lo producido se exporta?

Actualmente, Guatemala exporta la totalidad porque no existe un mercado nacional para etanol. El producto es muy cotizado en países de Europa, así como en Estados Unidos, y específicamente en California, porque es de alta calidad en dos aspectos: para reducir los gases de efecto invernadero y por la forma como es producido, lo que es evaluado por una certificadora internacional de sostenibilidad.

¿Tienen capacidad para atender la demanda que generaría en el país una mezcla de 10% de etanol por cada galón de gasolina?

Si. Los productores de etanol nacional tienen la capacidad instalada para la implementación de la mezcla del 10% de etanol (E10%) a los combustibles.

No podemos en este momento garantizar suministro a un mercado que no existe, ya que no se puede producir si no hay clientes a los que se les vaya a vender. Entonces, desde el momento en que el Estado implemente ese programa y decrete algún instrumento legal, con reglas claras y certeza jurídica, habrá un mercado nacional y los productores de alcohol tienen toda la capacidad instalada para el suministro.

¿Hay melaza suficiente y cuántos galones de etanol se podrían producir?

Calculamos que podemos suministrar una mezcla de 10%, que representaría unos 69 millones de galones al año (adicionales a los que ya se producen) o 246 mil metros cúbicos de alcohol carburante.

En Guatemala existe un excedente de melaza que se exporta a otros países y que no es destilada actualmente, pero se tiene el potencial para ello.

¿Significa que estarían duplicando la producción?

En efecto, se duplicaría la producción de etanol. Pero como es una industria instalada que no tiene que partir de cero, no hay necesidad de sembrar más territorio porque ya existe ese subproducto. Lo que se necesita es una inversión marginal para poder hacer el proceso de la destilación para convertir la melaza en alcohol carburante.

Ya existen cinco destilerías en nuestro país, hay más productores de azúcar y de melaza y el excedente de esta última. Es diferente a otros países como Filipinas o India que han promovido este tipo de mezcla, pero debieron empezar la producción desde cero porque no contaban con esa industria.

Es importante aclarar que la inclusión de etanol en la gasolina no afecta la seguridad alimentaria en nuestro país, porque la industria utiliza la misma área sembrada de caña para producir, en el mismo proceso industrial, el azúcar, la energía y el alcohol.

¿Qué se necesitaría para concretar inversiones con el fin de producir más?

La implementación del programa. Un mandato de uso de etanol en la gasolina como lo ha sido en los 60 países que ya lo usan; que se abra la posibilidad de suministrar en un libre mercado, así como sucede con los combustibles fósiles, que es libre en el país.

¿Han analizado si es conveniente empezar con una mezcla de 10% o sería mejor comenzar con 5%?

Ese fue uno de los temas abordados en las mesas (convocadas por el Ministerio de Energía y Minas) y una de nuestras sugerencias o solicitudes, con base en esas experiencias, fue que empezáramos con 5%, pero el consenso de la mayoría fue un E10 (10%). La mezcla del E10 y la de E5 (5%) tienen estudios que sustentan mucho el aspecto de que no generan ningún daño, ni la necesidad de hacer algún tipo de inversión o cambio en los vehículos.

¿Por qué les parecería mejor el de 5%?

No es mejor desde el punto de vista de mercado, pero sí, por ser una implementación paulatina o de transición. Pero vemos que cualquiera de las dos mezclas es viable.

Al darse la mezcla en Guatemala del 10% de etanol ¿tendrá que venir a Guatemala una gasolina con menos aditivos?

En los 60 países donde se realiza esta práctica, es usual que se utilice un combustible base de menor calidad y que se aditive con el etanol; eso genera también beneficio en el precio al consumidor final, pero no depende de los productores de etanol, sino de los importadores de combustible.

El proceso es que se debe mezclar, de forma muy técnica y segura, en las terminales de importación de combustible (en el caso de Guatemala), porque el país importa el 100% de los combustibles fósiles que consume.

¿La mezcla con etanol podría representar una baja de precio en el galón de las gasolinas o cómo lo percibiría el usuario final?

En el mundo, los combustibles renovables tienen un precio similar a los derivados del petróleo. En Guatemala, lo que se está promoviendo una mezcla de 10% de etanol con 90% de la gasolina. Esto quiere decir que el precio de la mezcla se va a regir por el precio de la gasolina y los internacionales del petróleo. Pero si se usa como aditivo natural, es mucho menor el precio del etanol respecto a otros aditivos, y al mezclarlo con un combustible base de menor calidad, que es lo que nosotros hemos propuesto en las mesas técnicas, es probable que baje su precio y esto se da porque el etanol mejora el octanaje de la gasolina y el producto final. Si se lograra traer combustible de menor calidad, hay oportunidad de un mejor precio.

Hay información de que en México se había implementado un programa de mezclar etanol, pero que posteriormente se suspendió en grandes ciudades porque descubrieron que estaba generando igual o más contaminación. ¿Se han enterado de estos datos y cómo ve esos resultados?

Estuvimos hace poco en un congreso internacional con mexicanos y ellos también están valorando el mandato y haciendo los ajustes, por los beneficios que representa. No hemos sabido de ese caso específico, pero lo que sí le puedo decir es que hay mucha desinformación, ya que el etanol jamás va a generar mayor contaminación, sino que le adiciona oxígeno a la gasolina.

Además, respecto a la producción, hay una auditoría de procesos de reducción de emisiones, generación de la energía, transporte, riego, uso integral del suelo, respeto a los derechos humanos, y el C02 que se va derivando de los procesos.

Según datos del Sistema de Estadísticas del Comercio Centroamericano, la exportación de alcohol de Guatemala, que incluye el de aplicación industrial, para bebidas y carburantes, ha sido variable. En el 2011 se exportaron 87.1 millones de litros; en el 2019, 225.4 millones, y en el 2020, 172.6 millones de litros.

Pros y contras del etanol para la mezcla

Ventajas

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) los beneficios del uso de etanol en vehículos son:

La producción de etanol se realiza a partir de la melaza, un subproducto de la producción de azúcar por lo que considera que no hay riesgo alimenticio. Además, el país tiene muchos excedentes de melaza, por lo que hay capacidad instalada para suministrar una mezcla de 10% en el corto y mediano plazo.

El país tendría ahorros en divisas por unos US$75 millones, por el combustible fósil que se dejaría de comprar.

Dependiendo de la formulación del producto final, si se usa combustible base de menor octanaje y etanol para incrementarlo, los precios finales al consumidor podrían bajar.

Con una mezcla del 10% de etanol en la gasolina regular y superior se estima que se podría ayudar a reducir la emisión de más de 218 mil 750 toneladas de CO2 cada año.

Reduce, entre rangos de 21% a 75% la emisión gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno de nitrógeno y dióxido de azufre, entre otros.

Desventajas

Jorge Padilla, consultor energético de la oficina de México de la firma FTI Consulting, detalló algunas objeciones al uso de etanol con una mezcla de un 10% (E10) en Guatemala, basado en la experiencia de científicos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales en diversos países: