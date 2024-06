“Como nos comprometimos en el plan de gobierno, nosotros no tenemos contemplado crear nuevos impuestos ni elevar tasas y nos vamos a dedicar en estos cuatro años a transparentar, rendir cuentas, a crear las condiciones para que el poder público sea efectivo y en eso estamos enfocados”.

Esa fue la respuesta del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, a la pregunta de si el gobierno se ha planteado la posibilidad de impulsar una reforma tributaria integral.

No obstante, realizar modificaciones a la actual política fiscal, es uno de los temas que ya empieza a generar ciertas expectativas y diversos especialistas ven la posibilidad de empezar a construir sus eslabones.

Durante el primer semestre de este año, la Comisión de Finanzas del Congreso entró a conocer la iniciativa 6348 que busca eliminar el impuesto de solidaridad (ISO), y a partir de ese momento se entró en un debate más profundo sobre cambios al sistema tributario.

En tanto, una de las conclusiones que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente visita a Guatemala del Articulo IV, indica que para subsanar las actuales brechas sociales y de infraestructura, será necesario reforzar la movilización de ingresos y la eficiencia del gasto. "Una reforma tributaria integral es esencial en este sentido".

Pero las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin), que tienen a su cargo la rectoría de la política fiscal en Guatemala, descartan la posibilidad de incluir en este periodo gobierno un programa que lleve a una reforma tributaria, relacionada con los ingresos tributarios, pero no indica nada sobre el tema fiscal, que también incluye la distribución de los recursos públicos.

La última reforma tributaria ocurrió con la aprobación del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. Pero lo que confirmaron las autoridades de la cartera del Tesoro, es promover solo una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuál es el origen

El pasado 21 de mayo, durante una conferencia de prensa, Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dejó clara la reflexión de apoyar una reforma fiscal, al consultarle que “si no aumentan la base y la carga tributaria ¿se requerirá una reforma tributaria y aumento de tasas?”

Entonces, la SAT hizo un llamado a facturar correctamente como una de las medidas para ampliar la base tributaria (cantidad de contribuyentes efectivos), aumentar la recaudación y la carga tributaria (porcentaje del producto interno bruto (PIB) destinado al pago de impuestos). “De lo contrario, el país tendrá que hacer una reforma tributaria y subir las tasas”, advirtió.

El funcionario recordó que ha sido un reclamo del sector privado organizado, y de muchos sectores de la sociedad, que la SAT no trabaja en ampliar la base tributaria, sin embargo, mencionó que una de las medidas es el control de la facturación para consumidores finales.

“A mí, como superintendente, me extraña mucho, que las cámaras (empresariales) siempre protestan porque la SAT no trabaja en ampliar la base tributaria y ahora que tenemos herramientas para hacerlo, en lugar de colaborar con la superintendencia y con el país, no se esfuerzan por hacerlo bien”. Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la SAT

Díaz Reyes expuso: “Este también es un mensaje para estas empresas. Yo creo que después de lo que está viviendo nuestro país, habrá que subir los ingresos del Estado y si no hay más contribuyentes que paguen impuestos, la otra opción es que les suban las tasas a las compañías. O sea que las empresas mismas que no quieren que les suban las tasas de impuesto sobre la renta y de tributos específicos, ayudan a evadir y no colaboran en ampliar la base tributaria. Es decir, ellos mismos están trabajando para que después tengan que pagar más impuestos”.

El superintendente afirmó que comportamientos como el fraccionamiento de facturación por consumidor final, es competencia desleal contra las personas que están haciendo lo correcto, porque quien no quiere ser controlado, prefiere comprarle a alguien que está haciendo fraccionamiento. “La compañía que está fraccionando las facturas está ayudando a evadir los impuestos que debe pagar su cliente”, dijo el superintendente.

Carga tributaria

Consultado acerca de cambio en las tasas de los impuestos y la carga tributaria, también brindó una explicación.

El superintendente exteriorizó que el Banco de Guatemala ajustó las cifras macroeconómicas y aumentó el valor nominal del PIB y ese aspecto hace que la carga tributaria correspondiente al año 2023 se situara en 11.7%, y a su parecer debieron de mantenerla al 12%.

"Para subsanar las actuales brechas sociales y de infraestructura, será necesario reforzar la movilización de ingresos y la eficiencia del gasto. Una reforma tributaria integral es esencial en este sentido”. Artículo IV FMI

Sin embargo, aclaró que “no hay ninguna intención en este momento de subir las tasas y que haya una reforma tributaria”, pero que esto puede cambiar con las circunstancias, ya que “si no hay una colaboración del sector privado y si no se logra recaudar más, eso va a obligar al país a entrar a una reforma tributaria”.

“No estamos hablando de reforma tributaria en este momento, lo que estoy diciendo es que si esto sigue y volvemos a cerrar el año con una baja (en la carga tributaria), calculo que eso sí nos va a obligar a hacerlo”. A su juicio, eliminar el ISO obligaría a subir la tasa del ISR del 7% al 9% y la tasa del 25% al 30%.

“No se trata de controlar el consumo personal por alto que sea sino el consumo que va dirigido al comercio”, enfatizó.

¿Qué tipo de reformas se necesitan?

Prensa Libre consultó a especialistas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) e Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), sobre qué tipo de reformas se necesitan y brindaron sus perspectivas sobre hallazgos interesantes.

Cien: Retomar el Pacto Fiscal

Para Jorge Lavarreda, del Cien, no es relevante que, al bajar la carga tributaria respecto al PIB, se pueda hacer una reforma tributaria “y simplemente es una mención de la actividad económica”, por lo que no es un argumento para trabajar en este asunto.

Aunque reconoció que el país tiene una baja recaudación y ya se llegó a un cuarto de siglo del Pacto Fiscal, sin lograr la meta establecida. Este pacto fue un acuerdo alcanzado en el año 2000 y suspendido poco después, que consistía en un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir sus funciones.

“Como país no hemos logrado un nivel de recaudación que se haya fijado como sociedad. Es un error solo ver una cara de la moneda. Lo que se necesita es una reforma fiscal y ver más temas”.

Por tanto, recomienda retomar la discusión del Pacto Fiscal, en base a los aciertos y desaciertos que ha habido. “¿Qué país queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto nos cuesta? Eso nos fijaría una meta, como parte de una discusión general más amplia”.

“La forma de recaudar como de gastar, no estamos logrando los resultados que nos hemos propuesto. Entonces, es una reforma fiscal amplia, que incluso, en mi opinión, tenemos poco margen de maniobra en el presupuesto, que también deber ser parte de esa discusión”.

Recordó que se han promovido reformas tributarias subiendo tasas, pero con un destino especifico y “se llega a un punto en que la administración ya no puede decidir la asignación de los recursos porque eso ya se estableció”.

Asíes: Debe ser gradual

El analista Pedro Prado, de Asíes, es de la idea que en el país se necesita una reforma tributaria y los cambios tributarios serían parte de una nueva estructura fiscal. “Los ingresos siguen siendo insuficientes para las grandes brechas de desarrollo, lo que se evidenció con el efecto de la pandemia que afectó los temas de salud y educación”.

Prado afirmó que es evidente que se necesitan más recursos, pero con el mal manejo de los fondos públicos, la mala gestión y los casos de corrupción en años recientes, la ciudadanía quiere ver muestras claras sobre el gasto.

“Pienso que debemos hacer una reforma fiscal profunda de manera integral que muestre a la ciudadanía que hay cambios en el lado del gasto y luego, entrar poco a poco a una reforma tributaria”.

Coincidió en que se debe retomar el Pacto Fiscal, porque estableció principios, que tienen que ver con la evaluación del gasto, la transparencia y la sostenibilidad, precisamente por su importancia para el

desarrollo del país.

"Es indispensable que en el país haya una reforma tributaria, pues mientras se mantengan todos los mecanismos que están en la legislación, simplemente no vamos a llegar a ningún lado" Abelardo Medina Bermejo, analista Icefi

Aunque no adelantó cuáles cambios de impuestos pueden realizarse, Prado considera que todo esto se debe analizar despacio y que las propuestas que surjan de los consensos.

Icefi: Combatir la evasión

Abelardo Medina, del Icefi, indicó que finales del año pasado se presentó una medición sobre la evasión del ISR y se encontró que la mayor parte de empresas en el país, “si cumple con lo establecido en la ley, pero el problema es que la ley fue diseñada para no pagar ese tributo”.

Ejemplificó que en esa reforma, se permitió que las empresas se beneficiaran de los mecanismos el arbitraje interno, lo cual significa que por la contratación de alguien en un régimen especial, que solo liquida el 4% de impuestos, se puede deducir el 25%. Eso, supuestamente permite que las empresas se ahorren entre 20 a 25% de impuestos en cada transacción de ese tipo y es un mecanismo generalizado incluido en su planificación fiscal.

“Nos sorprende que el superintendente -Díaz Reyes- por las vinculaciones empresariales que tiene, no lo haya denunciado. Solo en esos mecanismos de arbitraje, el país pierde el 3.5% del PIB, que son Q30 mil millones”, afirmó.

El analista del Icefi, reiteró que es indispensable que en el país haya una reforma tributaria, pues mientras se mantengan todos los mecanismos que están en la legislación, simplemente no vamos a llegar a ningún lado. Y ahí estoy de acuerdo con el superintendente, pues las empresas reaccionan a lo que hace la SAT en cinco o seis meses y establecen mecanismos que afectan el efecto recaudatorio que se pretendía”.

En la visión del Icefi, es que hay que impulsar una reforma tributaria que no necesariamente implique la elevación de tasas, y lo primero que hay que hacer es combatir la corrupción y la evasión, así como una reforma que corrija los desaciertos detectados.

Finanzas: Reforma descartada

El ministro Menkos comunicó que hay claridad en que el incremento en la recaudación será resultado de la mejora en los impuestos actuales, la lucha contra la evasión y el contrabando, así como minimizar los flujos financieros ilícitos que también provocan una disminución del cobro impositivo.

“Con esto tenemos más que suficiente, de acuerdo con nuestro plan, para mejorar la carga tributaria y hacer que los recursos que llegan por la tributación se conviertan en un mejor gasto e inversión pública que genere bienestar y crecimiento económico”, comentó.

Al insistirles sobre una reforma tributaria, el ministro de Finanzas, la descartó de su parte, y lo que podría haber es una reforma a la actual Ley de Contrataciones del Estado, que se necesita modernizar, pero nada más.