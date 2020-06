Generación de energía con hidroeléctricas creció 67% por la tormenta Amanda

No subió nivel del embalse de Chixoy

En el país existen 43 hidroeléctricas. La única que cuenta con un embalse de regulación anual es Chixoy, pero los niveles de este no subieron porque en la cuenca del río que lo alimenta no impactó la tormenta. Al 12 de junio el embalse estaba en 774.70 metros sobre el nivel del mar. Para las hidroeléctricas Aguacapa, Los Esclavos y Jurún Marinalá, sí subió el caudal, pero no tienen alta capacidad de reserva de agua.