Gobierno a examen: Decisión de aumentar salario mínimo dividió opiniones y expone necesidad de una política

Luis Linares, analista en temas laborales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) evalúa positivo el primer año de gobierno en el tema de salario mínimo y lo ve como un avance positivo porque a su criterio el incremento del 10% (que rondaría unos Q300 de incremento al salario mensual) era necesario ya que en los últimos cinco años los aumentos acumulados fueron del18%, es decir un promedio simple de 3.6% por año, mientras que otro estudio refiere que hubo un retroceso en el salario real de los trabajadores entre el 2015 y el 2022, afectando el poder adquisitivo del trabajador.

El analista considera que uno de los aspectos que le falta al gobierno es explicar su política salarial para los próximos años, ya que considera que los aumentos siguientes deben ser más moderados pero constantes y sostenidos. Incluso que se busque un acuerdo de incrementos multianuales para cinco años.

Expone que se debe establecer una política salarial y una política de salario mínimo, y que es en la Comisión Nacional del Salario donde los sectores de gobierno, laboral y empleador deben hacer sus respectivas propuestas.

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Nacionales Económicas (Cien) refirió que evalúa el desarrollo del tema del salario mínimo como negativo.

Considera que como ha ocurrido en administraciones anteriores y en la actualidad seguirá esa tendencia, hasta que no exista una política definida de revisión del salario mínimo de mediano plazo que conjugue los objetivos de protección del empleo existente y generación de nuevo empleo, mientras no se entienda que no todas las empresas tienen el mismo tipo de posibilidades productivas y competitivas para hacer frente a una revisión salarial, ni una clara vinculación entre las políticas de empleo y fomento con las salariales.

Maul expresó que le preocupa que el Mintrab haya anunciado de antemano “a los cuatro vientos” su recomendación de un aumento del 10% al salario mínimo porque dejó al presidente de la República, Bernardo Arévalo, en una complicada posición ante la población y se le debe permitir obtener opiniones técnicas adicionales para tomar la decisión.

Carmen María Torrebiarte, presidenta del Cacif, evalúa el primer año de gobierno respecto al salario mínimo, también en negativo.

Mantiene la postura de desacuerdo con el porcentaje de aumento para el 2025 porque generaría que más empresas se trasladen a la informalidad y que suba el precio de ciertos artículos. Expuso que el aumento está dentro de las facultades del presidente de la República, pero les genera ruido cómo llegó a ese número para el incremento.

Se debe trabajar en una política de atracción de inversión no solo hacia el área metropolitana sino al interior del país porque considera que es la única manera en que se va a poder llevar por más empleo formal. Pero añade que estas condiciones tienen relación con el salario que se determine y que también se debe trabajar en la infraestructura porque esos costos le restan competitividad a Guatemala.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, dijo el 6 de enero pasado, que el gobierno tiene estudios que refieren que un aumento del salario mínimo incrementa la demanda de bienes y productos en la sociedad lo cual dinamiza la economía, además de que da un bienestar a las familias que reciben el salario mínimo y eso crea un círculo virtuoso no solo de demanda de bienes sino de posibilidades de empleo y de consumo. Con ello hay posibilidades de crecimiento económico hasta en 0.15% en términos reales adicional a lo largo de este año.