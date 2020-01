10 negocios para emprender por el Día del Cariño

Los expertos se han preparado para innovar y crear opciones. (Foto, Prensa Libre: margarita.com.gt)

La celebración del Día del Cariño no es la excepción, y hay diversidad de actividades, servicios y productos que se pueden ofrecer.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que se necesita preparación con varias semanas de anticipación como proveerse de la materia prima, si es comida elegir el menú o producto a ofrecer y no puede faltar el empaque, tarjetas o mensajes alusivos. Aunque las flores son una de las opción preferidas para ese día, se puede innovar con complementos, incluso mensajes impresos en sus pétalos.

También se debe definir el lugar de venta, si sería en espacio fijo, por internet (como Facebook y otros), y si contará con servicio a domicilio y el costo.

1. Tazas o recipientes

Las tazas o recipientes con decoraciones alusivas a la temporada pueden ofrecerse solos o complementadas con golosinas y chocolates.

Puede enviar a imprimir una personalizada, hay lugares donde se venden varios estilos de tazas e impresiones que pueden ser fotos o mensajes, en redes sociales se encuentran precios de Q30 Q50 y más por unidad, aunque dependen del negocio y tipo de impresión.

También está la opción de comprarlas ya impresas. Hay varios establecimientos para poder proveerse. En Almacén Rubí, ubicado en la zona 1 capitalina, venden cinco motivos diferentes. Gabriela López, encargada de la sucursal ubicada en la zona 1, menciona que los precios varían según el volumen de compra. La unidad es a Q5, por docena a Q4 y por mayor (de 48 piezas en adelante) está en Q3.75.

También ofrecen recipientes de vidrio transparente decorados con diversos diseños de gestos o caritas. Aunque estos no tienen una decoración específica de la fecha se pueden combinar con golosinas, empaques y otros. Los precios de estos varían de entre Q3 a Q5, según el tamaño del recipiente y el volumen de compra.

El almacén se prepara con más de tres meses de anticipación que incluye la importación del producto, dijo López, por lo que ahora ya cuentan con inventario para proveer.

De igual forma, hay otros proveedores en los que puede encontrar diversidad de estos recipientes, además de diferentes almacenes y tiendas de golosinas para poder proveerse.

Desayuno sorpresa

Las flores se llevan un gran parte del mercado para esa fecha por lo que no se pueden dejar a un lado.

Aparte de ofrecer una flor, un ramo de rosas u otras flores, hay quienes han complementado su catálogo con globos, peluches, golosinas, frutas, bebidas (incluyendo licores), e incluso la impresión de nombres o un mensaje en el pétalo de las rosas. La tienda margarita.com.gt es uno de los establecimientos que logra esa diversificación, la cual también incluye otra modalidad con desayunos sorpresas.

Y, precisamente es Desayuno Sorpresa es el nombre de su otro servicio.

Para ello no solo se debe enviar la bandeja con alimentos empacados sino que parte del atractivo es acompañarla con decoraciones que van desde flores, peluches, algún globo, o un mensaje especial.

Los preparativos deben empezar a hacerse con varios meses de anticipación, ya que se debe elegir el menú, el empaque, las decoraciones, la forma de entrega y la capacidad del volumen de entregas que se puede hacer en un día, además de buscar también un proveedor de los alimentos.

Gloria Ruiz, ejecutiva de margarita.com.gt, comenta que se debe tomar en cuenta qué tipo de alimentos integrarán al catálogo. Menciona que esta empresa no se dedica a cocinar, sino que encontró un proveedor para ofrecer un brunch con baguette de pollo, o chapatas acompañados de ensalada.

Para ofrecer un servicio de este tipo no se debe olvidar la forma de entrega. En fechas de alta demanda como el Día del Cariño no se puede ofrecer una hora exacta de entrega, y a un negocio como el mencionado la demanda de pedidos es tan alta que se empiezan a entregar a las 4 de la mañana del 14 de febrero en la residencia, y de 8 a 11 de la mañana en las oficinas. Otro de los detalles que no se deben perder de vista.

Los precios varían. Van desde Q300, pero las personas han empezado a pedir cada vez más decoraciones o regalos y los precios han llegado hasta Q500 y Q1 mil.

Los desayunos sorpresa tienen gran demanda entre las mujeres para poder hacer un regalo ya que no se acostumbra mucho enviar solo arreglos florales a los hombres, por lo que aparte de los colores propios de la temporada se deben tener globos o mensajes con negro, rojo, dorado.

El otro punto al que le debe poner atención si busca ofrecer ese servicio, es empezar a recibir pedidos con anticipación porque debe medir su capacidad de entrega a domicilio.

Se puede empezar a promocionar varias semanas antes por diferentes vías, incluyendo Facebook y otras redes sociales, pero la experiencia de esta empresa indica que los pedidos empiezan a llegar la semana en que se celebra el Día del Cariño, que son fecha de alta demanda.

La demanda de los desayunos sorpresa se mantiene constante durante el año.

Playeras con diseños

Pueden ser generales como personalizadas. Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) indicó que ha aumentado el número de talleres de confección que ofrecen servicio de sublimado en playeras (técnica de impresión en tela).

Para hacer este negocio se debe tomar en cuenta el precio de las playeras. En plataformas de ventas por Internet aparecen precios variados desde Q16 en tallas para niños. Pero varían según el negocio, puede conseguirse precios menores tanto por unidad o por volumen mayores, aunque dependiendo de la calidad los precios pueden ser mayores.

El interesado en algún negocio como este puede buscar o crear un diseño y se envía por Internet al taller donde se efectúa el sublimado. Dependiendo de la demanda que posean la entrega puede ser el mismo instante, el mismo día o al día siguiente.

El sublimado es una tecnología en donde primero se imprime el diseño sobre el papel y luego se plancha sobre la tela con la maquinaria especial.

El costo de un sublimado está entre Q25 y Q50 por prenda tradicional. Pero hay talleres pequeños adonde puede llevar una idea y confeccionan una playera a pedido y el tiempo de entrega son dos o tres días ya que las hacen de una en una.

Un sublimado puede costar Q75 mientras que si le proveen la playera varía a alrededor de Q100, depende de la intensidad del sublimado, agregó Ceballos.

En las redes sociales se reportan precios variables de Q125, Q150 la unidad o Q250 el par ya terminadas.

El interesado vender este tipo de artículos negocio debe tomar en cuenta el costo del envío o entrega a domicilio. En las redes sociales se mencionan que el costo lo debe pagar el cliente y que van de Q30 en la capital y área metropolitana y Q38 en el resto de departamentos.

Otra opción que ha surgido es la impresión de fotografías en tela y adecuada en un marco para colocar en la pared.

Postres especiales

Los postres tampoco se quedan atrás y han ganado mucho espacio en la preferencia del público.

La chef repostera de Cooking Art Pastelería, Emmita Castellanos, cuenta que hay diversidad de postres que se puede ofrecer en estas fechas.

Para esta temporada trabaja principalmente productos con chocolate “ya que la gente relaciona mucho el día del cariño con ese ingrediente”.

Por ello se combina en galletas, pasteles o solo chocolate trabajado en trufas, bombones o paletas. Según su experiencia, los pastelitos de chocolate y brownies son los que más demanda tiene.

Para preparar estos productos se debe planificar la lista de productos que se quieran trabajar así como de los insumos o materias primas necesarias. Recomienda hacer esa planificación con el mayor tiempo posible.

Se debe tomar en cuenta que el presupuesto se prepara con al menos dos meses de anticipación.

El tiempo puede disminuir si ya se tiene experiencia o si el producto no es de difícil preparación. Este ayudará a determinar los costos y precios no solo de la materia prima sino del empaque y envío (según el tipo de envío que decida).

Si no se planifica con anticipación “puede pasar que por dejar las compras a última hora se queden cortos en materiales para preparar o empacar”, agrega Castellanos.

En la actualidad con la facilidad del acceso a Internet, se pueden buscar ideas distintas y creativas para prepararse para ese día, y combinarlas con la experiencia ya adquirida.

En cuanto a la producción de postres, no se deben cocinar o preparar con tanto tiempo de anticipación. Dependiendo del producto que se trabaje puede requerirse un par de días antes.

También se debe de incluir dentro de la planificación, en dónde quieren vender su producto. Si desean usar la plataforma de redes sociales o buscar lugares para participar en bazares, farmers markets, espacios en ferias, o quioscos. Estos gastos también se deben incluir en el presupuesto.

Definir la entrega del producto

En esta época las personas prefieren que se cuente con servicio a domicilio. En la actualidad hay varias opciones como entrega directa, empresas de encomienda y mensajería confiables, aplicaciones tecnológicas.

“Esto puede ser atractivo para los clientes potenciales, aun cuando se les cobre un recargo por el envío, las personas prefieren pedir y recibir hasta la puerta de su casa o lugar requerido”.

Sin embargo, menciona que no se puede menospreciar el poder tener una ubicación fija ya que hay quienes prefieren ver físicamente el producto. El lugar debe ser accesible y con seguridad.

Quien desee invertir en este tipo de productos de temporada no debe olvidar investigar y cotizar precios de materia prima para definir costos no solo para establecer un presupuesto sino para poder fijar un precio y el margen de ganancia.

En colores y forma de corazón

Las obleas también se pueden adaptar a esta época. Aunque las más comunes del color tradicional (beige) la oferta se ha diversificado y puede adaptarse también a las temporadas.

Obleas de Guatemala, una empresa que realiza venta en línea de paquetes de obleas con arequipe, ofrece también de diversos colores, además circulares, pero de tamaños pequeños y formas de corazón. Se ofrecen a segmentos de clientes como consumidor final, organizadores de eventos, tiendas escolares, mayoristas o quienes gusten distribuirlas en fechas especiales.

El interesado en vender este tipo de producto puede hacerlo por unidad, por paquetes o como complemento de otras golosinas o decoraciones.

En esta empresa, por ejemplo, los pedidos se deben programar con un día de anticipación, si es por mayoreo es con 3 días de anticipación y los personalizados con una semana de anticipación.

La firma usa redes sociales como Instagram, mensaje privado directo a la página de Facebook Obleas de Guatemala o a través de Whatsapp.

De igual forma que el resto de oportunidades de negocio que mencionamos, se debe preparar el presupuesto. Tome en cuenta que los precios son de Q275 por paquete para preparar 100 obleas naturales (100 pares de obleas naturales) con arequipe. Para 100 obleas de colores el precio es Q300 y las de corazón a Q315.

También crearon las obleas mini, que miden unos 6 centímetros de diámetro en color natural, colores surtidos y obleas en forma de corazón. Los precios están entre Q70 y Q80 el bote para hacer 48 obleas. Y también se vende para mayoristas con cajas de 10 botes entre Q500 y Q600.

Otras opciones