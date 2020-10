Hotel Intercontinental reabrirá sus puertas el 5 de octubre en Ciudad de Guatemala

El hotel Intercontinental se ubica en la zona 10, atiende principalmente turismo de negocios y eventos. (Foto, Prensa Libre: Cortesía).

Los servicios al público se reanudarán a partir del 5 de octubre.

“Nos hemos preparado durante semanas para garantizar la mejor experiencia a nuestros visitantes y poner en acción todas las medidas establecidas a nivel nacional e internacional para la prevención del COVID-19. Habitaciones, áreas comunes, restaurantes, pasillos, baños y salones para eventos están dotados con los insumos necesarios para cuidar la salud de las personas”, refirió José Miguel Belloni, gerente general del hotel en Guatemala.

Se explicó que durante el tiempo en que el hotel permaneció cerrado, se implementaron las medidas de bioseguridad necesarias para recibir a sus huéspedes, bajo la promesa de limpieza de la cadena y en combinación con las medidas dictadas por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dentro de estas recomendaciones de las autoridades aparte de los protocolos de limpieza y desinfección tanto trabajadores como visitantes y huéspedes deben cumplir con el uso de mascarilla, distanciamiento físico, uso de alcohol en gel y aforos permitidos en cada uno de sus espacios.

El ejecutivo de la firma explicó que la garantía de limpieza del hotel se basa en “IHG Clean Promise”, un programa que le ofrece al cliente la promesa de encontrar habitaciones, áreas comunes, restaurantes y lugares de entretenimiento en condiciones de limpieza profunda y desinfección para su seguridad y bienestar. Dicho programa tiene como prioridad el uso de productos de grado hospitalario de la empresa Ecolab, los cuales garantizan superficies y puntos de contacto seguros.

Gastronomía y negocios

La cadena en el país ofrece seguir impulsando la innovación constante dentro de la propuesta de valor denominada The Place To Be, que incluye el centro de entretenimiento, gastronomía y negocios en la ciudad, a través de la apertura de restaurantes, bares y áreas sociales de conceptos innovadores y únicos.

Aparte del servicio de hospedería, en la parte gastronómica, la oferta incluye menús personalizados en el restaurante The Market, y sus conceptos Burger Market y Brunch Dominical, informó la compañía en un comunicado.

Además, se podrá degustar de la cocina japonesa de Tanoshii en el hotel y en servicio a domicilio.

Los menús de restaurantes y de servicio a la habitación fueron modificados para que, por medio de un código QR, puedan ser visualizados de forma digital.