Inde retira a cúpula de gerentes y examinará últimos contratos millonarios

Los nuevos gerentes del Inde fueron juramenados por el presidente del Consejo Directovo Alberto Pimentel. De izquierda a derecha Mario Enrique Campos, René Oswaldo Girón, Roberto Enrique Marticorena, Otto Leonel García Mansilla, Walter Alfonso de León Barreno, Jorge David Figueroa. (Foto, Prensa Libre: Inde)

El martes 28 en la primera sesión del Consejo, luego de la incorporación de nuevos representantes del Gobierno, esa instancia aceptó la renuncia de Carlos Abel Beltetón como gerente general y quien fue sustituido por Óscar Eduardo Caceros Oxom, informó el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

Los nuevos funcionarios fueron juramentados el miércoles 29 de enero, añadió Pimentel quien preside el Consejo Directivo del Inde.

Como gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE), la cual forma parte de esa institución, fue nombrado a Otto Leonel García Mansilla. De ese cargo fue removido Roberto Antonio Barrera. El ahora exgerente fue señalado de supuestas anomalías en el proyecto de para construir y operar cinco plantas de generación de energía solar por hasta 110 megavatios, del cual se lanzó una licitación, aunque luego de denuncias públicas por supuestas irregularidades la Junta Licitadora decidió no adjudicar.

Como gerente de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE) fue nombrado Jorge David Figueroa García y salió del cargo Mynor Geovanny Jiménez Oliva.

La gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) es ocupada por Roberto Enrique Marticorena Mazariegos, en el cargo estaba Marco Fabio Leonel Sandoval.

El nuevo gerente de Servicios Corporativos es Walter Alfonso De León Barreno, el cargo era ocupado por Víctor Manuel Sandoval Palma.

El gerente de Electrificación Rural y Obras asumió René Oswaldo Girón Callejas.

Como gerente de Comunicación Corporativa fue nombrado, Mario René Campos Trijilio; sustituye a Juan Carlos Tible Díaz.

Respecto al retiro de los funcionarios anteriores Pimentel expuso que “el gerente general renunció y los otros (gerentes) fueron removidos porque se pensó en (nombrar) el personal ideal para avanzar con los objetivos que se tiene para el Instituto. Se trata de personas que colaboraron para el Plan Nacional de Desarrollo, algunos de ellos tienen más de 20 años de experiencia en la propia institución y también cuentan con el conocimiento interno de los procesos”.

Entre los nuevos gerentes nombrados Caceros, Figueroa, García y Marticorena trabajaron durante varios años en el Inde.

Caceros ocupó varios cargos y en el 2016 fue nombrado gerente general, cargo del cual fue destituido en febrero del 2018 al ser sustituido por Beltetón durante el Gobierno de Jimmy Morales.

Pimentel explicó además que los nuevos funcionarios “iniciaron la revisión de lo hecho por las autoridades anteriores y por el momento, (por lo que) es prematuro informar si existen anomalías. Se continúa con la investigación y de existir alguna ilegalidad, se presentarán las denuncias correspondientes”.

En tanto, según información del Inde continúan en los cargos

Como gerente Interino de Planificación Institucional, José Luis Duque Franco.

Luis Fernando Chavarría Tenas, como gerente Financiero.

Jefe de Auditoría Interna, Lucas Leonel Alvizú Divas.

Jefe de Asesoría Jurídica, Elisa María Castañeda Garza.

Buscan investigar proyectos o contratos señalados

Respecto a proyectos, compras o contratos adjudicados que han sido señalados, el ministro de Energía y presidente del Inde, expuso que “el Consejo Directivo tiene que atender o limpiar algunos temas”, aunque explicó que no puede asegurar las decisiones que tomará ese órgano colegiado, los nuevos integrantes solicitarán que se analicen los casos.

“Si encontramos evidencia de cosas mal hechas, las que podamos deshacer las desharemos según la posición que propondremos al Consejo, y donde encontremos evidencias de hechos anómalos e incluso delictivos se pondrán las denuncias a conocimiento de los órganos de investigación” afirmó Pimentel, indicando que esa postura se asumirá en forma general todos los eventos que se sometan a consideración del Consejo, tanto los efectuados por la administración anterior como los que se hagan a futuro, según comentó.

Proyecto de energía solar

Expuso que el caso del proyecto de energía solar por los 110 megavatios, que impulsó la administración anterior entre el 2018 y el 2019, no se adjudicó y por ello considera que está resuelto, sin embargo, indicó que el gerente Caceros debe confirmarle detalles al respecto.

“Es bueno (que no se haya adjudicado) porque no lo hemos podido investigar aún desde adentro, pero desde afuera se miraba con denuncias de un negocio que no era necesariamente transparente o leal a los intereses económicos de la institución”.

En este caso tanto Cacif como diputados en el Congreso cuestionaron en el 2019 varias irregularidades en las figuras usadas para desarrollar el proyecto con el cual se podrían comprometer las finanzas del Inde por 20 o 25 años, y ponerlo en riesgo, aunque las autoridades en ese entonces defendieron el proyecto.

A finales del 2019 Prensa Libre publicó varios reportajes en el cual se exponen supuestas anomalías con la participación del gerente de generación de ese entonces relacionados a los terrenos en donde se instalarían las generadoras de energía solar.

Seccionadores

Además, comentó que hay una serie de contrataciones que se tendrán que revisar. “Hay un caso muy sonado de unos seccionadores que se adjudicaron (en la gestión anterior). Lo que se tiene que hacer es conocer caso por caso los asuntos que al Consejo le corresponda aprobar o improbar. Se tendrá que improbar aquellas adjudicaciones donde a juicio del Consejo haya evidencias de que hubo malos manejos”, comentó el funcionario.

Este se trata de una compra de equipo eléctrico (seccionadores) adjudicada a la a la empresa Prequind, S. A. por más de Q11 millones, cifra que refleja supuestamente un sobreprecio de 400 por ciento de lo pagado en el 2015, refiere otro reportaje de Prensa Libre.

Relación con funcionarios

Por aparte en contratos con la empresa Tecnidesa, S. A., se facturó más de Q15 millones en el segundo semestre del 2019 sin embargo se detectó que dos de los entonces gerentes de la institución (Beltetón y Barrera) sostendrían una estrecha relación con el propietario de la firma, lo que podría implicar conflicto de interés, también publicado en diciembre.

Subestaciones móviles

Respecto a las dudas que surgieron por otro de los contratos para adquisición de subestaciones móviles por Q50.6 millones, uno de los montos más altos adjudicado en la historia del Inde, Pimentel indicó que buscarán que el Consejo instruya al gerente general para que les informe del estado de ese contrato, aunque dijo desconocer detalles de este caso.

Si no está adjudicado o si no está aprobada la adjudicación se tendrá que tomar una decisión al respecto. Esta misma semana se investigará si ya fue adjudicado, firmado o aprobado el contrato para analizarlo, expuso.

“El Inde es un activo estratégico del Estado. Es un grupo de empresas de todos los guatemaltecos, tenemos que cuidarlas todos, y la responsabilidad de los que asumimos, y la responsabilidad de los que asumimos como parte de ese Consejo Directivo es grande en ese sentido”, agregó el funcionario y añadió que “quienes asumimos recientemente en el Consejo tenemos la visión de que el Inde debe respetarse, de que sus finanzas son de cuidar, y los procesos todos deben ser transparentes”.

Gas natural

Entre otros proyectos cuestionados, el Consejo Directivo del Inde que fungía en el 2019 aprobó la contratación para la compra de gas natural nacional a la empresa City Petén, compañía que es el único proveedor de gas natural nacional en Guatemala. La votación no fue unánime y fue cuestionada por los representantes de las empresas privadas y Edwin Escobar (entonces presidente de Anam).

El plazo del contrato se planteó a 13 años prorrogables por 15 años más, es decir un total de 28 años. La intención de la compra de gas, según explicó ese ente, es contratar a una empresa para que opere una generadora de energía con gas natural. Se mencionó que el Inde pagaría por el abastecimiento de gas y por la energía que generara dicha empresa.

¿Quién conforma el Consejo Directivo?

Los nuevos directores del Consejo Directivo por parte del Organismo Ejecutivo asumieron el martes, por lo que quedó conformado así:

Aparte de Pimentel quien lo preside, se encuentra el ministro de Economía Antonio Malouf como vicepresidente de dicha directiva.

También asumieron el viceministro de Energía, Manuel Eduardo Arita Sagastume y el viceministro de Competitividad Lisardo Bolaños como integrantes suplentes por parte del MEM y del Mineco respectivamente.

Sergio Iván Sosa Ramírez y Jacqueline Hazbun Arias son los representantes de Cámara de Asociaciones Empresariales.

Como representante de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) aparece Jorge Antonio Orrellana Pinto como integrante suplente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). El titular era Edwin Escobar, quien dejó la alcaldía de Villa Nueva el 15 de enero pasado, y aún no se ha incorporado otro representante de dicha organización.

De las Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores del País están Samuel Nenroth Hernández Orantes y Robertino Montenegro Santos.

