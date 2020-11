Innovar en pandemia: Empresa desarrolló alternativas más amigables para industria del plástico

Las resinas van desde grado biológico hasta grado compostable. (Foto Prensa Libre: Cortesía Biorgani)

Gabriel Salazar, fundador y gerente general de Biorgani, posee más de 14 años de experiencia en la industria de los biopolímeros para la producción de desechables y empaque de materiales alternativos específicamente los basados en bio.

A través de un emprendimiento llegó a formular diferentes compuestos que sirven para la industria de empaque flexible o desechables a base de resinas de origen vegetal para aplicaciones de película, inyección y termoformado.

Es así como nació Biorgani hace cuatro años, donde formulan biopolímeros para empaque disruptivo, es decir, brindan soluciones de empaques sostenibles que reemplacen las tradicionales.

La tecnología se desarrolla en Guatemala, por lo tanto, la propiedad intelectual sale del país y se pone en un espectro global a través de diferentes clientes.

Pandemia reforzó la conciencia ambiental

En opinión de Salazar la conciencia ambiental venía con paso firme previo a la pandemia, pero la conciencia colectiva ayuda a la economía circular y la refuerza.

Observaron altibajos en diferentes industrias, pero se lograron adaptar a la pandemia, afirmó Salazar y tomaron ventaja de ese cambio de conciencia al surgir la necesidad de ofrecer soluciones tangibles y que pudieran competir con alternativas tradicionales.

El sector de restaurantes fue uno de los más afectados y uno de los clientes más fuertes, pero por otro lado, se fortaleció el minorista, por ejemplo, con la compra de diferentes productos que usan plástico en supermercados.

Por ejemplo, uno de los productos ganadores durante la pandemia es el empaque al vacío, -es un sistema que conserva mejor los alimentos perecederos de alta barrera-, y han incursionado en varios desarrollos para fabricar este artículo que se vende en supermercados y en góndolas.

Otro producto que cobró relevancia en la agricultura fueron las filminas para la cosecha de algunos de los granos de exportación. La filmina tiene una protección contra los rayos Ultra Violeta UV, y su función es generar microclimas.

También, cobró impulso una resina dedicada al consumo masivo y rinde más, es decir, por cada kilo de material produce más bolsas que una convencional, y al final ayuda a reducir el diferencial de costo del plástico tradicional a uno compostable, biodegradable o bio basado.

“Hay varias municipalidades con prohibiciones activas a los plásticos de un solo uso y el objetivo es que los fabricantes sustituyan el material y no tengan que cambiar la estructura de costo y trasladarlo al consumidor final, porque quienes compran las bolsas son en su mayoría tenderos”, dijo Salazar.

Materia prima sostenible

El catálogo de Biorgani consta de seis materias primas enfocadas a la industria del plástico, y su objetivo es que las empresas los consideren como alternativa confiable para materiales alternos bio basados.

Son bio resinas para extrusión de:

Film Alimenticio

Film Agro

Film consumo masivo

Inyección

Termoformados

Salazar explicó que existe una comprensión sobre la diferencia entre economía circular y bioeconomía circular, dado que los materiales que tienen valor pos consumo poseen una buena estructura de reciclaje y no hay que tratar de sustituirlos; y para los que aún no lo son, hay tecnologías que pueden sustituir lo que no se recicla, por lo tanto, se puede coexistir con el plástico.

El modelo de negocio contempla la fabricación de materiales a nivel local, lo importante es generar más volumen, y así poder tener una producción más grande, porque usan el desperdicio del maíz y es una de las razones por las que es un negocio amigable.

“El objetivo es generar el suficiente volumen en Guatemala y producirlo aquí y cerrar el círculo virtuoso al generar material convertirlo en desechable y se quede en la economía guatemalteca”, expresó Salazar.

Foro de innovación regional

Este 5 de noviembre la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) junto a La Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (Fecaica) llevarán a cabo el Foro Regional acerca de la innovación en la ciencia.

Se abordará cómo la ciencia y la tecnología se han unido con el enfoque de innovar para mejorar la vida de los seres humanos.

En este foro participarán expertos a nivel mundial de las áreas médicas y científicas y también, se expondrán casos de éxito de empresas regionales que ya están realizando innovaciones para ofrecerle a la población alternativas de productos, orientados a proveer una mejor calidad de la vida.

Por ejemplo, los combustibles renovables, las evoluciones en medicamentos, las alternativas al tabaco, entre otros.

Gabriel Salazar participará como expositor en el foro y hablará sobre las tecnologías alternas que existen para adaptarse a la sostenibilidad corporativa y como son un buen empate para las regulaciones a nivel de país y regional.

Si está interesado en participar en el foro Foro Regional acerca de la innovación en la ciencia, puede registrarse en este enlace.