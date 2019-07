La ejecutiva que descubrió su vocación mientras jugaba con crayones

Jaqueline Sherman, directora comercial de Ubica Desarrollos, comparte su visión sobre el papel de la mujer en el mundo inmobiliario y las claves que la han llevado a escalar en una empresa familiar. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

De niña, tarjetas de presentación dibujadas por ella misma, un teléfono plástico y lápices de colores eran suficientes para imaginar que vendía casas de todos los estilos y tamaños, así fue como descubrió Jaqueline Sherman que tenía talento. Con el transcurso del tiempo, su sueño se convirtió en realidad, y actualmente es directora comercial de Ubica Desarrollos, uno de los grupos inmobiliarios más importantes del país.

Los ejemplos de sus padres de trabajo arduo en un mercado altamente competitivo impulsaron a la profesional a seguir sus pasos, y aunque confiesa que requiere de convicción, disciplina, y preparación, logró escalar cada peldaño con esfuerzo y dedicación.

Sherman cursó un Bachillerato en Artes con especialidad en Psicología en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Luego, trabajó en un banco de inversiones en Nueva York en la Bolsa de Valores, cuando regresó a Guatemala en el 2002 se involucró en la empresa de corretaje de su madre, y así fue como empezó a pulir más su experiencia en el mercado inmobiliario.

Luego, en el 2004 se involucró más en la parte de desarrollo al acompañar a su padre a los terrenos, con todo y botas de trabajo, que le llegaba el lodo a las rodillas, pero ese detalle no le molestaba, porque escuchaba con atención cómo los proyectos se concretaban y cuáles eran elementos que más adelante le ayudarían en su vida profesional.

Legado familiar

La trayectoria de Ubica Desarrollos los posiciona como una de las firmas más reconocidas de Guatemala y Sherman es la segunda generación que se involucra en el negocio familiar.

Cada uno de los miembros del equipo ha tomado un rol específico en las áreas en las que se han preparado profesionalmente o porque es un tema que les gusta y han sumado experiencia.

“El tema comercial para mí fue algo que desde un principio me gustó, pero la parte de arquitectura me encanta, y aunque no soy arquitecta, me involucro de la mano con los profesionales, porque vale la experiencia que poseo para poder opinar”, afirma la ejecutiva.

Equipo comprometido

La ejecutiva comparte que la desarrolladora cuenta con un equipo de ventas, corredores independientes, pero para la empresa es importante no perder el contacto con los clientes, todas las opiniones y sugerencias que les brindan al momento de conocer los proyectos son valiosos, porque pueden conocer de primera mano cuáles son las necesidades que necesitan ser atendidas.

Para Sherman dirigir el área de comercialización requiere un fuerte compromiso y la manera en cómo ella lo maneja es identificándose con cada uno de los proyectos, afirma que no es solamente de tomar el diseño y salir a vender, sino que como directora comercial siempre piensa en “cómo viviría en ese apartamento”.

“Me enamoro tanto de los proyectos al extremo que le comento a mi esposo lo lindo que sería vivir en uno de ellos, pero siempre me llama a la realidad”, relata Sherman.

Ese mismo entusiasmo, compromiso y pasión se traslada a los colaboradores quienes previo a comenzar a vender, se trasladan a conocer los otros proyectos que ya están terminados, cuál es el sentido de cada uno de ellos.

“Porque cada uno tiene un valor agregado, algo que los hace diferentes de los demás, y es necesario que encuentren su esencia, porque aparte han formado comunidades”, expresa.

Actualmente, los edificios que están en venta son Torre Caprese, Diago 6 (edificio de uso mixto), y Legado del Bosque (está en preventa), los tres están bajo el cargo de Sherman al igual que un departamento de Mercadeo que se encarga de promover en el mercado inmobiliario los mismos.

Asesoría

Una estrategia que aplica Sherman en su día a día es ver más allá del metro cuadrado, es decir, para poder lograr una venta exitosa son necesarios varios elementos, por ejemplo, afirma que la asesoría es fundamental para guiar a los clientes y encontrar la solución que ellos están buscando.

“Ganar la confianza también es importante, porque les preguntamos aspectos íntimos de sus vidas, por ejemplo, de dónde vienen, quiénes son los miembros de la familia, entender cuáles son sus necesidades para asesorarlos y encontrar las soluciones que más se adaptan a lo que buscan”, puntualiza Sherman.

Proyecto Premium

En el 2017, Grupo Ubica se lanzó a una nueva división de negocios, como parte de la estrategia en la que venía trabajando en el segmento de vivienda vertical. Uno de los proyectos es Torre Caprese un edificio de 22 departamentos con jardín y azotea, ubicado en la Vista Hermosa 2, zona 15, que destaca por su asimetría y cocinas de lujo con gabinetes incluidos y electrodomésticos premium, piso cerámico imitación madera, baños totalmente equipados, a precios que van de US$365 mil hasta los U$600 mil.

Otro aspecto que destaca es la altura de 2.90 metros y ventanas de piso a cielo de vidrio doble para mejor aislamiento acústico y seguridad, y un sistema inteligente para manejar la iluminación y temperatura de cada uno de los ambientes.

El proyecto implementa atractivos como una cocina profesional en el área social y un café-deli boutique abierto al público. Además, áreas de entretenimiento exclusivas para niños y jóvenes.

