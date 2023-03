La cantidad de afiliados al IGSS pasa de 1.5 millones, pero esta solo es la quinta parte de las personas empleadas

En el 2021, la afiliación había crecido 7.6% y se registraba en 1 millón 447 mil 618 personas, que representaban el 20% de la población ocupada, sin embargo, en esa oportunidad los resultados de la ENEI 2021 reflejaban que la población ocupada era de 7 millones 242 mil 822 personas.

Respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), calculada en 7 millones 407 mil 379 en el 2021, el total de afiliados a la seguridad social representó el 19.5%, mientras que la PEA del 2022 se situó en 7.1 millones según el INE, y la cobertura, en 21.5%.

En todo caso, el número de afiliaciones se ha recuperado en el 2021 y el 2022 luego de la drástica caída registrada en el 2020 donde al cierre del año se habían perdido casi 42 mil afiliaciones, debido a la pandemia del covid-19, cuando estuvieron vigentes varias restricciones de movilidad y suspensiones de actividades económicas, productivas y sociales durante varios meses.

Cómo se compone

El año pasado, 1 millón 176 mil 167 afiliados eran trabajadores del sector privado con un crecimiento de 6% respecto al 2021. Mientras que 351 mil 620 eran del sector público, con 3% más que en el año anterior.

Por área, Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango, entre otros, son los departamentos que más afiliados reportan; pero en el 2022, los que más crecieron en porcentaje fueron Totonicapán, 16.9%; Petén, 12% y Huehuetenango, 11.50%. Solo Santa Rosa reportó una baja con -1.3%, mientras que Alta Verapaz, San Marcos y Zacapa registraron crecimientos leves.

Por actividades económicas, el comercio y la industria tienen más de 220 mil afiliados cada uno, y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler llegaron a 195 mil, mientras se notan cambios en sectores que fueron impactados durante la pandemia y se han ido recuperando de forma paulatina, como en el sector de enseñanza, que creció 49.1%, llegando a 44 mil 386; hoteles y restaurantes subió 17.8%; servicios sociales y de salud, 13.37%; y construcción, 18%.

Variación lenta

Acerca del comportamiento en años recientes, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) expuso que el crecimiento en general antes del 2020 era de unas 35 mil personas año, y ahora fue de más de 75 mil, lo cual refleja que se aceleró el crecimiento, pero la cifra aún es baja, comparada con la población ocupada y tampoco cubre a todos los asalariados que son más de 3 millones 800 mil.

En 20 años, el porcentaje de cobertura no ha variado mucho, ya que según datos del estudio “Desafíos para la formalización laboral en el país y la seguridad social”, efectuado por Asíes, en el 2002, los afiliados eran 953 mil 052 y representaban el 21.4% de la población ocupada. En otros años llegó a representar entre el 17% y el 20%.

Sugerencias

Actualmente, el IGSS aún no acoge a trabajadores por cuenta propia que es otro gran segmento de la población ocupada, agregó Linares. Por ello, es necesario que la entidad siga adoptando medidas diversas para ampliar esa cobertura, además de establecer acciones de vigilancia en coordinación con el Ministerio de Trabajo.

Esto, para ubicar a los patronos que no cumplen con afiliar a los trabajadores, porque aquí no solo incluye empresas informales, sino otras formales que no los afilian o que los contratan mediante factura, agregó el analista.

Con la modificación al reglamento de inscripción de patronos, acuerdo 1529, que entró en vigencia en enero del 2022, se amplía la obligación para microempresas, accionistas, representantes legales, pero se eliminó la prohibición de incluir propietarios de negocios inscritos como personas individuales, comentó Linares. El IGSS informó recientemente que las primeras fases van dirigidas a empresas y tampoco incluyen el autoempleo.

Con el nuevo reglamento, la gerencia tiene 6 meses para preparar el plan de inscripción obligatoria de los patronos desde 1 afiliado y luego de eso se empezarán a ejecutar las primeras fases que se enfocarán inicialmente en el sector comercio, en el que se prevé integrar a 380 mil afiliados en 3 años, de acuerdo con Edwin Rolando García, jefe del Departamento Actuarial y Estadístico del IGSS.

La incorporación se hará de forma paulatina, según la ampliación de la infraestructura para brindar servicios, añadió. También para el futuro prevén planes para servicios personales, técnicos y profesionales, entre otros.

¿Cómo tener un negocio rentable en tiempos de inflación? Regístrese a la masterclass virtual exclusiva para suscriptores este 15 de marzo a las 18:00 horas.