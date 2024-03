En diciembre del 2015, los montos pendientes de pago al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por el fluido eléctrico recibido por 14 municipios ascendían a Q1 mil 796.8 millones, suma que subió a Q3 mil 147.3 millones al cierre del año 2023 y a Q3 mil 186 millones al 5 de marzo del 2024, para un incremento total de 77.3%.

La cifra registrada por el Inde se compone de Q2 mil 273.1 millones por suministro; Q271.9 millones de impuesto al valor agregado (IVA); Q50.9 millones de intereses por mora y Q4.8 millones de IVA por esa morosidad, llegando a un subtotal de Q2 mil 600.9 millones. A ello se le añaden Q585 millones de reconocimiento de deuda de siete EEM, con lo que se llega al total indicado.

De las 14 EEM reportadas por la entidad, entre las que más adeudan está la de Quetzaltenango, con Q1 mil 701.3 millones. Esa cifra incluye según el reporte del Inde, el suministro hasta abril del 2009; el saldo desde marzo 2018 a diciembre del 2019 por los 8 megavatios que incluye un contrato que proviene de 1978; además del saldo de la deuda por los megavatios suministrados por el Inde fuera de ese contrato (para cubrir toda la demanda de energía del municipio), que es el monto más alto de los tres por Q1 mil 629.8 millones de 2009 a diciembre de 2019.

Le siguen en monto la EEM de Puerto Barrios (Izabal) con Q470 millones; la EEM de Zacapa con Q343 millones y otros con saldos variables; Jalapa, Q186.6 millones; Gualán (Zacapa), con Q178.2 millones; Huehuetenango, con Q120.8 millones; y Guastatoya, con Q113.7 millones.

El resto de municipalidades tiene saldos que van desde Q2.7 millones hasta Q50.9 millones y la EEM de Playa Grande (Ixcán), tiene saldo a cero.

¿Es posible condonar la deuda?

Hace alrededor de dos semanas, el diputado Faver Emilio Salazar, del partido Valor por el distrito de Jalapa, presentó una iniciativa de ley para que se apruebe la condonación del saldo de la deuda que las EMM le tienen al Inde al 31 de enero del 2024 (Q3 mil 170.8 millones).

El parlamentario declaró que presentó la propuesta a la Dirección Legislativa del Congreso, a título personal, apoyado por varios diputados de distintas bancadas. Dicha iniciativa aún no ha sido leída en el Pleno, por lo que no aparece en el sitio electrónico de ese Organismo. Luego de ser leída debe ser enviada a las comisiones que corresponda para discutirla y emitir dictamen, agregó.

Salazar forma parte de las comisiones de Asuntos Municipales; de Educación Ciencia y Tecnología; de Turismo y de Desarrollo Social, refirió.

La iniciativa consta de 7 artículos, según el documento brindado, y propone condonar la deuda a las siguientes EMM: Zacapa, Gualán, San Pedro Pinula, Jalapa, Puerto Barrios, Guastatoya, Quetzaltenango, Retalhuleu, San Pedro Sacatepéquez, Huehuetenango, Joyabaj, Santa Eulalia, Playa Grande, San Marcos y Tacaná.

También propone la aplicación de un plazo de 200 días para que dichas empresas procedan a licitar y adjudicar la compra de electricidad para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en cada jurisdicción.

Por aparte fija el plazo de 150 días para que presenten a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) un Plan de Readecuación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica, Bancos de Transformación y demás para que cumplan con lo estipulado en la Ley General de Electricidad, el reglamento y otras normas para asegurar la prestación adecuada del suministro en el mediano y largo plazo, agrega el documento.

De aprobarse, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tendría la facultad para realizar las gestiones necesarias con las EEM, el INDE y la CNEE para que dentro de un plazo prudencial se cumpla el artículo 2 que se refiere a licitar y adjudicar la compra de la electricidad para el suministro.

Salazar comentó que “para que las EEM competitivas y atractivas, invertir en energías renovables e incluso atraer inversiones, necesitan sanear sus finanzas porque no han podido ser eficientes y ya llevan años de existir. Luego de hacerlo, las juntas de administración municipales no pueden tener excusa para no ser buenos pagadores de sus deudas y buenos administradores de los servicios que tienen que brindar a la población”.

Aclaró que la intención es la condonación de la deuda, pero no se debe confundir el fin, ya que no se busca la extinción de la responsabilidad penal, civil o administrativa de las empresas eléctricas municipales o de las personas que las administran.

Analistas: muy mala señal

La condonación de la deuda que se ha acumulado por varios períodos municipales sería una mala señal para las comunas que sí pagan y se han regularizado, aparte de que afectaría las finanzas del Inde, coincidieron los consultores independientes Carmen Urizar, exministra de energía y ex presidenta de la CNEE, y Jorge García Chiu, exviceministro de energía y minas.

Refieren que es necesario que las EEM se regularicen ante esa Comisión y que operen de forma eficiente, liciten, adquieran y paguen por el suministro de electricidad para cubrir la demanda de sus respectivas jurisdicciones, pero insisten que no están de acuerdo con la condonación de las deudas acumuladas.

García Chiu indica que en lugar de eso, las EEM deberían tener tarifaria que les permitan cubrir sus costos, “pero los alcaldes usan las EEM como caja chica y ese podría ser parte del problema. Lo correcto es que contraten su energía por licitación, de acuerdo con la Ley General de Electricidad para proteger a los usuarios regulados, garantizar el suministro y trasladar los mejores precios”.

Respecto a las finanzas del Inde, expuso que la entidad ha logrado cubrir sus costos, por lo que necesita los ingresos que le adeudan para mantener su operación e incluso, para planificar proyectos.

Explicó que muchas EEM ya existían antes de la nueva Ley General de Electricidad, y se permitió que siguieran vigentes bajo el criterio de que iban a cumplir con todo lo que dice la ley y pagar su energía.

Urizar añadió que el Instituto logrado recuperar su deuda por medio de convenios de pago, por lo que insiste que no es adecuado afectar las finanzas tomando en cuenta que la entidad maneja activos tan importantes como las plantas de generación y además, soporta el costo de la tarifa social.

“El problema es que si las EEM no operan de forma eficiente, por más que liciten no tienen oferentes interesados y el Inde tiene que venderles”.

Consultado el presidente de CNEE, Luis Ortiz, dijo que no conoce la propuesta de ley en mención. Sin embargo, explicó que dicha Comisión emite términos de referencia para que EEM hagan sus licitaciones para compra de energía, pero al final el Inde es el que les termina suministrando.

A su criterio, esa parte ya está regularizada, pero “desde el punto de vista normativo, las empresas se regularizaron, sus pliegos tarifarios fueron aprobados por la Comisión y operan como empresas distribuidoras en sus áreas de concesión”, expresó.

Alcaldes

Aunque Prensa Libre buscó las opiniones o posiciones de varias EEM, incluso la de Quetzaltenango, no se obtuvo respuesta. No obstante, Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), respondió por escrito (por medio de Whatsapp), que las EMM fueron impulsadas por el Inde porque este no podía cobrar el servicio. “Solo le trasladó el problema a las municipalidades, sin atacar el problema de fondo”.

También considera que las deudas se han generado por malas administraciones del Inde y de las municipalidades, por lo que “lo correcto es condonar la deuda, pero implementar las medidas para evitar que se vuelva a acumular”.

La postura del Inde

Al Inde se le formularon algunas preguntas respecto a las deudas y la condonación propuesta y estas fueron sus respuestas:

¿Está el Inde en posición de condonar las deudas a las EEM?

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) es una institución autónoma y descentralizada que goza de autonomía y patrimonio propio. Los ingresos del INDE se destinan a la construcción, mantenimiento y operación de sus plantas hidroeléctrica, líneas de transmisión, aporte a la Tarifa Social y especialmente a la electrificación rural del país, cuyo fin es el orientado desde su creación.

El Inde funciona a través de todos los ingresos provenientes de la actividad eléctrica que desarrolla, para emplearse exclusivamente en el cumplimiento de sus fines y promover la sostenibilidad financiera de la Institución.

El Inde es una institución de puertas abiertas y está en la posesión de dialogar y así conocer otras opciones que vayan en beneficio de la Institución y de la Administración de la Empresas Eléctricas Municipales y a los usuarios de las mismas.

También se propone la necesidad de que las EEM se regularicen y liciten el suministro que requieren. ¿Qué opina el Inde?

Es importante que las EEM cumplan con el marco regulatorio del subsector eléctrico y en ese sentido, conforme a la Ley General de Electricidad, deben promover eventos de licitación para el suministro de potencia y energía. Una EEM que cumple con ello se considera regularizada comercialmente.

Actualmente 12 de las 14 Empresas Eléctricas Municipales que atiende el Inde cuentan con un contrato vigente proveniente de un evento de licitación celebrado conforme al artículo 53 de la Ley General de Electricidad.

El Inde siempre ha demostrado flexibilidad para que las EEM puedan pagar sus deudas con compromisos de pago. Además, puede puede brindarles la asesoría técnica para mejorar su desempeño, técnico, comercial y administrativo, con el fin de hacerlas sostenibles financieramente a largo plazo.

