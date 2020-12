Las empresas que piensan en las personas son 9 veces más rentables, según nueva corriente de negocios

Trayectoria

Raj Sisodia es profesor de FW Olin de Negocios Globales y Becario de Investigación de Mercado de Whole Foods en Capitalismo Consciente en Babson College. Es cofundador y copresidente de Conscious Capitalism Inc, ha publicado diez libros y más de 100 artículos académicos. Su trabajo ha aparecido en el Wall Street Journal, The New York Times, Fortune, Financial Times, The Washington Post, The Boston Globe, CNBC y otros medios de comunicación.