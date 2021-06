Ley de Competencia: “Avanzar en consensos sin perder el objetivo de defender el mercado local”

Una ley de competencia es un requerimiento para poder trabajar con socios comerciales internacionales e ir adaptando los marcos legales. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Desde el 2016 se planteó en Guatemala la necesidad de legislar en el ámbito de la protección de la competencia, además de ser un compromiso adquirido con la Unión Europea —fue así como surgió la iniciativa de ley 5074—.

En febrero del 2017 fue la última vez que salió a la luz por el planteamiento de algunas enmiendas, y luego de cuatro años sigue engavetada.

Javier Núñez, profesor universitario y consultor mexicano en temas de competencia económica y regulación, conversó con Prensa Libre, en el marco de una visita al país, que tuvo como propósito reunirse con miembros del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), en el cual es presidente del Consejo Consultivo.

El especialista considera que el Congreso de la República debe avanzar en las negociaciones de la ley de competencia, que es el primer paso para contar con un marco legal sobre el tema.

Además, sugirió que debe prevalecer la defensa del mercado para buscar que funcione para una eficiencia productiva que ayude a mejorar la competitividad, productividad y se traduzca en mejores condiciones para el consumidor.

¿Por qué considera que se debe continuar avanzando en la discusión de la ley de competencia?

Recordemos que Guatemala es el único país de Latinoamérica que no cuenta con una ley de competencia y con una autoridad encargada de aplicarla; eso llama la atención.

Desde hace años que se han hecho esfuerzos por concretarla, y existe el proyecto de ley que menciona; por lo tanto, existe la expectativa de que pronto pueda haber una disposición legal.

Al estar en un proceso legislativo, siempre habrá diversas opiniones, y se deben lograr consensos para avanzar en la discusión.

¿Quiere decir que usted analizó la ley que se encuentra en el Congreso?

Es correcto, porque me reuní con diputados de la Comisión de Economía del Congreso de la República de Guatemala y les expuse que este es el inicio para arrancar con las facultades, que son el estándar a nivel internacional.

Al ser el único país sin una ley de competencia, ¿qué deberíamos aprender de otros modelos?

El proyecto de ley guatemalteco contiene las facultades que se espera de una autoridad de competencia, es decir, mecanismo de control de concentraciones, investigar prácticas monopólicas, absolutas y relativas. Hay detalles técnicos de procedimiento que se deben afinar, pero la parte fundamental la tiene.

Además, el objetivo está bien definido, que es lograr mayor eficiencia económica, y considero que es la tesis correcta. En esencia, se apega a lo que se espera a nivel internacional de una ley de competencia.

¿Cómo se debe equilibrar el enfoque de protección de capitales?

Algunos países tienen un enfoque más protector de la competitividad y otros más protectores de las empresas nacionales o protegen más al consumidor. La ley guatemalteca se parece a la mexicana, porque tienen como objetivo la defensa del mercado y lograr que funcione de manera eficiente y esa eficiencia productiva ayude a mejorar la competitividad, productividad y se traduzca en mejores condiciones para los consumidores, y ese es el objetivo correcto.

¿Qué otros beneficios conllevan la aplicación de una ley de competencia?

Mejora la eficiencia, porque se buscan los mejores precios, mayor calidad, variedad e innovación para beneficio de los consumidores.

A nivel macroeconómico, hace que el país tenga mejor acceso a mercados financieros y que el desarrollo de la infraestructura sea mejor, ayuda a atraer innovación, inversión y que las empresas sofistiquen la manera en que hacen negocios, ayuda a que haya mayor proveeduría local, es decir, que las cadenas de valor se integren de mejor manera y sean más eficientes, más diversas.

También, ayuda al fortalecimiento de toda la economía; por lo tanto, es un proceso gradual, y no va a resolver todo, pero es un componente esencial de las políticas públicas para que la economía funcione mejor y que haya mejores oportunidades de hacer negocios.

¿Es necesario crear una autoridad de competencia para que sea un ente autónomo?

Considero que es parte de lo que se debe definir. No hay una fórmula única. En México se optó por un modelo autónomo, y hay dos autoridades de competencia.

Por ejemplo, Colombia tiene un modelo de una oficina adscrita que depende del gobierno central y tiene asignado un presupuesto.

Lo importante es que haya un marco legal claro y que se apliquen bien los procesos legales. Para lograrlo, se debe ir generando una masa crítica de funcionarios especializados que posean criterios técnicos y puedan aplicar correctamente la ley.

¿De alguna manera puede perjudicar a las empresas o consumidores la forma como se aplique la ley?

Correcto, existen falsos positivos, que consisten en sancionar a una empresa que no está cometiendo una conducta anticompetitiva o impedir una fusión que no es anticompetitiva; y un falso negativo es permitir una fusión que desarrolla una conducta anticompetitiva y la autoridad no es capaz de visualizar. Ambos errores son dañinos.

