Lo que se debe saber sobre el salario mínimo y cómo avanza el proceso para fijar el del 2024

El salario mínimo para el 2024 tendrá un incremento, aún no especificado, lo que comunicará el presidente de la República la próxima semana, expresó el ministro de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), Rafael Rodríguez, agregando que ello sucederá a pesar de que los sectores laboral y empleador no llegaron a ningún acuerdo en el transcurso de la negociación realizada durante todo el año en el seno de la Comisión Nacional del Salario (CNS).

El 2023 es el primer año en que se aplicó la modalidad de remuneración mínima regional, para lo cual se crearon la Circunscripción Económica Uno (CE1), integrada por el departamento de Guatemala, y la Circunscripción Económica Dos (CE2), que incluye al resto del país, y derivado de ello se instalaron seis comisiones paritarias; una para cada actividad (agrícola, no agrícola y exportación/maquila) en cada circunscripción.

O sea que para el año 2024, el aumento será diferente para cada circunscripción y actividad, por lo que habría seis ajustes diferentes.

La diferencia con lo decidido para el salario vigente para el 2023 es que para este año, el incremento aprobado por el gobierno fue generalizado: 7% para las tres actividades que componen la CE1); y 4% para las que componen la CE2.

El proceso

En septiembre, la CNS trasladó al ministro de Trabajo su informe con la postura de los tres sectores que la integran, que son gobierno, empleador y trabajadores. Según lo establece la ley, este solicitó el dictamen de la Junta Monetaria y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La primera entidad respondió recientemente que no se pronunciaría porque en el informe de la comisión no se hace una propuesta concreta de aumento, en tanto que el IGSS no ha respondido a la solicitud de información el contenido de su dictamen y lo que recomendó al respecto.

Qué habían propuesto los sectores

En las comisiones paritarias y en la CNS, el sector gubernamental propuso un aumento al salario mínimo que tome en cuenta bases técnicas diferenciadas por circunscripción económica y por actividad como: productividad por actividad económica, meta de inflación, crecimiento poblacional y un factor de ajuste por circunscripción económica que considere las diferencias entre el salario promedio y la inflación entre el departamento de Guatemala y el resto del país.

El sector laboral propuso ajustar el salario mínimo de forma de que llegue a Q180 diarios para todas las actividades y circunscripciones económicas. El fin es equiparar a todas las actividades económicas y circunscripciones a ese monto, que cubra la canasta básica y acercarlo a la canasta ampliada, expuso el sector. En la actualidad el mínimo varía desde Q92 hasta Q104 diarios (sin incluir bonificación-incentivo).

El costo de adquisición de la canasta ampliada que incluye el promedio de los gastos familiares relacionados con alimentos, vivienda, vestuario y calzado, entretenimiento, educación, salud y otros gastos, a julio de 2023 se situó en Q8 mil 692.98 y a agosto en de Q8 mil 796.42, cuando se inició la discusión con esos indicadores y llegó a Q9,004.09 en noviembre. Ese mes la canasta básica se calculó en Q3,899.67. Con la propuesta del sector laboral salario mínimo mensual llegaría a Q5 mil 475 más la bonificación Q250 al mes para un total de Q5 mil 725.

El sector empleador ratificó en la CNS la propuesta de definir una política salarial; actualizar información macroeconómica relevante; mantener la diferencia salarial regional; abordar los retos del mercado laboral en Guatemala; y considerar parámetros técnicos para la actividad exportadora y de maquila, con base en lo propuesto por un experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Qué dijo el ministro de Trabajo

Rodríguez dio a conocer el 12 de diciembre que el aumento será diferente para cada circunscripción económica, pero adelantó que no podrá ser el monto que pide el sector laboral, que es llegar a Q180 diarios porque eso implicaría duplicar la cifra actual.

Agregó que se analizaron diferentes temas incluyendo los resultados de varias encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por lo pronto, aún se realizan los análisis de los márgenes técnicos que conoció la CNS. Entre estos, el crecimiento demográfico, económico, inflacionario, así como el tema de la productividad.

Además, se evalúa la diferencia entre el salario mínimo y el salario real que arroja la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), lo que fue confirmado por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Entre los resultados de dicha encuesta, levantada en el 2022 y 2023, el INE reporta que el ingreso promedio familiar en Guatemala es de Q7,039.18 y los gastos, Q5,833.76.

De esa medición se deriva la actualización del patrón de consumo en los hogares y según el INE la canasta básica alimentaria mensual no cuesta Q3,899 como se indicó en noviembre, sino entre Q1,783 y Q2,232.

Además, el INE informó que fue modificada la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de manera que a partir de enero 2024, los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se calcularán por persona y no por familia.

Qué opinan los sectores ahora

Gobierno: Hay condiciones para incremento

“Sí hay un incremento” del salario mínimo para el 2024 y se ha hablado del tema a partir de los informes que fue entregando la Dirección de Estadística y del análisis que se hizo en las comisiones paritarias y en la CNS, expresó el ministro de Trabajo.

Agregó que “se estableció que hay condiciones en el país para que haya un incremento, aunque obviamente, no en la cantidad que requerían los trabajadores”, pero sí un incremento que se ajuste a las proyecciones de cierre de crecimiento económico y de inflación, para no afectar tanto los bolsillos de toda la clase trabajadora.

Sector laboral: “Sospechoso que presenten ahora una encuesta de hogares”

Francisco Mendoza, representante del sector laboral en la CNS, dijo esta semana que mantienen la propuesta de elevar el salario mínimo diario a Q180 e indicó no tener información sobre alguna decisión del gobierno para modificar el salario mínimo para el 2024, sin embargo dijo que “nos resulta con mucha casualidad y sospechosos los resultados presentados de la encuesta de hogares, en el sentido de que ahora las familias tienen más ingresos que gastos. No sabemos de dónde sacaron las ecuaciones de cálculo”.

El sector también pidió la derogatoria inmediata de los acuerdos que dieron origen a los salarios diferenciados y a la modalidad de contrato de trabajo de tiempo parcial.

Rigoberto Dueñas, dirigente y asesor sindical en temas laborales y salariales, añadió que se habla de una fórmula que dicen que es de la OIT, pero el sector laboral consultó a esa entidad y les respondieron que no tienen ninguna fórmula y tampoco han traslado a Guatemala una al respecto.

Cuestiona que en las comisiones paritarias y la CNS el gobierno se abstiene de votar y no apoya las necesidades de aumentar el salario mínimo como propone el sector trabajador.

Sector empleador: las circunstancias no son las mejores para incremento salarial

Guido Ricci, integrante de la Comisión Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expuso los aumentos deben basarse en criterios técnicos, pero no siempre están recomendados los aumentos ya que “las circunstancias no necesariamente podrían ser las mejores para un incremento salarial”. Agregó que para el 2023 hubo un aumento y el gobierno empezó a establecer distancias entre una circunscripción y otra.

Agregó que “no se atendieron del todo nuestros comentarios en las comisiones paritarias, ya que hubo un sector que particularmente mostró su preocupación, que es el agro, y no fueron comprendidas las razones que ahí se expusieron”.

Entonces, dijo que esperarán a conocer qué decide el gobierno ya que se ha cuidado mucho de no revelar sus cifras, aunque pudiera darse un escenario similar al del año pasado.

“Será un hecho porque ya lo dijo el ministro de que seguirán profundizando la diferenciación entre las dos circunscripciones y eso, con las condiciones actuales solo se puede hacer elevando una circunscripción por encima de la otra y sobre la base de que en donde se han hecho esos cambios es en la circunscripción uno”.

Respecto de la encuesta de hogares y el cambio de la canasta básica informada por el INE esta semana, Ricci expresó que es interesante que la medición sea a nivel urbano y rural, aspecto que se acerca a la estructura de fijación de salarios por circunscripción económica, además considera como positivo que se haya ampliado el número de productos, y otro dato interesante es que se refleje mejor como están integradas las familias a nivel urbano y rural. “Entre más fiable sea la información, mejores decisiones se podrán tomar en las comisiones paritarias y en la Nacional”, comentó el dirigente.

Salario mínimo vigente en el 2023

En la CE1 el salario mínimo vigente en el 2023 es:

En actividades agrícolas, Q101.05 diarios, equivalentes a Q3 mil 73.60 mensuales más Q250 de bonificación incentivo.

Actividades no agrícolas, Q104.10 diarios; es decir Q3 mil 166.38 mensuales, más Q250 de bonificación.

Para la actividad exportadora y de maquila, es de Q95.13 diarios, equivalentes a Q2 mil 893.54 mensuales más los Q250 de bonificación.

En la CE 2, el salario mínimo vigente este año es: