“Los Premios Óscars” de los exportadores se celebrarán en septiembre

Durante el Galardón Nacional a la Exportación se reconoce al "Exportador del Año". (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El evento organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2019 en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real a las 18 horas.

El Jurado Calificador lo integran 26 profesionales del sector público y privado de alto nivel, quienes tienen la difícil tarea de seleccionar a 5 empresas de los sectores de exportación para subir al escenario y que públicamente sean reconocidos por su trabajo exportador propositivo para Guatemala.

Los exportadores consideran que con las recientes noticias sobre el comportamiento de las exportaciones guatemaltecas y las perspectivas mundiales, se vuelve más importante y relevante reconocer a los empresarios que ante esa coyuntura están viendo hacia adelante aprovechando las oportunidades y colocando productos y servicios hechos en Guatemala en los mercados más exigentes.

“El Galardón Nacional a la Exportación busca reconocer a las empresas e instituciones que con su labor exportadora e innovadora hacen de Guatemala un país exportador, y con ello, están generando empleo formal”, dijo el director de Servicios al Exportador de Agexport Fernando Herrera.

Desde el 07 de agosto de 2019, el jurado calificador está realizando visitas a 30 empresas guatemaltecas, entre las cuales tendrán que elegir a 3 empresas finalistas de cada una de las siguientes categorías:

Sector Agrícola y Sector Acuicultura y Pesca.

Sector Manufacturas.

Sector Vestuario y Textiles.

Sector Servicios y Sector Contact Center & BPO.

Los criterios de evaluación en los que se está basando el Jurado Calificador del Galardón Nacional a la Exportación, están segmentados en cualitativos y cuantitativos, tales como: responsabilidad social empresarial, sistemas de calidad, promoción comercial, volúmenes exportados, mercados, líneas de productos, generación de empleo, entre otros.

El máximo reconocimiento de esa noche de gala “ El Exportador del Año” se elegirá entre las cinco empresas que obtengan el Galardón por cada categoría. De esa cuenta, el día de la ceremonia se reunirá un representante de cada Jurado por categoría, un Jurado especial (es decir, un Jurado que no visitó empresas participantes) y dos observadores del Comité Organizador de Agexport.

“Cada uno revisará el expediente con los casos de los cinco galardonados por categoría, las calificaciones obtenidas y por votación, elegirán al Exportador del Año 2019”, explicó Herrera.

Los nombres de los finalistas se darán a conocer el 26 de septiembre de 2019 en las instalaciones de Agexport.

A este evento lo califican como los “Oscars de la Exportación guatemalteca”, un reconocimiento para aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que con su talento, profesionalismo y capacidad hacen realidad el modelo exportador.

El Galardón Nacional a la Exportación, nació durante el 2do. Congreso de Exportación de Productos No Tradicionales en 1989, desde entonces año con año Agexport ha hecho público el reconocimiento a las empresas e instituciones que han creado oportunidades de desarrollo y empleo a los guatemaltecos.

En diciembre del año 2018, las exportaciones ascendieron a US$ 11,018.5 millones, donde los productos no tradicionales presentaron un crecimiento de 2.3%, la estructura de las exportaciones guatemaltecas se divide en 24.8% productos tradicionales y 75.2% no tradicionales.

