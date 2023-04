Mayor carga vehicular deteriorará más rápido la autopista y hay incertidumbre en que el Estado le dé buen mantenimiento

Al no haber cobro de peaje consideran que podría subir la carga vehicular en la autopista ya que según lo que dio a conocer este sábado el presidente de la República, se va a prohibir la circulación en esa carretera de cierto tipo de vehículos como los que tienen más de seis ejes, los camiones con carretones y otros. Para ello, se emitirá un acuerdo gubernativo. Pero el resto de vehículos, tanto pequeños particulares, semipesados y pesados de hasta 6 ejes, podrán circular por esa vía.

El directivo explicó que la mayor parte del transporte pesado es de hasta 6 ejes, por lo que aumentará el uso de esa vía.

Un ejemplo de estos son los tráiler, ya que tienen tres ejes en el cabezal (1 de dirección, dos de tracción) y tres ejes en el remolque (donde va la carga o contenedor).

También podrá pasar un cabezal con un semirremolque que es el vehículo de arrastre de los cuales hay varios tipos como furgones, furgones refrigerados, otros para jalar maquinaria, ejemplificó, al comentar que los más comunes, son los furgones de plataformas conocidos como chasises o arañas (en la cual se montan los contenedores).

Al hablar de los de más de 6 ejes (que tendrían prohibición de usar esa vía según el anuncio del gobierno) mencionó como ejemplo los de doble remolque.

“Los de hasta 6 ejes son vehículos grandes, pesados” expresó Fajardo y agregó que “al incrementarse el flujo vehicular obviamente va a haber un desgaste mayor de las condiciones de la estructura de la carretera”, por lo que va a implicar la necesidad de que el gobierno asuma un compromiso para dar un mantenimiento eficiente, incluyendo la inversión, constancia, tipo de materiales y una planificación adecuada en función del flujo vehicular.

Fajardo dijo que el sector transporte en algún momento ha estado de acuerdo en pagar cuota de peaje, pero obviamente rebajada respecto de los montos actuales con la intención de que se mantuvieran los niveles de transitabilidad.

La otra parte a la que se debe poner atención es al proceso de transición y entrega o devolución de los bienes, porque también se debe de proveer los datos de los aforos, de las mediciones, y conteos, entre otros, añadió. En ello debe entrar la parte de la fiscalización, de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN), comentó Fajardo.

Vía estratégica

Distintos sectores aseguran que la autopista es una vía estratégica para el país por lo que se deben buscar las mejores condiciones.

“No es un tramo tan grande, pero es sumamente estratégico para el país, permite conectar con México, con la costa sur, con otras vías hacia el Atlántico, y áreas de mucha producción agrícola, hacia la capital y el centro del país y otras áreas con otras áreas.

También conecta hacia Puerto Quetzal y hacia Puerto San José donde se ubica el almacenaje de combustibles. “Hay que recordar que es parte de la conexión con el corredor logístico centroamericano, región que es el principal destino para las exportaciones de Guatemala”, se agregó Fajardo.

El transporte de carga y transporte pesado usa la carretera CA-9, que es la antigua hacia Escuintla que pasa por Palín. La Autopista es la conocida como CA-9 Sur A, es la autopsita, y aparte está la Ruta Nacional 14, que va de Escuintla a El Tejar, Chimaltenango, explica el transportista.

Exportaciones y otra carga

Fanny D. Estrada, directora de relaciones institucionales de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport9, dijo que el transporte pesado usa bastante la carretera antigua, por lo que consideran que la autopista es más para el ciudadano, con transporte liviano y semipesado.

Por ejemplo, “hay filas del transporte pesado que usan la vía antigua y ahora podrían optar por la autopista”, dijo al mencionar la carga vehicular.

En la autopista ya pasan alrededor de 27 mil vehículos diarios, y en días pico es mucho mayor, si las carreteras están en buenas condiciones no habría preocupación, pero la experiencia de décadas ha sido que por responsabilidad del gobierno se han deteriorado mucho.

La ejecutiva indica que se debe establecer un reglamento adecuado para el uso de la carretera, y comprender que los recursos del Estado no son suficientes para mantener una adecuada infraestructura vial y de logística, sino que se requiere alianzas público-privadas.

La peor decisión

Por aparte, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) dijo que finalizar la concesión y eliminar el peaje es la peor decisión que se pudo hacer y que “sin lugar a duda, con esto se destruirá la autopista que algún día fue referente en Centroamérica”.

“El impacto para la competitividad, para el turismo, comercio e industria será terrible y se perdió la oportunidad para el Estado de tener una carretera de primer nivel”, agregó.

Zapata coincide en que al tener mayor carga vehicular la carretera podría deteriorarse de forma más rápida e insiste que “es una decisión errónea movida por intereses políticos populistas que al único que va a limitar la movilidad de bienes, servicios y personas en la ruta comercial más importante del país” y añade que “el impacto es que aumentará el flujo de vehículos y la incapacidad del sistema hará que como en el resto del país la carretera de deteriore. El Estado es incapaz de mantener una autopista en buenas condiciones”.

Marnhos: Autopista no fue diseñada para tránsito libre

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala refirió este sábado 22 de abril que la compañía presentará su posición el día lunes, pero expresó que la autopista no está diseñada para un tránsito libre por lo que se va a deteriorar en el corto plazo lo cual, agregó, será responsabilidad de las autoridades.

Agregó que la decisión tomada por el gobierno implica cerrar la operadora y liquidar a 120 colaboradores de Escuintla el 30 de abril, el 78% de los trabajadores son de Escuintla y Palín, y en la operación de SIVA son 260 personas.

Además de que genera “la preocupación de la continuidad de servicio y conservación de la autopista”.

El 17 de abril, en la entrevista publicada por Prensa Libre, Testelli dijo que entendía que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) estaba analizando distintos elementos normativos para que se pudiera seguir operando y manteniendo la autopista. Dentro de esto, agregó que el punto medular es la operación porque la autopista no está diseñada para que sea libre porque no es lo mismo contar con un tráfico promedio diario en una ruta de peaje, por la que el usuario toma la decisión circular.

La empresa calcula que por la autopista transita alrededor del 35% de los vehículos que circulan en la zona y considera que la autopista no está diseñada para aglutinar el cien por cien del tráfico, sino que este se distribuye por las distintas alternativas viales que puede tomar el usuario. Añade que tampoco está diseñada para que pase todo el tráfico pesado de forma automático. “Si eso ocurre, el tramo se destruirá en el corto plazo”, señaló, aunque no habló de un tiempo específico.

“Si se decide abrir la autopista, sería un paso para atrás en cuanto a la conservación y mantenimiento del activo, aparte de las señales equivocadas que el gobierno estaría enviando a los inversionistas internacionales sobre la visión estratégica de Guatemala para este tipo de proyectos (inversión público-privada)”, añadió en esa oportunidad.

El ejecutivo expresó en ese momento que la autopista es una vía estratégica “y abrir las garitas, desde mi punto de vista sería una mala decisión, sobre todo porque daría un paso para atrás en el sentido de atraer inversiones privadas al país en temas viales, y dos, que el activo deberá tener una reconfiguración, con todas las consideraciones que implica para los tráficos promedio/diario”.

Expuso en esa ocasión que al establecer que la autopista sea libre conlleva riesgos de rápido deterioro y si no se le da el mantenimiento adecuado en pocos meses podría haber problemas. “La ruta está diseñada para una mezcla 80/20 que significa 80% para vehículos livianos y 20% para transporte pesado”.

Otras reacciones

El parlamentario Aldo Dávila, opinó que al vencerse el contrato de la concesión era ilegal seguir cobrando peaje por medio de la Dirección General de Caminos como se pretendía, agregó que es obligación del CIV garantizar carreteras de calidad. Considera ilógico que ahora se vaya a emitir restricciones para que no pasen por la autopista vehículos de más de 6 ejes si siempre han podido pasar por ese tramo, lo que demuestra que se quiere castigar a ese tipo de transporte.

Advirtió que aún está el otro tramo de la Autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, donde también se va a cobrar peaje, incluso, dijo serían montos más altos que en la de Palín.

Por aparte, Sandra Torres, expresó que su postura ha sido que se liberara la carretera y ya no se pague peaje, ya que por más de 20 años de cobros esa carretera ya está sobrepagada, además ya no habrá filas de vehículos por las garitas de cobro cuyo sistema no fue modernizado.

