Mintrab busca ocupar 200 plazas de trabajo agrícolas temporales en Alaska

200 plazas de trabajo agrícola temporales están disponibles para guatemaltecos que llenen los requisitos para viajar a empacadora de mariscos en Alaska. (Foto Prensa Libre: Big Fish)

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que son 200 plazas las que están disponibles para trabajadores agrícolas temporales para viajar a una empacadora de mariscos ubicada en Alaska, Estados Unidos.

El empleo tiene una duración aproximada entre cuatro y cinco meses; en promedio ganarán US$13 por hora equivalente a Q100, indicó Geovanna Salazar, viceministra de Previsión Social y Empleo.

Se estima que cada trabajador recibirá Q70 mil en esos cinco meses, sin embargo, se desconoce la jornada laboral exacta que tendrán. Además, al monto total aproximado se aplican algunos descuentos como seguro médico, estadía, y gastos en los que incurran los trabajadores durante su estadía en el lugar.

El Mintrab publicó una convocatoria en redes sociales el 14 de junio pasado y la extendió para el 2 de julio. Al consultar el por qué no seleccionaban a los candidatos de la base de datos de 36 mil guatemaltecos interesados, informaron que se debe al tipo de perfil que están buscando, porque entre los requisitos el candidato debe poseer un 50 por ciento de nivel de inglés.

El Departamento de Movilidad del Mintrab es el encargado de las gestiones correspondientes en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con empleadores que los contactan para informarles que tienen plazas disponibles, y que ponen a disposición del Programa de Trabajo Temporal, explicó la funcionaria.

“En el caso de las 200 plazas para empacadores de mariscos en Alaska, la gestión fue con la empresa Trident Seafood”, informó Salazar.

Los trabajadores seleccionados deberán viajar a principios o mediados de agosto.

Este es el perfil que están solicitando para aplicar a una de las plazas de trabajo agrícola temporal en empacadora de mariscos en Alaska:

Hombres y mujeres de 24 a 45

Educación mínima: sexto primaria.

50% comprobable del idioma inglés (indispensable).

Disponibilidad de cambiar su residencia temporalmente a otro país.

Proactividad y trabajo en equipo.

Capacidad de realizar acciones físicas tales como agacharse, mover cosas y estar de pie por tiempo prolongado.

No ser migrante retornado de Estados Unidos.

La funcionaria agregó que el Mintrab a través del Programa de Movilidad Laboral, una vez existe una oportunidad de trabajo en Estados Unidos lanza la convocatoria, realiza el proceso de reclutamiento y brinda el acompañamiento a los seleccionados durante todo el proceso hasta el aeropuerto.

Luego, en el exterior es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien continúa el seguimiento. Antes de su partida, el Departamento de Movilidad Laboral, ofrece a los trabajadores capacitaciones sobre sus derechos laborales.

Visas ofrecidas

Salazar aclaró que las visas que puso a disposición Estados Unidos, no fueron para el área agrícola, sino para el no agrícola, y enfatizó que no es el Ministerio de Trabajo quien otorga o consigue las visas, únicamente la Embajada de Estados Unidos puede otorgar las visas según los requisitos y lineamientos que ellos establezcan.

Estados Unidos anunció el 20 de abril pasado 22 mil nuevos visados para trabajadores no agrícolas, entre ellos 6 mil para personas procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, lo que supone una ampliación del cupo establecido cada año por el Congreso, y se espera estén disponibles en los próximos meses.