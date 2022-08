Para tener un aeropuerto funcional, lo mejor es una alianza público-privada, asegura Fundesa

El Gobierno está pidiendo que se actualice el estudio efectuado hace tres años por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar el Aeropuerto La Aurora como una alianza público-privada, ¿Qué opina?

Sobre el manejo privado del aeropuerto, ya se puede ver un caso de éxito en Costa Rica, donde sigue siendo del Gobierno, pues no se privatizó, pero la operación está a cargo de una empresa que se ha encargado de llevar líneas aéreas, de mantenerlo limpio y como el turista quiere verlo.

Si alguien está haciendo eso constantemente e invirtiendo en el aeropuerto, aumenta el número de turistas que llega al país. Vemos que es urgente que el aeropuerto tenga un manejo privado, pero que no se le venda a nadie.

¿Considera que debería ser alianza público-privada?

Sí, debería ser alianza público-privada. Siempre que el activo vuelva a ser parte del Gobierno o sea parte pública, no vemos ningún problema. Lo que creemos es que la ley de alianza público-privadas no se utiliza mucho porque es muy transparente y por la transparencia que conlleva, no pasan por el Congreso las cosas que aparecen como proyectos importantes para Guatemala.

¿Se debería reformar la ley?

Creo que cambiar la ley no es tan importante como (sí lo es) empujar proyectos que pueden pasar con transparencia por el Congreso y el Ejecutivo.

¿Es urgente la modernización del Aeropuerto?

El tema del aeropuerto ha sido urgente desde el tema del aire acondicionado, porque el Gobierno no sabe cómo invertir en mantenimiento, y los turistas pasan malos momentos; ahora hay goteras y otros problemas. Creo que el gobierno no ha sabido invertir para mantener a los usuarios, pues se hacen cosas nuevas, pero se deterioran rápidamente porque no hay interés en el mantenimiento.

¿Qué acciones debe implementar el país para mejorar su competitividad en este y otros temas?

Hay toda una agenda, ya que existen brechas de competitividad que son muy fuertes, especialmente en la cobertura salud y de educación secundaria. Esos son temas de prioridad nacional. También el impacto del cambio climático.

Y en el tema de empuje de negocios, hay que enfocarse en la inversión, observando cuál es la agenda que tienen las empresas. Tenemos que traer a las empresas que queremos que vengan a Guatemala porque son honestas, pagan sus impuestos, están bien, pueden exportar y generar otras empresas aquí.

¿Cómo afectan al país los problemas de la coyuntura económica internacional?

Creo que el efecto mundial está empezando a cambiar. El petróleo bajó al rango de US$90 el barril, un nivel mucho más fácil de manejar y eso va a ayudar un poquito a que no haya una recesión en los países grandes. Si la hay, no se puede hacer mucho.

El precio del pan y del trigo ha venido en aumento porque la quinta parte se producía entre Ucrania y Rusia. Pero como ya empiezan a sacar sus exportaciones, baja el precio y entonces deja de impactar en el pan. Si el precio del trigo sube mucho, también provoca que el precio del maíz suba, porque ambos granos se usan mucho para alimento de animales.

Es un sistema global completo y que uno no puede detener, así que debe separarse de lo que es local y se puede reactivar. Por ejemplo, la construcción se reactivó mucho hace dos años y eso es un impacto fabuloso en la economía.

¿El crecimiento económico del 2022 ha ido acorde a las metas que se habían planteado?

Va bastante bien el año, aunque cada mes ha tenido algunos altibajos. Creo que la economía de Guatemala es una de las cosas que mejor se ha hecho en los últimos años y somos un ejemplo para la región. Y las páginas (web) sobre inversión, hablan bastante bien de lo que es invertir en Guatemala.

Tenemos problemas que enfrentar y son profundos, pero aun así, las inversiones son buenas, están creciendo y hay ánimo para invertir en el país. Guatemala se recuperó bastante bien, pero el efecto de que los precios en Estados Unidos hayan aumentado tanto, obliga a ese país a restringir la cantidad de dinero en circulación y eso nos puede afectar un poco en el crecimiento.

Desde hace 60 años, el país tiene un crecimiento sostenido envidiable, no muy alto, pero nunca es bajo. Es una economía es muy flexible, muy resistente y el tipo de cambio está muy bien manejado por el Banco de Guatemala y eso hace que el país se refleje como un lugar bueno en inversión.

¿Cómo observa la política monetaria, fiscal y crediticia?

La política monetaria está muy bien en Guatemala, es ejemplo en América Latina. No se debe pensar en cambiarla sino en fomentar la inversión. Cuando en el sector público regala dinero, no mejora la economía. Lo que debe hacer es invertir en las personas, en los más pobres, para que ellos puedan tener mejores carreteras, educación y salud.