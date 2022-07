Persiste la presa de inscripciones de propiedades, así como el retraso de Q1 mil millones en inversiones

Esta situación tiene impacto en otros sectores y actividades, ya que los más de Q1 mil millones en construcción están pendiente de una tercera inspección para autorizar créditos. De momento, se han identificado más de mil 900 casos (unidades habitacionales), que suman esa estimación monetaria, lo que se considera un freno a la economía.

La situación es recurrente ya que desde el 2020, por los efectos de la pandemia, se había detectado el problema, pero se aceleró en 2021 con la instalación de una mesa de trabajo, pero el ritmo volvió a bajar y la presa de los expedientes ha crecido este año.

Qué lo explica

Anacovi indicó que desde octubre y noviembre del 2021 se empezaron a detectar retrasos, aunque en algún momento se logró avanzar con los expedientes atrasados desde el 2020, pues se había restringido el horario de atención y se limitaba a citas previas.

Antes de la pandemia, la asignación de un expediente para un operador duraba de dos a tres días; en 2021 la asignación se amplió a siete y ahora, tarda de 22 a 25 días.

Parte del problema, según Anacovi, es que no aumenta la cantidad de empleados ni se permite el ingreso de nuevo personal para hacer las tareas de revisión y escrituración. Por ejemplo, de 78 operadores que había hace 10 años, ahora solo hay 48, además de que por el brote de covid-19, se han activado protocolos que ordenan la suspensión por 15 días del personal contagiado.

En conclusión, en la presa indicada hay obras concluidas de hasta 5 mil metros que los operadores deben inscribir, todas en el área del municipio de Guatemala; mientras, hay un inventario de construcción de al menos 143 edificios de uso mixto, que también tendrán que concluir su proceso de inscripción.

Devolución de expedientes

Por último, Anacovi señala que cuando se devuelven los expedientes debido a algún error en los documentos, se bloquea todo el trámite porque no permiten separar el caso para hacer la corrección respectiva.

O sea que de nuevo debe hacer la “cola” de espera para la asignación de un operador, lo que implica un atraso para la entrega de la unidad habitacional, lo que impacta más a las empresas que ya tienen vendido un proyecto, pero que no pueden entregar por la falta de escrituración.

Parte de las propuestas planteadas es que se contrate a más operadores, para atender la demanda, desfogar los atrasos actuales y atender las próximas inscripciones.

Registro: “Hay más documentos ingresados”

Al consultarle sobre la situación, el RGP respondió que “ha habido presa de expedientes, no solo ahora con la pandemia, sino desde años atrás y esto es recurrente en algunos meses del año. Se debe destacar que este año hay más documentos ingresados, debido a que ha aumentado el desarrollo inmobiliario y de vivienda, principalmente en edificaciones horizontales y condominios”, apuntó la postura de descargo.

Y agregan que la pandemia del covid-19 continúa y los trabajadores no están exentos de contagiarse. “No está de más indicar que, a la presente fecha, en virtud de los esfuerzos realizados por la administración, tenemos nueve días hábiles de presa”.

Sobre la tardanza en la inscripción y la devolución de los expedientes para hacer la corrección, informó que los errores detectados son de fondo y forma; cuando una escritura no cumple con los requerimientos legales correspondientes, se suspende (no se rechaza) y el proceso continúa cuando el usuario cumpla. “El proceso para la suspensión de documentos está establecido en manuales, estos procesos no son variables”.

Y sobre la mesa de trabajo formada en 2021 para este seguimiento, la postura del RGP fue que se sigue trabajando y ha tenido acercamientos con diversas entidades privadas y pública para dar seguimiento, plantear propuestas y coordinar esfuerzos conjuntos que permitan brindar el mejor servicio a los usuarios.

Operaciones registrales

Las estadísticas del registro dan cuenta que de enero a junio se han operado 165 mil 430 documentos, lo que representa el 51% del total del año pasado, cuando fueron 324 mil 912. En 2020 se operaron 165 mil 341 documentos.

“Según la tendencia, se observa un incremento de documentos operados en 2021 y 2022, debido a que los negocios que no se pudieron concretar en 2020, por la pandemia del covid-19, se están llevando a cabo en este periodo de tiempo”, indican.