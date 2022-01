¿Por qué el optimismo del sector turismo para el 2022 se convirtió en incertidumbre?

Y aunque cree que seguirá existiendo confianza entre los viajeros para buscar la normalidad, se mantendrá la cautela, por lo que este será un año retador. Por lo menos, en el primer semestre.

En el caso de Guatemala, este 10 de enero cobran vigencia varios cambios en los requisitos que deben cumplir los viajeros, ya que ahora se les pedirá la vacunación completa y prueba de covid-19 con resultado negativo.

Según el ejecutivo, estas medidas son una decisión de gobierno y se van a respetar, pero cree que están diseñadas para prevenir el incremento de contagios derivado de ómicron, a pesar de que dicha variante ya está en el país.

La semana pasada el ministro de Salud, Francisco Coma, indicó, en una entrevista a Prensa Libre y Guatevisión, que ya había presencia de ómicron. En tanto, el sábado 8 de enero dio a conocer que los resultados de la secuenciación de las muestras enviadas a Panamá confirman que la variante ómicron estaba en Guatemala desde la primera quincena de diciembre de 2021 y ya es la predominante en el país.

Lo que se ha escuchado es que por el nivel de contagios que haya en el país, se podría reducir la demanda de viajes con destino a Guatemala, porque además se incrementaron los requisitos, agregó Sardá. Sin embargo están a la expectativa del comportamientos de la variante y el impacto en los viajes.

Según datos de la Asociación, debido al ómicron se han suspendido 6 vuelos desde Estados Unidos hacia el país. De estos, 5 entre Navidad y Año nuevo y uno durante la primera semana de enero.

Poca ocupación hotelera

Respecto a la ocupación hotelera, en el 2021 no se llegó ni al 40% en promedio, y que si bien el número de viajeros nacionales aumentó conforme pasaban los meses y tuvo su repunte en a finales de diciembre, no fue así el resto del año, además que el nivel de turismo extranjero aún no se recupera.

Así lo afirma Andreas Kuestermann, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, y directivo del Buró de Convenciones, agregando que el sector sigue solicitando apoyo del Gobierno y del Congreso porque varias de 11 acciones que pidió el año pasado para enfrentar la crisis no han avanzado, en especial el apoyo con créditos o las propuestas de dos fideicomisos que se manejan en ese organismo (una de Q100 millones y otra de Q300 millones) pero ninguna de las dos ha sido aprobada.

Por lo tanto, también ve aún mucha incertidumbre para el sector indicando que “no podemos visualizar mucho para adelante ni para todo el año”, ya que aparte de los posibles contagios que genere la nueva variante, las restricciones podrían desmotivar un poco los viajes.

Además, dice que se requiere una campaña de promoción agresiva en los mercados prioritarios para Guatemala para que cuando la gente quisiera salir de viaje, tenga en mente este país, como destino.

El directivo reconoció avances en la vacunación y conectividad aérea, pero expuso que “el apoyo de liquidez a las empresas nunca se logró bajo el esquema que se había solicitado”, entre otros factores. “Ahora, será necesario seguir impulsando ante el Ejecutivo y Legislativo que reconozcan al turismo como una industria de mucha relevancia que significa desarrollo para Guatemala en todos sus ejes”.

¿Y los cruceros?

Ricardo Sagastume, presidente de la Asociación de Cruceros de Guatemala, dijo que a la fecha no se ha suspendido la llegada de cruceros en el país y las operaciones siguen normales, a excepción de uno que decidió regresar a su puerto de origen y no llegó a los destinos previstos.

“Se debe tomar en cuenta que aunque no se está prohibiendo la circulación de cruceros, en algún momento se puede tomar esa decisión. Si eso sucede, sería terrible para la economía del país, porque estamos empezando a retomar la temporada. El hecho de que se puedan suspender por razones mundiales, haría más lento el proceso de recuperación”.

Sin embargo calificó como positivo un avance del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el cual presentó un proyecto de protocolos para llegada y desembarque de buques, presentado a los Ministerios de Salud y de la Defensa Nacional, así como a la Marina de los Puertos.

En estos protocolos se debe tomar en consideración, por ejemplo, el porcentaje de contagiados que pueda venir un barco para que no se impida que las personas sanas puedan continuar su viaje, aparte de observar los protocolos de aislamiento. Ahora se espera que las otras entidades del Estado lo aprueben para poder darle al país la certeza necesaria y reglas claras en esos casos, agregó.

Sagastume aceptó que hay incertidumbre, ya que la amenaza en el país es la cantidad de contagios de los últimos días y no se sabe qué decisiones tomarán las autoridades.

Las cifras oficiales

En cuanto a las estadísticas de visitantes extranjeros en general, de enero a noviembre del 2021 el director del Inguat reportó la llegada de 510 mil 957 extranjeros y divisas por US$456.6 millones, mientras que para el cierre del año proyectó que se llegaría a 561 mil turistas extranjeros y US$498 millones. Las cifras finales se darán a conocer esta semana, según le entidad.

En todo caso, Kuestermann indicó que el dato representa alrededor del 25% del total extranjeros registrados en el 2019, cuando se llegó a 2.5 millones de turistas. En el 2020, se reportó una caída del 78%.

El Inguat no amplió información acerca del impacto que la variante ómicron y el desarrollo de la pandemia puedan tener en el sector durante el 2022.