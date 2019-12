¿Por qué surgió controversia por pólizas de transportistas?

Según transportistas de combustibles, el acuerdo ministerial 351-2019 del MEM sí contiene los ajustes anuales de los montos del seguro de transporte de hidrocarburos, pero fue derogado por otro acuerdo. Foto con fines ilustrativos.

Sin embargo, el MEM lo derogó con el acuerdo 374-2019, y el pasado 10 de diciembre publicó otro —386-2019—, que no contiene ningún ajuste.

La contradicción provocó preocupación entre los transportistas de combustibles, porque consideran que representa un “retroceso, y afirmaron que luego de analizar los últimos dos acuerdos con el departamento jurídico, no encontraron ninguna razón lógica para derogar el primero.

También confirmaron que tampoco contiene ningún artículo que viole alguna norma de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos o Constitucional, informó Mario Ortiz, presidente de la Junta Directiva de la Gremial de Transportistas Especializados en Combustible (Gretec).

Por lo anterior, los agremiados solicitaron tanto a las autoridades del MEM como al presidente Jimmy Morales que analicen y consideren los ajustes “reales” que deben llevarse a cabo, para no afectar el traslado de los combustibles.

El presidente de Gretec explicó que las coberturas de los seguros de hace 23 años son Q500 mil por daños al ambiente, Q300 mil por responsabilidad civil, Q150 mil por daños a vehículos y Q950 mil por pérdida total, cuando actualmente se necesita una póliza de Q6 millones, indicó Ortiz.

“Una de las consecuencias de no volver a dejar vigente el acuerdo 351-2019 será un posible paro del transporte y desabastecimiento del producto en los primeros días de enero, y no queremos afectar a los usuarios”, advirtió Ortiz.

Demandan análisis

En el artículo 6 del acuerdo 351-2019 se especificaron los montos de las coberturas del seguro para el 2019, considerando que son los montos mínimos del seguro para cada unidad móvil de transporte de petróleo y de productos petroleros.

En opinión del departamento jurídico de Gretec, el acuerdo 386-2019 no cumple con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que en el tercer párrafo establece el ajuste anual por el MEM, tomando en cuenta la fluctuación de la moneda nacional y/o el índice de inflación, según publicaciones del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo cual deberá aplicarse al momento de renovar las pólizas de los seguros respectivos.

“Han cambiado a cuatro directores en menos de cuatro años, y a cada uno se le explicaba lo mismo. Luego, publicaron el acuerdo, y lo volvieron a derogar. Publican uno nuevo que no establece los valores mínimos de las coberturas”, manifestó Ortiz.

Ana Luisa Olmedo, directora de Comunicación Social del MEM dijo que la razón por la que publicaron el acuerdo 386-2019 se debió a que el Reglamento de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos no establece que el ajuste deba ser retroactivo, sino que debe ser anual, por lo tanto, el ajuste que corresponde es de un 2.5%. “Si en más de 20 años no se había dado el ajuste no significa que en un solo acuerdo deba de compensar todos esos años”, enfatizó.

Contenido relacionado:

> Josué Lemus Cifuentes podría ser el ministro de Comunicaciones de Giammattei

> Estas plataformas de transporte privado funcionan en Guatemala

> Esto se pierde por cada accidente de tránsito de transporte pesado en Guatemala