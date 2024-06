Los vendedores de pollo y carne del mercado La Terminal y la Gremial de Expendedores de Carnes de Guatemala dieron a conocer que el lunes 3 de junio, recibieron el pollo importado con alzas de entre Q15 y Q30 la caja (de 40 libras). En tanto, el pollo nacional habría tenido en mayo un alza de Q2 por libra.

El encarecimiento del producto nacional fue confirmado por la Diaco según información divulgada en un boletín sobre el monitoreo semanal de los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) realizado del 27 al 31 de mayo, refiriendo que se identificó que la libra de pollo nacional, blanco y amarillo, tuvo un alza de hasta Q2 en el último mes.

Y la entidad agregó que no se evidenció un incremento del precio de la libra de pollo importado, aunque ese monitoreo no incluye el lunes 3 de junio, cuando los vendedores reportaron las alzas en el producto que compraron. Consultado el vocero de la Diaco, Carlos Vásquez, refirió que esa es la posición institucional y que el último monitoreo no evidenció incrementos del pollo importado.

Édgar Méndez, presidente de la gremial mencionada, dijo que el lunes, los proveedores le aplicaron un fuerte aumento al precio de pollo importado, por lo que se espera que no sea especulación. “Nos han dicho que es de Q20 o Q30 más por caja” y eso va a tener un fuerte impacto para la economía del consumidor final, agregó el directivo.

Refirió que no han trasladado al consumidor esos costos, pero si vuelve a subir o se mantiene en el tiempo esa alza, tendrán que trasladarla, aunque algunos vendedores indicaron que ya lo están aplicando.

“La caja (de 40 libras) de pollo importado ha estado entreQ210 y Q215; por el momento no le han transferido el incremento al consumidor final y esperamos que ese incremento sea temporal”, dijo Méndez.

Problemas por el clima

Consultada María Del Rosario de Falla, presidenta de la Asociación Nacional de Avicultores de Guatemala (Anavi), indicó que en relación al aumento reportado de Q2 por libra en el precio del pollo nacional blanco y amarillo en mayo, los productores asociados a esta organización reportan que este incremento podría estar relacionado con el alza del precio internacional de la pierna de pollo congelada importada, la que se ha encarecido sensiblemente, debido a un aumento de demanda en el mercado de Estados Unidos.

Pero además, los productores locales le han subido en promedio Q0.25 centavos a la libra en un año, por varios factores: demoras en la descarga en puerto, afectando el costo de materia prima; incremento de fletes por problemas en el Canal de Panamá; y aumento del salario mínimo, aparte del alza de la energía eléctrica. Advirtió que no se deben confundir los incrementos del producto importado con el nacional.

Respecto al efecto en la avicultura por las altas temperaturas que se han registrado, la presidenta de Anavi explicó que las olas de calor han afectado de forma significativa las zonas nororiente y suroccidente de Guatemala, provocando un aumento de hasta el 12% en la mortalidad de las aves.

Sin embargo, refirió que a nivel general, el aumento de la mortalidad es del 2%, porque en el altiplano y la meseta central muchas empresas cuentan con tecnología para regular la temperatura en las galeras. Por ello, el alza de temperatura no debe afectar el abastecimiento del producto.

Monitoreos

Al solicitar a la Diaco la información detallada del comportamiento de precios por producto, se indicó que debían trabajar las tablas de información y sólo cuentan con una persona para sistematizar esta información.

En cuanto al monitoreo diario realizado el 4 de junio en el Mercado La Terminal por el Ministerio de Agricultura (Maga), aparece la libra de pollo entero sin menudo (precio al mayorista) en Q13.50, reflejando estabilidad entre abril, mayo y junio. Mientras que en enero estaba en Q13.62 y en febrero y marzo en Q13.75 según el promedio mensual. En el caso del precio al detallista, en abril estaba en Q14 la libra y aún no está actualizado mayo ni el inicio junio.

En cuanto al pollo importado por piezas, la caja de 40 libras se reportaba en Q227.50 en enero, llegó a los Q230 en febrero y marzo; bajó a Q224.52 en abril y a Q221.60 en mayo. De este no aparece reporte diario a junio, por lo que de aplicarse a los expendedores el alza de Q20 que se menciona, la caja llegaría a Q241. Para el detallista, la libra de pollo importado en piezas está en Q7.50.