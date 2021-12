Préstamo por Q400 millones para mipymes ya suma más de 600 solicitudes, y según el Mineco fondos estarán disponibles pronto

De acuerdo con el Mineco, ya hay 657 solicitudes de financiamiento por un total de Q97 millones, entre individuales y grupales, provenientes de diversas mipymes empresariales y cooperativas de los departamentos de Guatemala, Retalhuleu, Chimaltenango, Alta Verapaz, Jalapa, Chiquimula, Petén, Santa Rosa, Zacapa, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá e Izabal.

“En diciembre no se completarán los recursos, pero tendríamos enero próximo para seguir ofreciéndolos a una tasa baja de interés, especialmente en actividades económicas que aún están deprimidas como el turismo y los restaurantes”, dijo.

Malouf aseguró que no existen impedimentos legales o reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas para poder ejecutar los fondos e informó que se contrató un auditor interno que estará instalado físicamente en CHN. “Lo importante es que no hay obstáculos y recordemos que es un crédito revolvente y en los próximos años, estos fondos quedarán para otros pequeños empresarios”, refirió.

No obstante, aclaró que el CHN tiene sus políticas y filtros de selección de posibles deudores. “Yo soy ministro, pero soy empresario y tengo necesidad de créditos, por lo tanto, no podemos restar oportunidades”, enfatizó.

Atraso en ejecución

El Decreto 12-2020 fue el que le dio vida a la ley mencionada, pero el Decreto 13-2020 reformó el contenido del artículo 5 y los numerales 2 y 3. Este último, relacionado con el fondo de Q400 millones, indicando que el objetivo es financiar actividades empresariales o de emprendimiento, por lo que queda prohibido utilizar los préstamos para gastos de consumo personal o superfluos.

El artículo 12 nombra a la Contraloría General de Cuentas como ente responsable de la fiscalización y, en su momento, se había hecho el reparo de que no podían ejecutarse los fondos fuera del tiempo establecido (el año 2020) y si no se utilizaba el dinero, debía regresar al fondo común. Pero Malouf afirmó que sí podrán ejecutarlos, pues la ley de referencia fue creada en abril del 2020, pero el reglamento respectivo se publicó hasta en septiembre del 2021 y por ello no se han comenzado a otorgar los préstamos.