Luego de varios meses de efectos del fenómeno de El Niño y a más de un mes de haberse declarado la emergencia en el sistema eléctrico nacional, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, expone el efecto en las tarifas de ese servicio.



Mientras se prevé que las tarifas reguladas al usuario final no suban o que el impacto sea leve, los consumidores que están enfrentando drásticas alzas son los que no tienen contrato de energía y adquieren en el mercado spot o de oportunidad como grandes usuarios o industrias, según lo mencionado por las autoridades, ya que el precio spot ha experimentado aumentos de alrededor de 30% en enero y febrero y de casi 50% en marzo, según datos del Administrador del Mercado Mayorista (AMM).

Tarifa regulada al usuario final

El ministro explicó que se ha tenido que convocar mucha generación de electricidad térmica y de combustible, pero que con los contratos para el mercado regulado que tienen las distribuidoras “en buena medida se han protegido los precios y las tarifas”, además de que el aporte (para subsidiar) a la tarifa social sigue siendo importante.



Añadió que en las tarifas reguladas al usuario final “afortunadamente se tendrá un impacto mínimo y ojalá que sea cero”, en relación con el ajuste trimestral que entra en vigencia el 1 de mayo y será anunciado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Dicha tarifa estará vigente para el período del 1 de mayo al 31 de julio de 2024 para los usuarios de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A (EEGSA), así como para la Distribuidora de Occidente, S.A. (Deocsa), y la Distribuidora de Oriente, S.A. (Deorsa), que forman parte de Energuate.



La CNEE es el ente regulador del sector de electricidad y el encargado de revisar los costos reales de las compras de potencia y energía eléctrica realizadas durante los tres meses anteriores a mayo por las distribuidoras para suministrar a sus usuarios regulados.

En base a ese análisis se hace el ajuste de la tarifa social (consumos de 0 a 300 kilovatios hora al mes -kWh al mes-) y tarifa no social (consumos de 301 kWh al mes, en adelante) que estará vigente en ese trimestre.

Grandes Usuarios

Ventura expuso que los consumidores que están en el mercado libre (sin contrato), “seguramente van a sufrir un incremento” y “que este segmento más que todo son las industrias o grandes usuarios”.



El precio promedio spot representó en marzo 2024 un incremento interanual de 49.9%, pasando de US$115.47 por megavatio hora (MWh) en marzo de 2023 a US$175.13 en el mismo mes de 2024.

Ya en enero y febrero se reportaban incrementos de más del 30%, también de forma interanual, y se había situado en US$105 y US$108 por MWh respectivamente.



En otros mercados como México, se ha observado que en marzo el precio spot promedio tuvo un aumento de 54.4% pero se situó en US$61.95, mientras que el del Mercado Eléctrico Regional (MER) registró alza de 85.6%, hasta US$217.22

CNEE: No racionamientos

Luis Ortiz, presidente de la CNEE, expuso que no se llegará a la situación de apagones o racionamientos, y que para ello el AMM, que es el ente operador del sistema nacional interconectado, tiene las herramientas necesarias para evitarlo, por ejemplo, al convocar a las generadoras de diferentes recursos como búnker o carbón u otros, disminuir las exportaciones y otras medidas que ya está aplicando esa entidad.

Los que sí está experimentando impacto son los precios del spot, confirmó, ya que mientras más búnker u otro combustible se utilice, los precios en el spot pueden ser mayores y quienes se abastecen de ese mercado sí están expuestos a esa volatilidad de precios.



Sin embargo, eso no tiene un impacto tan directo en el tema de las tarifas reguladas para el usuario final por varios factores: porque están vigentes las tarifas del actual trimestre (febrero a abril) y hasta el primero de mayo entrará el nuevo ajuste.



Los costos que se recogen para la aplicación de las tarifas de mayo a julio es lo que ocurrió desde febrero a abril que, pero tampoco es una condición crítica, añade.



En el caso de las tarifas reguladas, las distribuidoras poseen contratos por varios años y no debiera influir. “Riesgo de abastecimiento como para racionamientos, no se ve, no es un escenario porque hay bastante capacidad (de generación)”, pero el tema es el abastecimiento de los combustibles, agregó Ortiz.



Las centrales de carbón tienen abastecimiento y los ingenios, al finalizar la zafra a mediados de mayo, generan poco con carbón, y los pronósticos actuales refieren que se espera que el invierno se pueda adelantar ya que se prevé el ingreso del fenómeno de La Niña, expuso el presidente de CNEE.



“Son escenarios, que no se puede predecir, pero un riesgo de racionamiento no lo ve uno en el horizonte” y aunque los ingenios no pudieran abastecerse de carbón, no se ve ese escenario, agregó.

Al finalizar la zafra, la combustión de biomasa se prolonga hacia la segunda o tercera semana de mayo, lo que ayuda a que no se visualice un riesgo de desabastecimiento o racionamiento porque ya habría una coincidencia por la entrada del invierno, añade Ortiz.



Tarifas al usuario final vigentes a abril



Para el segmento de tarifa No Social, hasta abril quedó en Q2.308 por kWh para los usuarios de Deocsa y en Q2.178 para los de Deorsa; mientras que para los consumidores de la EEGSA se mantiene en Q1.469.



Este grupo incluye consumos de 300 kWh en adelante, con alrededor de 0.2 millones de usuarios, equivalente al 6% de los usuarios del país.



Para el segmento de la Tarifa Social, que cubre consumos desde 0 hasta 300 kWh al mes, los precios están en Q2.177 por kWh al mes para los usuarios de Deocsa; Q2.084 para los clientes de Deorsa; y Q1.381 para los de EEGSA, según el reporte de la Comisión.



Al segmento de tarifa social además se le aplica un aporte extraordinario por medio del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), para los usuarios de 0 a 88 kilovatios hora (kW/h) al mes. De esta manera, quienes consumen de 0 a 60 kWh al mes solo pagan Q0.50 por kWh. Y, aquellos que consumen de 61 a 88 kWh, pagan Q0.98 por cada uno.

Consumos de 89 kWh hacia arriba no cuentan con ese subsidio extraordinario. Este segmento incluye a 3.4 millones de familias, que significa el 94%, del total de usuarios, según la CNEE.

El nuevo ajuste trimestral entra en vigencia el 1 de mayo próximo.