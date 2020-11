Reactivación del correo: Servicio postal internacional recibe poco interés por parte de aerolíneas

Personal de la Dirección de Correos y Telégrafos de Guatemala revisan y clasifican mensajería y paquetería tanto local como internacional. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El evento se levantó el 28 de octubre en el portal de Guatecompras con el número de Nog: 13556053 para contratar el servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales desde la capital hacia centros de distribución y logística en América del Norte, Centroamérica-Panamá, Europa, Asia, Sudamérica y El Caribe.

El concurso, que fue creado originalmente para dos días y concluyó el 30 de octubre a las 10 horas. Sin embargo, no se registró ninguna oferta.

Por lo anterior, Correos y Telégrafos decidió ampliar su vigencia al 2 de noviembre a las 10:30 horas, y tampoco recibió ninguna propuesta, luego el estatus fue declarado como “finalizado desierto”.

Al consultar al director de Correos y Telégrafos de Guatemala, Julio César Romero Solís sobre el resultado del evento afirmó sentirse “preocupado” porque previo a publicarlo en Guatecompras había conversado con al menos tres aerolíneas, y le habían manifestado interés.

Las líneas áreas a las que se refirió el director de Correos son: Avianca, American Airlines y United Airlines, y solo dos de ellas lo están evaluando.

“Al momento Avianca Cargo lleva a cabo un proceso interno para recopilar los documentos solicitados y cumplir con las bases especificadas con la finalidad de poder participar en la licitación”, afirmó Avianca Cargo.

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla) comentó que solo American Airlines y Avianca informaron que están en revisión, pero no han tomado ninguna decisión.

“Lo importante es que lo están analizando y evaluando bien para aceptar el negocio si se decidieran”, dijo Rodas.

Romero aseguró que compartieron los requisitos del evento con las aerolíneas, pero una de las limitaciones que manifestaron es que no están inscritas en Guatecompras, por lo tanto, debían hacer varios trámites y desconoce si lo hicieron o no, “nosotros cumplimos con avisarles”.

“El departamento de compras volverá a evaluar el levantar el evento de nuevo y publicarlo hoy, porque de momento no tenemos otra alternativa, después de dos concursos desiertos se puede comprar directamente a cualquier proveedor, pero buscamos transparencia y además debe tener la papelería completa”, manifestó el director.

Es el peor momento para licitar”

Rodrigo Cordón, CEO de CPS Logistics y miembro de la Asociación de Empresas de Mensajería Express o Couriers opinó que el rol social que el correo nacional tiene no lo ha podido ejecutar desde hace más de siete años.

“Es una injusticia para los usuarios el no contar con el servicio y cuando existía no era la mejor opción para enviar encomiendas y cartas porque no había confianza”, dijo el profesional.

Cordón afirmó que en estos años en que el correo nacional dejó de funcionar es cuando más se aceleró el proceso de transformación del comercio mundial y Guatemala también cambió la forma en como mueve la carga y más ahora por el crecimiento del comercio electrónico.

“El comercio electrónico en el país creció un 300% y como empresa crecimos un 80% entre marzo y abril solo por el efecto de la pandemia y se convirtió ya en un servicio regular para los guatemaltecos”, dijo.

Cordón señaló que este es el “peor momento” para publicar un concurso de licitación porque los aviones están llenos con toda la paquetería de comercio electrónico, más la carga comercial y tecnológica que viene por vía aérea.

Por lo tanto, no es atractivo para una aerolínea porque no cuenta con el suficiente espacio, además, los vuelos comerciales donde podría moverse algo del correo aún no han nivelado el número de frecuencias y los espacios son limitados.

“No es atractivo para nadie, ni para un operador o para una aerolínea, porque los canales están saturados, y los mismos operadores privados han subido tarifas para justificar sus inversiones, tanto por el incremento de la demanda como el efecto de la pandemia y por la época navideña que se aproxima”, concluyó Cordón.

Los efectos anteriores no permitirían brindar tarifas accesibles y económicas como busca ofrecer la Dirección de Correos y Telégrafos.

Actualmente, hay más de 30 empresas que prestan el servicio de mensajería y courier en el país.

Correos busca ofrecer tarifas económicas

El funcionario explicó que la mejor opción es contratar a una aerolínea de pasajeros que brinde opción de carga, porque si contratan a un operador privado incrementa los precios y no se traduciría en un servicio económico para los usuarios, es decir, que no habría diferencia en las tarifas.

“La reactivación del correo es sumamente importante y estoy preocupado porque no podemos seguir así, un país que no tenga servicio de correo internacional está condenado a pagar altas tarifas a operadores privados”, señaló Romero.

El director indicó que el nuevo evento contará con las mismas bases, porque ya fueron estudiadas y planificadas en conjunto con los departamentos Jurídico, Compras y Carga Internacional, además, tomaron en cuenta experiencias de países como Honduras y El Salvador.

Otra opción es pedir apoyo a países vecinos como México y El Salvador para que lleven la carga guatemalteca, pero implica altos costos logísticos y poco conveniente para el país, opinó Romero.

Las sacas postales se dirigen a 25 destinos en seis regiones diferentes, y el peso total de la carga es de 5 mil 433 kilogramos.

La empresa interesada en brindar el servicio debe contar con el código de aeropuertos de IATA, que está formado por grupos de tres letras, que designan a cada aeropuerto del mundo, asignadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

También, debe aplicar las tarifas aprobadas por la Unión Postal Universal (UPU), entre otros requisitos.

Después de tres años de no contar con el servicio postal, en septiembre de este año volvió a activarse con 45 agencias departamentales.