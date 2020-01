Reino Unido impondrá sanciones a quienes violen los derechos humanos

Las condiciones comerciales seguirán muy similares con Reino Unido, pero implementarán sanciones en derechos humanos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El embajador Nicholas Wittingham explicó los proyectos y actividades en las que se enfocarán y cuenta acerca del interés de empresas de dicho país en Guatemala.

También expuso acerca de las nuevas disposiciones para implementar sanciones por violación a los derechos humanos, hasta la fecha ha usado las regulaciones de la UE.

El Brexit se efectuará a las 11 de la noche en Reino Unido (17 horas de Guatemala) de este 31 de enero, detalló el diplomático, quien insistió en que habrá un período de transición.

¿Qué va a pasar a partir del 1 de febrero? ¿Qué pasos llevará la transición?

Durante la implementación vamos a tener negociaciones con la UE, como un país independiente, sobre el futuro de nuestras relaciones, y esto va a empezar en marzo. Es el objetivo de nuestro gobierno.

Estamos confiados que llegaremos a un acuerdo a finales de 2020 sobre las nuevas relaciones entre la UE y Reino Unido. Para Guatemala después del 31 de enero no habrá diferencia porque para los exportadores las reglas van a continuar hasta fin de año, un mensaje importante tanto para empresas como para funcionarios que trabajan con empresas y con importadores de Inglaterra. Por ejemplo, habrá estabilidad para quienes trabajan en agricultura.

¿En enero de 2021 empieza a regir el nuevo acuerdo?

Sí, desde el 1 de enero empieza el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido. Es un acuerdo que nos da continuidad, porque no hay diferencia entre ahora y después del brexit. El documento es para garantizar que no hay nuevos obstáculos sobre nuestras inversiones y negocios en el futuro.

El crecimiento es importante para el Gobierno de Reino Unido, después de salir de la UE, nuestro país va a tener más oportunidades para hacer nuevos acuerdos en todo el mundo. Tenemos una fase dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tendremos relaciones muy cercanas con nuestros vecinos en Europa.

¿En qué áreas ven oportunidades de crecimiento?

Voy a buscar nuevas oportunidades por negocios e inversiones en las dos vías, por ejemplo, en el sector de infraestructura. Sabemos que el nuevo gobierno tiene muchos planes para construir nueva infraestructura y las empresas de Inglaterra pueden ayudar en temas de planificación, arquitectura. Nuestra experiencia es en planificación, arquitectura, manejo de proyectos.

Comercio bilateral El comercio total entre Guatemala y el Reino Unido en el 2018 fue más de US$130 millones. Guatemala exportó US$105 millones ese año en productos como frutas frescas, vegetales (hortalizas y legumbres), café, azúcar y bebidas alcohólicas. Mientras que las importaciones desde la nación europea fueron por US$27 millones, principalmente vehículos, bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, máquinas y aparatos electrónicos y materiales de plástico.

¿Qué tipo de infraestructura?

En aeropuertos tenemos mucha experiencia, muchas empresas que han trabajado en China. También en planificación de ciudades y diseño es la especialidad de las empresas, ferrocarriles, metros. La creatividad es una fortaleza en Reino Unido, expertos de todo el mundo que están trabajando en Londres y otras ciudades, y siguen creando un valor agregado. Por ejemplo, en temas de cambio climático es importante que los diseños estén pensados en la situación del clima y la sostenibilidad.

Es muy importante el entorno de negocios. El estado de derecho, transparencia y la lucha contra la corrupción están ligados al entorno de inversión, al clima de negocios y también a la prosperidad.

Parte de mi trabajo es promover y explicar cómo puede haber mejores condiciones para traer más inversión. (Por ejemplo) qué condiciones pueden cambiar para tener más éxito con la inversión, por eso tendremos una actividad invitando a algunos expertos sobre mejores condiciones para invertir, porque si no hay un estado de derecho fuerte, es más difícil invertir para las empresas.

Yo sé que el nuevo gobierno ha hablado de planes contra la corrupción y eso es una buena noticia, estoy esperando que podamos trabajar juntos y vamos a buscar oportunidades para reforzar ese trabajo a futuro.

Es claro que ahora no hay mucha inversión y he escuchado ese mensaje cuando he hablado con empresas en el pasado. Es lo que las empresas están diciendo. No hay muchas empresas en comparación con Europa o EE. UU. Hay muchos estudios sobre esto. Inversión y negocios son importantes para crear prosperidad.

¿Cuáles han sido los resultados del primer año de la Cámara de Comercio bilateral Britcham?

BritCham fue inaugurada el 19 de julio de 2018, a un año y medio de operaciones cuenta con más de 40 miembros que incluyen varias empresas en distintos sectores, tales como en servicios legales, seguridad, importadores de productos británicos, exportadores de productos guatemaltecos, servicios de hotelería, entre otros.

Es importante para promover los negocios en las dos direcciones. Es una organización joven que está creciendo.

La Embajada y la Cámara van a hacer algunos proyectos en 2020. Por ejemplo, en febrero tendremos una semana de actividades para promover negocios, tendremos una delegación de empresarios visitando Guatemala. La mayoría de las empresas son desarrolladores de ciudades, otras en el sector de seguridad, ciudades inteligentes. Vamos a hablar de reducir el uso del plástico, para tener mejores ciudades necesitamos menos plásticos.

También sobre la profesionalización del sector de seguridad. Habrá una actividad sobre las relaciones de los derechos humanos y las empresas de seguridad.

¿Qué empresas vendrán en la delegación programada para febrero?

La visita será el 25 y 26 de febrero. La misión está enfocada en dar conocer los productos y servicios que empresas británicas ofrecen para mejorar la seguridad ciudadana a través de la tecnología, los cuales ayudan a transformar ciudades inteligentes.

Tenemos empresas como Rapiscan (tecnología de escáneres), Buddi (tecnología de alertas de emergencia), Inmarsat (tecnología de satélites), Índigo Vision (tecnología para circuitos de seguridad), G4S (tecnología en servicios y productos de seguridad).

¿Cómo ha crecido la inversión de Reino Unido en Guatemala?

Existen varias empresas británicas establecidas en el país, por ejemplo, farmacéuticas: GSK y Astrazeneca; vehículos: Land Rover; educación: Pearson; idioma inglés: Oxford Language Center; y la mayor inversión británica al momento que es en el sector energético: Jaguar Energy.

Además existe interés de empresas británicas en el sector de infraestructura, como en los proyectos de transporte masivo y aeropuertos, incluyendo en el modelo de Alianzas Público-Privadas.

En temas de derechos humanos y transparencia ¿qué acciones podremos ver?

Reino Unido pronto introducirá un sistema de sanciones a quienes hayan infringido la ley en cualquier parte del mundo. Estamos buscando una posición en el mundo donde estamos promoviendo un mercado abierto, pero al mismo tiempo con valores fuertes.

¿Cuándo se implementará este sistema?

La mayoría de estos cambios serán después del período de transición. Poco a poco, las nuevas instituciones y reglas empezarán en 2021.

¿Serán similares a las sanciones de EE. UU. contra empresas individuales o personas por actos de corrupción?

Por ahora no puedo dar muchos detalles, pero las sanciones van a apoyar la lucha contra la corrupción en parte, y las sanciones van a ser a personas individuales.

Comenzarán con derechos humanos pero ¿integrarán temas de corrupción y transparencia o puede incluir acceso a servicios y trato laborale?

Estamos trabajando sobre eso y podremos hablar más de eso en el futuro. El sistema va a supervisar el trabajo que se está haciendo ahora. Promovemos la transparencia y el estado de derecho. Sin derechos humanos, la prosperidad es difícil. Será nuestro mensaje durante este año.

¿Cómo ven el futuro de las relaciones con Guatemala y con Centroamérica?

Centroamérica es muy importante para el Reino Unido y para nosotros en la Embajada. Nuestro trabajo es encontrar nuevos medios para cooperar y hacer crecer nuestras relaciones. Hemos hablado mucho de negocios e inversión, pero la lucha contra el cambio climático, en el contexto de Reino Unido como organizador de la Conferencia Global de Cambio Climático, COP26, en Glasgow (Escocia). Ese tema es importante. Estamos atentos a las ideas aquí en Guatemala, escuchar sus puntos de vista, cómo ayudar con los retos aquí en Centroamérica.

¿Cómo debe prepararse Guatemala para la nueva relación con Reino Unido?

Lo más importante es que el Gobierno continúe con los procesos. Hemos hablado mucho con el Ministerio de Economía y otras organizaciones como Agexport, hemos recibido mucho apoyo para introducir el nuevo sistema, para 2021.

