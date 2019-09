Salida de directivos de CNEE tomó por sorpresa al sector eléctrico

Minor Estuardo López Barrientos, quien era presidente de la CNEE, recibió la notificación de que lo removían del cargo por parte de la Secretaría General de la Presidencia de la República de Guatemala el pasado 11 de septiembre, ese mismo día por la mañana el viceministro de Energía y Minas Rodrigo Fernández presentó su carta de renuncia y, por la tarde, fue juramentado como nuevo presidente de la Comisión.

Los motivos por los cuales el presidente Morales removió a Barrientos junto a Miguel Antonio Santizo Pacheco y Julio Campos Bonilla no quedaron claros. Prensa Libre solicitó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia información sobre las destituciones, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Justamente, esta fue una de las razones que preocupó a representantes del sector eléctrico del país, porque la Ley de Electricidad establece que la destitución debe ser por una causa justificada y probada o bien por negligencia en el actuar de los comisionados, quienes únicamente fueron notificados, “pero sin mayor explicación”, señaló Carmen Urizar, expresidenta de la CNEE.

“La Comisión es una institución que, al igual que el Banco de Guatemala, no puede remover a sus directivos de manera antojadiza y menos politizar la decisión, debe prevalecer la institucionalidad”, enfatizó la profesional.

En esto coincide Rudolf Jacobs, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, quien compartió la preocupación porque se debilita la fortaleza, seguridad jurídica e institucional del sector. “Como gremio solicitamos que se aclaren las razones de los cambios, y que se compruebe si se incurrió en incumplimiento de deberes resaltó.

Jacobs aclara que el presidente tiene la potestad de nombrar y destituir, pero dice que la ley también es clara y el mandato de la CNEE es cumplir la Ley de Electricidad, por lo tanto, necesitan un regulador fiel a sus principios y estricto cumplidor de sus normas.

El directivo de la distribuidora de energía enfatizó que no entraron en pugna con la CNEE luego de que redujera el valor agregado de distribución (VAD). “Se acató la disposición y no por eso estamos en contra, porque dijeron que los motivos de la destitución había sido por las distribuidoras, pero nosotros no expresamos ninguna inconformidad”, Jorge Alonso, gerente general de EEGSA