¿Se pueden enviar paquetes al extranjero por el correo nacional?

Este año se ha buscado reactivar servicios de correos en el país, pero aún hay presa de paquetes y correspondencia recibida. Fotografía con fines ilustrativos. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El contrato es por Q89 mil explicó Julio César Romero Solís, jefe de la DGCT.

Aunque puede operarse entre diciembre 2020 y enero del 2021, fue emitido por la modalidad de volumen, es decir, que al momento de agotarse el volumen se termina el servicio del contrato y se debe negociar otro, dijo Romeo. Puede ser que el volumen se llene en una semana o en ese mes y medio, añadió.

El funcionario explicó que el servicio será activado para devolver a los remitentes paquetes rezagados que estaban en poder de la oficina de correos y no pudieron ser entregados por diferentes razones, entre ellos, que no se encontró el destinatario o este decidió no recibirlo.

La oficina postal tenía alrededor de 35 mil paquetes acumulados desde el 2017, de los cuales 27 mil ya fueron entregados, y los otros ocho mil deben ser devueltos a los remitentes, expuso Romero.

Explicó que los estándares internacionales establecen el plazo de tres meses para ser devueltos luego de que no fueron reclamados o declarados en abandono, por ello, debieron agilizar la contratación porque el país corría el peligro de ser sancionado con una multa de US$1 millón.

Sin embargo, el director de Correos expuso que, por ahora, el contrato es solo para devolver la carga rezagada, lo que incluye unos 8 mil paquetes desde 1 gramo hasta 5 o 10 libras.

Se reciben, pero no se envían nuevos

Aún no se puede enviar paquetes desde Guatemala al extranjero. En el caso de la correspondencia o paquetería desde afuera del país, esta sí se está recibiendo.

Desde el país hacia el extranjero esperan poder habilitar ese servicio antes del 15 de enero del 2021, refirió Romero.

Para el proceso de la entrega de paquetería y correspondencia que ya estaba en el país participaron 62 trabajadores entre personal administrativo y operativo.

Para el 2021, el monto de presupuesto –Q43 millones– sigue vigente el del 2018 ya que no se han aprobado presupuestos para el 2019, 2020 y 2021.

En la actualidad tienen 45 agencias operando y se prevé llegar a 65 a mediados del 2021, además de remozamiento de vehículos y compra de vehículos. Romeo dijo que en la SAT había 27 mil paquetes pendientes de liberar.

¿Por qué hay una presa de paquetes?

En el 2016, luego de desacuerdos por ampliar el contrato de concesión del 2004, la empresa International Postal Services, Ltd., de Canadá, y su filial en el país, Correo de Guatemala. S.A., dejó de prestar el servicio en agosto del 2016 con el argumento de que la ampliación debía ser aprobada por el Congreso, aunque este organismo decidió no hacerlo.

La DGCT asumió la operación. En ese entonces había 28 mil paquetes son entregar. En agosto y septiembre del 2016 se retomó la operación pero solo con dos agencias y sin esta habilitada la recepción de paquetería y correspondencia, y las actividades se han ido retomando en forma paulatina.

En el 2020 la DGCT publicó el 28 de octubre un concurso para la compra directa del servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales desde la capital hacia centros de distribución y logística en América del Norte, Centroamérica-Panamá, Europa, Asia, Sudamérica y El Caribe. Sin embargo, no logró ningún contrato, sino hasta esta semana.