Surge interés de tres nuevas Zonas de Desarrollo Económico en las que se invertiría Q122 millones

Fredy Palma, gerente de la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic) mencionó que tres empresas han avanzado en efectuar los estudios correspondientes para instalar sus proyectos aparte de que ya fue aprobado es el de Michatoya Pacífico, en el que se prevé una inversión de US$13.7 millones (unos Q102.8 millones).

En los nuevos se prevé en conjunto una inversión Q122 millones, aparte de Q27 millones que ya efectuaron en infraestructura que ya poseen, explicó Palma.

Puerta del Istmo

El segundo que está en proceso de presentación de su papelería para la solicitud es la zona Puerta del Istmo que se busca instalar en Pajapita, San Marcos (frontera de Tecún Umán).

Se prevé una inversión de Q20 millones, adicionales a los Q27 millones que tiene ya de construcción según datos de Zolic. En esta ya hay instalaciones, bodegas y muro perimetral, por lo que si es aprobado podría entrar a operar en los próximos meses.

Según datos en su página electrónica de Grupo Construcciones y Proyectos, S. A. (Cypsa), en el lugar ya hay una bodega con espacio disponible 4 mil 540.15 metros cuadrados y la cual puede ser configurada de acuerdo a las necesidades de almacenaje que requiera cada usuario, y mencionan características del andén y las calles y área de maniobras para los cabezales y el furgón. También mencionan otra área de bodega de 9 mil 181.22 metros cuadrados.

A futuro, contará con una plataforma ferroviaria, helipuerto y más áreas de bodegas, se agrega.

Según el estudio de factibilidad que han presentado tienen demanda de dos empresas de actividad productiva, una de estas para fabricar pañales, otros usuarios serían de empresas de comercio.

Palma explicó que el interés del sector de comercio es que usaría la usaría como centro logístico para el transporte de su mercadería al sur de México debido a que hay impedimento de entrar a al vecino país con vehículos con placas guatemaltecas y viceversa.

Palma explicó que la empresa ya presentó su expediente a Zolic pero se le devolvió a la empresa para que corrija algunos errores de forma, con base al artículo 10 del reglamento.

Centro Logístico Quetzal

También empresarios han mostrado interés en impulsar el proyecto denominado Centro Logístico Quetzal, que se ubica en el kilómetro 98 en la carretera a Puerto Quetzal. Ésta trabaja en los estudios y se le está dando seguimiento para que presenten su solicitud, agregó el ejecutivo.

El proyecto tiene alrededor de un millón de metros de cuadrados de área y están interesados en albergar empresas de industria y comercio. El objetivo que han expuesto es dar servicios para graneles líquidos y en granos, se agregó.

Este es impulsado por Grupo SAR y se prevé una inversión de alrededor de Q80 millones, según datos que se ha proporcionado a Zolic.

En el puerto ya hay empresas que almacenan granos, pero no están dentro de esos regímenes especiales, por lo que este proyecto quiere convertirse en una opción, comentó Palma.

ZDEEP Piedras Negras

Aunque Zolic no ha recibido la solicitud de forma oficial, otro proyecto es el de ZDEEP Piedras Negras, ya hay acercamientos de parte de la empresa que los impulsa y les han informado de algunas características.

Esta contará con unos 50 mil metros cuadrados, de los cuales disponibles para la renta son alrededor de 40 mil metros cuadrados. Se ubica en el caserío del mismo nombre en la aldea Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal. Está a tres kilómetros de Zolic y Puerto Santo Tomás de Castilla.

Esa es un área catalogada por la municipalidad de Puerto Barrios como una zona industrial y están buscando dar servicio para graneles líquidos como aceites y combustibles, se explicó. Zolic ya topó su capacidad instalada para graneles dijo Palma.

Es este caso es impulsado por Grupo Disar, S.A. y se estima una inversión de Q22 millones, comentó Palma.

Buscan solventar dudas para lograr aprobación de la SAT

Aparte de necesitar la aprobación de Zolic, posteriormente debe solicitarse una aprobación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Michatoya Pacífico, ya recibió su aprobación de parte de Zolic, ahora está a la espera de la respuesta de la SAT.

Al respecto Abel Cruz, jefe de ese ente explicó que se trata de zonas de desarrollo económico con cuya figura deben de cumplir una reglamentación tributaria de control.

Con base a esta primera solicitud y las discusiones en la mesa técnica se conocerá más al respecto para definir si es necesario cambiar normativas internas de SAT o definir como se aplica las mismas normativas. Abel Cruzm jefe de la SAT.

Por tratarse de una figura basada en el reglamento y el tarifario de Zolic, la SAT no interviene hasta que la solicitud llega a ese ente dijo Cruz, por ello se está trabajando conjuntamente en una mesa técnica con Zolic acerca de la primera solicitud recibida y se busca integrar también al Ministerio de Economía.

Según Cruz no pueden aprobar una zona si no tiene infraestructura para albergar la delegación de controles de la SAT y otros requisitos. “Hay requisitos lógicos como la circulación del lugar donde está construido. Aquí la lógica es que la SAT llega a un lugar con las instalaciones, no en planos. Son temas por los cuales debemos estar platicando” expuso.

Los requisitos son los mismos que se pidieron para Zolic en Izabal, es decir debe de estar debidamente circulada, habilitar el espacio para delegación de la SAT para hacer los controles, expuso Cruz.

Palma dijo que en mencionada mesa técnica se está conversando con la SAT ya que no se le puede pedir a una empresa que invierta sin tener aprobada ZDEEP. Lo que se busca es un mecanismo para una primera aprobación de la SAT como zona de desarrollo económico especial, luego que la empresa haga la inversión en la infraestructura la SAT deberá hacer una segunda revisión y así aprobar para que opere la zona, agregó Palma.

Cruz explicó que se está trabajando en esta mesa técnica ya que este tipo de figura y proyectos tiene características que queda fuera del recinto aduanero y lejos de una terminal portuaria, aspectos que no están consideradas, ni normadas.

Aunque no mencionó en qué plazos podrían tener una decisión al respecto explicó que le corresponderá a la Intendencia de Aduanas emitir una resolución pero que esta se encuentra en proceso de revisión de la lista de requisitos.

“También se espera tener una reunión, con el inversionista a efecto que quede bien claro la interpretación de la ley en las tres partes. Tanto para Zolic, inversionista y SAT. Se busca agilizar el proceso, pero se deben analizar los requisitos que solicitó la SAT”, expuso el Superintendente.

Establecen tarifas

El Reglamento de Tarifas para las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas entró en vigencia el 6 de julio del 2019, y está contenido en el Acuerdo Ministerial 274-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas. Por medio de este se regularán los montos de instalación, administración y operación mencionó Palma.

“Los usuarios, deberán pagar tarifas por arrendamiento, sin embargo, estas no serán las mismas en todo el país, toda vez que el inversionista fijará los precios que aplicarán en las diferentes ZDEEP, previa autorización de la Junta Directiva de Zolic”, agregó Palma.

Las tarifas serán distribuidas en forma porcentual entre el propietario del inmueble, quien recibirá entre 54% y 70%, el administrador el 20% y Zolic, cuyo porcentaje variará entre 10% y 26%.

Para el tarifario se establecieron categorías:

Las categorías establecidas en el Reglamento y las áreas que abarca son las siguientes:

Categoría I

Alta Verapaz

Huehuetenango

Chiquimula

Categoría II

Quiché

Jalapa

Totonicapán

San Marcos

Sololá

Jutiapa

Baja Verapaz

Petén

Santa Rosa

Suchitepéquez

Retalhuleu

Izabal

Chimaltenango

Zacapa

Categoría III

Escuintla

El Progreso

Quetzaltenango

Sacatepéquez

Categoría IV

Guatemala

Beneficios y obligaciones de las Zonas de Desarrollo Económicas Especiales

Exención del 100% del ISR corporativos durante 10 años, y para la distribución de utilidades. Exención del 100% del IVA y aranceles, así como otros cargos de importación de mercancía que ingresa a la zona libre, aunque si la mercancía se interna al territorio nacional debe pagar estos impuestos. Exención de timbres fiscales sobre documentos. Exención del IVA por los hechos y actos gravados dentro de la zona libre (compra venta en el recinto de la zona, sin internar la mercancía en territorio nacional). Ser empresa e inversión nueva. Que le proyecto sea como mínimo de 10 mil metros cuadrados. Multiusuarios. Tener mínimo un usuario. Si es un usuario debe crear el impacto económico necesario para ser considerado como tal. El usuario debe justificar el impacto económico que tendrá. Generar de 400 empleos directos en adelante. Y proyección de empleo a tres años. Si ya está en los regímenes de maquila o de zona franca debe tener dictamen favorable de Mineco o la SAT.

