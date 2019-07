Tarjeta de circulación electrónica: ¿Qué hacer si mi distintivo tiene fecha de vencimiento? ¿Y si no tiene?

Las tarjetas de circulación electrónicas ahora tienen consignada fecha de validez explicó la SAT. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las tarjetas de circulación identificadas por el color celeste y que era emplasticadas por la SAT no tienen fecha de vencimiento y seguirán vigentes, también son válidas las tarjetas electrónicas pero estos distintivos ahora sí tienen un plazo de validez hasta el próximo 31 de julio del 2019 informó esa entidad.

Si el usuario posee tarjeta electrónica debe verificar si su documento ya que tiene consignada una fecha de validez.

Por disposición de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la fecha de las tarjetas electrónicas va amarrada al vencimiento del Impuesto de Circulación de Vehículos (ISCV) por lo que si el documento que poseen tiene fecha de validez los usuarios deben pagar ese tributo correspondiente al año 2019 e imprimir de nuevo la tarjeta explicó Salvador López, intendente de Atención al Contribuyente.

La generación e impresión del nuevo documento debe hacerlo el usuario desde su cuenta de Agencia Virtual, sistema puesto a disposición por la SAT.

Luego de pagar el tributo el nuevo documento tendrá consignada la fecha de validez al 31 de julio del 2020, cuando vence el plazo del impuesto del próximo año sin multas. Ese procedimiento se usará para cada año.

En este caso el usuario del vehículo tiene la opción de portar solo la tarjeta de circulación donde se consigne esa fecha y según SAT no hay necesidad de imprimir o portar el comprobante de pago del ISCV o calcomanía.

Al tener fecha de validez el pago del ISCV ya va reflejado en la Tarjeta de Circulación y eso es lo que puede revisar la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Ambos documentos tienen los mismos datos básicos que los agentes y las personas en general pueden revisar también mediante el código QR que poseen.

Estas disposiciones en el documento son para tener más medidas para el cumplimiento del pago de dicho impuesto mencionó el funcionario. Explicó que han tenido coordinación con las PMT para darles a conocer las disposiciones y características consignados en los distintivos electrónicos.

Se debe recordar que el documento válido para poder transitar según la legislación del país es la tarjeta de circulación y que ésta se encuentre vigente.

Qué debe hacer el usuario

Los usuarios que tienen la tarjeta de circulación usada tradicionalmente desde hace años (celeste) o la tarjeta electrónica que no tenga consignada fecha límite de validez puede seguir con la misma tarjeta. En estos dos casos el usuario debe portar tanto la tarjeta de circulación como el comprobante de pago del ISCV del 2019 para presentarlo a la autoridad si le es requerido, explicó el funcionario. En el caso de ser tarjeta electrónica con fecha de validez consignada, luego de pagar el ISCV el usuario debe imprimir una nueva, esta también traerá el nuevo plazo de validez. En este caso puede portar solo la tarjeta de circulación y no hay necesidad de imprimir el comprobante de pago del impuesto según explicó el intendente. Para las unidades que se desea adoptar la modalidad de tarjeta electrónica voluntariamente, los propietarios deben acudir a la SAT a entregar la tarjeta celeste para que se le pueda generar su nuevo distintivo electrónico dijo López.

A febrero del 2019, 1 millones 126 mil 913 vehículos ya contaban con tarjeta de circulación electrónica según datos brindados por la entidad en esa oportunidad. El parque vehicular total del país registrado en la SAT es de 3 millones 653 mil 315 unidades a mayo del 2019.

En qué casos se debe cambiar

Mientras no haya una disposición de la SAT de efectuar un cambio generalizado de las tarjetas de circulación celestes estas seguirán siendo válidas a menos que se den cinco condiciones en las que se emitirán, pero ya en forma electrónica.

Estos cinco casos son la emisión de primera placa (cuando cada vehículo se importa al país), rectificación y modificación de datos del vehículo (cambio de color y otras), traspaso de vehículos por cambio el propietario ya sea por compra, donación, herencia.

Además, para la reposición del distintivo por diferentes motivos como pérdida, extravío, robo de los documentos, deterioro.

De igual forma es obligatorio el cambio para activar de nuevo un vehículo. La SAT desactiva vehículos cuando están en mora de tres años en el pago del ISCV.

El intendente López recomendó a los usuarios efectuar el traspaso de los vehículos dentro de los 30 días después de haber cambiado de propietario como lo establece la ley, así se evitar posteriores problemas por desactivación o incluso caer en responsabilidad civil, añadió.

No están enterados de la disposición

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte del municipio de Guatemala (Emetra) mencionó que la SAT les ha informado que las tarjetas de circulación no pierden validez pero que no tiene conocimiento de la nueva versión indicada por esa entidad respecto de que las tarjetas electrónicas que tienen consignada la fecha dejan de tener validez el 31 de julio próximo si no se ha pagado el impuesto del 2019.

Agregó que no tienen previstos operativos específicos para detectar el pago del ISCV pero que pueden detectar si se pagó al revisar la documentación del vehículo por algún incidente como el hecho que las unidades se ven involucradas en algún accidente, los pilotos se pasan un semáforo en rojo o se detecta que conducen en estado de ebriedad. En esos y otros casos se les solicita su documentación y ahí se podrá ver si han efectuado el pago, agregó.

La multa por no poseer esa documentación al día es de Q500, además se le traslada el caso a un juzgado municipal donde tienen que demostrar que pagaron el impuesto.

La PMT puede verificar la tarjeta de circulación y la licencia de conducir, pero en la tarjeta de circulación electrónica viene el código QR donde se leen los datos y se ve el pago del impuesto que le permite circular.

Si no ha cumplido con ese requisito “para nosotros es como si no tuviera el documento que le permite conducir” señaló.

Los operativos que mantienen constantemente son monitoreos para taxis, camiones y transporte pesado.

Cómo imprimir distintivos electrónicos

Los propietarios de vehículos pueden imprimir sus distintivos electrónicos como la tarjeta de circulación por medio de la Agencia Virtual de la SAT.

Requisitos

Tener usuario y contraseña en Agencia Virtual. Para solicitar usuario puede hacerlo por medio del portal electrónico de la SAT. Tome en cuenta que luego de llenar el formulario deberá imprimirlo y acudir con sus documentos de identificación a una agencia de la SAT.

Al tener la Agencia Virtual, a la cual puede entrar por medio del portal de la SAT, esta herramienta electrónica le aparecerán las diferentes opciones de distintivos como la tarjeta de circulación.

Estar registrado como propietario del vehículo.

Estar al día en el pago de sus impuestos de vehículos.

Pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos del año en curso.

En caso de poseer vehículos con placas de trabajo debe estar afiliado al IVA e ISR y estar al día en la presentación de declaraciones.

Son placas de trabajo: A, alquiler; TRC, Tractor; DIS, Distribuidor; U, Urbano; C, Comercial; TC, Transporte de Carga.

Pasos imprimir la tarjeta electrónica

Ingresar a Agencia Virtual y colocar su usuario y contraseña. Luego elegir el enlace de sistema de Agencia Virtual.

En el menú podrá ver la sección de vehículos y debe elegir la sección de vehículos propios.

El sistema le mostrará la lista de los vehículos registrados como propietario.

Para generar el detalle debe presionar el icono identificado como Detalle y desde dicho icono puede imprimirlo.

Para generar la Tarjeta de Circulación Electrónica con el fin de poder imprimirla debe presionar el icono de la primera impresora que aparece.

Automáticamente en la parte de debajo de la pantalla se descarga el archivo PDF que contiene la Tarjeta de Circulación Electrónica, la cual podrá imprimir.

También puede consultar el código único de verificación de la tarjeta.

Pendientes de pago del impuesto

A 14 días de que venza el plazo para el pago del Impuesto sobre de Circulación de Vehículos (ISCV) correspondiente al 2019 se ha pagado ese tributo por el 49% de unidades registradas refirió López.

Datos al 14 de julio reportan que se han recaudado Q479.33 millones por ese tributo, que corresponde a 1 millón 726 mil 500 vehículos.

Respecto a los vehículos en mora inactivados llegaron a 372 mil 400 en el 2019 y de los cuales ya se pagó el impuesto 53 mil 764.

La SAT inactiva los vehículos cuando tienen 3 años de no pagar el impuesto, para volver a activarlos se debe pagar todo el monto pendiente.

Contenido relacionado

> Tarjeta de circulación física no perderá vigencia en 2019, ¿necesito obtener la electrónica?

> Vehículos seguirán con placas de cartón: SAT rechaza ofertas por no cumplir requisitos

> Vehículos con más de tres años con retraso en el pago de impuesto de circulación serán desactivados