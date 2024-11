Triunfo de Donald Trump y los efectos que podría tener en las remesas familiares que recibe Guatemala

La actualización de la balanza cambiaria da cuenta que Guatemala ha recibido US$17 mil 835.4 millones que representa unos Q137 mil 689 millones por transferencias que han realizado los migrantes guatemaltecos de enero a octubre de este año.

Esa variación significa una tasa de crecimiento de 8.6 por ciento con respecto a lo recibido en el mismo periodo del año pasado, cuando fue US$16 mil 424.4 millones. Es decir, durante este ejercicio se han recibido US$1 mil 411 millones más que en 2023, según las estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Las proyecciones indican que para diciembre próximo las remesas se situarán en US$21 mil 685 millones con un crecimiento del 9.5%, superior al 2023 cuando fue de US$19 mil 804 millones, recursos que se inyectan a la economía y que van dirigidos al consumo en los hogares en la mayor parte.

Para 2025, el pronóstico oficial indica que se estarían recibiendo unos US$22 mil 986 millones.

Ingreso mensual

Solo en octubre el ingreso por remesas fue de US$2 mil millones y repite con esa cifra contabilizado en agosto, que han sido los más altos durante el año.

La tendencia indica que se podría mantenerse con esa tenencia ya que, en el cuarto trimestre del año, por efecto estacional de las festividades del Día de los Santos y las actividades decembrinas el volumen de las remesas aumenta sustancialmente.

Análisis

Con la elección presidencial en Estados Unidos y los resultados del pasado martes 4 de noviembre, Prensa Libre consultó a los representantes de los tanques de pensamiento, autoridades de la banca central y analistas para conocer escenarios en el tema de las remesas, posibles implicaciones macroeconómicas de materializarse y de las deportaciones masivas.

Fundesa: Renegociar con EE. UU.

Fernando Spross, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explicó que dado el impacto importante que tienen las remesas para la economía de Guatemala, (ya que estas representan actualmente el principal rubro de captación de divisas), cualquier cambio en la política migratoria en Estados Unidos podría tener un impacto macroeconómico importante, así como un impacto en las finanzas de los hogares que las reciben.

En ese sentido, se esperaría un endurecimiento de las políticas de contención migratoria, aunque falta ver sí el candidato republicano Trump cumple con las promesas de campaña.

Más allá de las remesas, buscando disminuir la migración al norte Guatemala debería negociar con Estados Unidos un mayor acceso a su mercado, especialmente para productos como aguacate, textiles, azúcar y su ingreso al TMEC —Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá—, una posibilidad que abriría muchas oportunidades comerciales importantes con mejores beneficios para sectores de alta tecnología innovación, y manufactura ligera.

En cuanto a la construcción de escenarios, añadió que el candidato Trump tiene una posición radical sobre los inmigrantes, lo que podría significar que muchos guatemaltecos sin regularizar en Estados Unidos podrían verse forzados a regresar, lo que podría repercutir en el flujo de remesas. Sin embargo, habría que esperar a que el candidato republicano comience a implementar su política migratoria, ya que en un escenario similar al de 2019, podría implicar el regreso de políticas de contención migratoria (para nuevos migrantes más que para los inmigrantes que ya están en Estados Unidos).

En última instancia, en cualquiera de los dos casos es importante tener claro que el crecimiento de las remesas en Guatemala depende y está vinculado al funcionamiento del mercado laboral en Estados Unidos, lo que implica que dependerá mucho cómo se comporte el mercado en los sectores de construcción, servicios, agricultura y hospitalidad, que es dónde se emplean más guatemaltecos.

Icefi: Estabilidad económica y social

Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) declaró que en los últimos años uno de los principales factores de estabilidad económica, si no el más importante, ha sido el creciente flujo de remesas que incluso ha llevado a mantener un tipo de cambio relativamente estable, superávit en balanza en cuenta corriente de la balanza de pagos, un fuerte incremento de las reservas monetarias internacionales por parte del Banguat, pero también se ha convertido en uno de los principales motores del financiamiento y del bienestar por los guatemaltecos.

"Si efectivamente se produjera un endurecimiento de las políticas migratorias por parte del candidato republicano Trump y como consecuencia se produjera la deportación de muchos guatemaltecos, el panorama ante la disminución de las remesas luce muy preocupante tanto para garantizar estabilidad económica como estabilidad social" Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

En consecuencia, si efectivamente se produjera un endurecimiento de las políticas migratorias por parte del candidato republicano Trump y como consecuencia se produjera la deportación de muchos guatemaltecos, el panorama ante la disminución de las remesas luce muy preocupante tanto para garantizar estabilidad económica como estabilidad social.

Reconoció que a la fecha no hay ningún escenario real que pueda construirse, pero pueden simularse algunos de ellos. Por ejemplo, si se diera una disminución, digamos del 10% en las remesas, con respecto al valor recibido en el año anterior, el monto faltante en la oferta de dólares lo podría cubrir el Banguat con sus reservas monetarias internacionales, y no habría mucho impacto sobre la estabilidad económica y financiera, al menos durante algunos años.

Sin embargo, el problema real lo implicaría el incremento de la pobreza de los guatemaltecos, y la disminución del consumo como consecuencia de la reducción de los ingresos que se perciben por medio de las remesas, dicha situación podría ocasionar ciertos problemas sociales, porque el país, que no ha adoptado ninguna estrategia real para crear empleo en forma masiva, no tendría la capacidad de generar bienestar para la población retornada.

Finalizó que colateralmente, aunque no existe una medición, la disminución de las remesas también podría ocasionar una disminución de los impuestos, por la contracción del consumo.

Asíes: Aumentarán los flujos

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) declaró que el candidato republicano Donald Trump anunció desde su campaña electoral una política migratoria más estricta en relación con los inmigrantes indocumentados que ingresan a los Estados Unidos. Por esta razón puede ocurrir que se realicen deportaciones masivas en los próximos meses, o bien que sean más estrictos los controles fronterizos para evitar la entrada de más inmigrantes.

Entonces, será de observar que opciones aplica la nueva administración.

En relación con las remesas familiares hacia Guatemala, puede ocurrir que en los primeros meses del nuevo gobierno se incrementen ante los temores de deportaciones masivas y así no correr el riesgo de perder recursos que puedan tener ahorrados los migrantes indocumentados.

Pero sí la opción es el control más estricto para evitar la entrada de más migrantes, puede ocurrir que las remesas no sigan aumentando a ritmos tan dinámicos como ha sido en los años recientes.

Banguat: Crecimientos anuales

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, expuso que, con el triunfo de Donald Trump, aunque la política migratoria se anticipa sea más astringente, como observamos en episodios anteriores es posible que las remesas familiares en lugar de disminuir aumenten.

Afirmó que, en realidad, no se anticipan deportaciones masivas de guatemaltecos, por lo cual no hay un escenario negativo en ese sentido. En todo caso, lo que podría esperarse es una desaceleración mayor en las mismas, pero, reiteró, en un caso más extremo.

Las remesas han mostrado un crecimiento más congruente con los patrones históricos, entre 6% y 7% anuales.

Para 2024, se proyecta un crecimiento del 9% con un valor cercano a los US$21 mil 685 millones y para 2025 en US$22 mil 986 millones, según las estimaciones oficiales.

Pedro Pablo Solares: No hay pánico en comunidad de migrantes

El analista en temas migratorios Pedro Pablo Solares, enfatizó que la victoria de Donald Trump es momento para el país de reflexionar sobre la falta de programas nacionales para transformar la remesa en desarrollo local y a promover acciones que disminuyan la dependencia de ese ingreso.

Por otro lado, consideró que EE. UU., depende de la mano de obra migrante. Por tanto, es previsible que las remesas continúen, a pesar de las amenazas de deportaciones masivas y de impuestos que desmotiven la migración económica.

Sobre una deportación masiva que llegara a afectar significativamente el ingreso por remesas sería catastrófica, tanto para las economías departamentales, como para la nacional. No solo es un ingreso principal del que se dependen más de siete millones de personas, también es un capital que luego se transforma en consumo.

Entonces, su pérdida afectaría a las industrias y comercios del país.

Pone que en duda que la victoria de Trump afecte significativamente el comportamiento de remesas en el corto plazo. Circulan hipótesis sobre que las amenazas de políticas antinmigrantes generan mayor expulsión de dinero migrante hacia los países de origen.

Personalmente, a pesar de la coyuntura, no he percibido una sensación de pánico entre las comunidades migrantes con quienes he tenido contacto, y que pudieran generar un aumento perceptible del índice de remesas familiares.

Cien: Más envíos en corto plazo

David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) afirmó que hay que ser mesurados en cuanto a la temporalidad en la cual se verán reflejadas las promesas de campaña del candidato republicano Donald Trump.

En este momento hay un frente abierto para los EE. UU., por la inmigración irregular, que se ha convertido en una crisis en migración y en la frontera ineludible y las promesas de campaña se fue más radical en mostrarse en contra de la migración.

Entonces, hay que ver al final como se implementarán todas las medidas que se han ofrecido que comenzarán sobre mayores controles en la frontera, la construcción del muro que se prometió, comenzar a ver las deportaciones masivas.

En un escenario muy inmediato, dependiendo la presión que tengan muchos migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, quizás lo que hagan es a enviar más dinero, por qué sentirán que van de regreso.

Es muy posible que a medida se hagan efectiva de deportaciones y de persecución a las personas indocumentadas en EE. UU., antes que sean retornadas puedan enviar todo lo que puedan y en un plazo inmediato se recibirán la mayor cantidad de remesas, y luego se podría observar un decrecimiento.