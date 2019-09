Turismo y estado de Sitio: “La gente en Izabal lo confunde con un toque de queda y afecta los viajes”

Elementos del Ejército realizan operativos en Puerto Barrios, ingreso a Izabal. (Foto, Prensa Libre: Dony Stewart).

El presidente del Comité de Autogestión Turística (CAT) de Lívingston Walder Véliz y Lester Aguilar, operador de turismo de Puerto Barrios, solicitaron al Gobierno que no se prolongue más esa medida porque afecta a la baja la llegada de visitantes.

“Una ampliación sería devastadora a nuestra débil economía e impactaría directamente en la falta de oportunidades de empleo para cientos de jóvenes” dijo Véliz quien además solicita al director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Jorge Mario Chajón, trabajar en conjunto una estrategia de recuperación de los destinos turístico del departamento.

Para ello piden que se promuevan los destinos de una forma dinámica actividades en las que se solicita que participen los principales agentes del sector turístico de la región.

“El Estado de Sitio que decretó el señor presidente Jimmy Morales y que fue ratificado por el Congreso de la República… hace dos semanas, sigue golpeando drásticamente la economía en nuestro departamento de Izabal” dijo Véliz por medio de sus redes sociales.

“El mes de septiembre se ha caracterizado por ser un mes bajo en cuanto a número de visitantes, pero debido a esta medida nuestros destinos se han quedado sin visitantes. Esta grave situación está causando un impacto negativo, afectando directamente a quienes vivimos del turismo, en los distintos sectores, hoteles, restaurantes, tour operadores, transporte terrestre y marítimo, artesanos, guías, emprendimientos de los destinos turísticos comunitarios, en las diferentes aldeas del departamento y a otros sectores que se benefician directa o indirectamente del turismo”, agregó el presidente del CAT de Lívingston.

El 7 de septiembre recién pasado, Véliz dijo que 7 de cada 10 turistas que habían hecho reservas en Lívingston las habían cancelado durante los primeros días del estado de Sitio.

Aunque septiembre es temporada baja para el turismo internacional, grupos de viajeros nacionales visitan dichos lugares pero en esta ocasión se ha reducido su presencia, mencionó Aguilar.

“La población local tiene miedo y confunde la normativa con un toque de queda, esto por la falta de una información certera de las autoridades” agregó, aunque dijo que también hay grupos de visitantes que no han cancelado sus viajes.

El estado de Sitio fue decretado por el presidente Jimmy Morales y su gabinete el 4 de septiembre para 22 municipios, y el Congreso lo aprobó el 7 de septiembre.

El operador de turismo de Puerto Barrios señaló que “los meses de agosto y septiembre son de temporada baja en turismo además que el proceso electoral y el estado de Sitio pudo generar algún tipo de baja adicional, debido a que muchas Embajadas emiten alerta para prevenir a sus ciudadanos”.

Aguilar dijo que el aviso que emiten el Cuerpos Diplomáticos acreditado en Guatemala está enfocado como una prevención y no para que el turista no viaje. Eso ha permitido tener cierta afluencia de turistas ya que grupos de visitantes que no han cancelado sus viajes.

“Las operadoras de turismo trabajan con normalidad, pues la medida del estado de sitio, es para incrementar la seguridad en la región algo que al final es de beneficio”, mencionó.

No se logró obtener la opinión de Chajón pero al respecto el subdirector del Inguat, Juan Pablo Nieto, indicó que esperan que los objetivos del estado de Sitio se cumplan en los 30 para los cuales se emitió y no sea necesario ampliarlo.

Agregó el funcionario que en octubre y noviembre se espera lograr una recuperación de visitas al destino por las vacaciones escolares, la reactivación de la temporada alta de turismo externo y la llegada de cruceristas.

Empezó temporada de cruceros

La temporada de cruceros 2019-2020 en Guatemala empezó este mes en el país. La programación incluye buques para Izabal.

Según datos preliminares del Inguat se prevé la llegada de 98 buques al país.

El primer buque en llegar fue Le Soleal de la línea Ponant Cruises, el cual llegó este 23 de septiembre a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), con 121 pasajeros.

En el Atlántico, en Santo Tomás de Castilla (Izabal) el primero está programado para el 26 de noviembre próximo.

En Santo Tomás prevén la llegada de 24 mil 202 cruceristas y y 13 mil tripulantes.

En EPQ se prevé que lleguen 100 mil 183 pasajeros y 45 mil 725 tripulantes.

Resultados del estado de Sitio, según las autoridades

Desde la implementación del estado de Sitio en 22 municipios del norte de Guatemala, las fuerzas de seguridad han localizado e incinerado al menos 10 plantaciones de hoja de coca, así como destruido dos laboratorios para la elaboración de droga.

Durante el fin de semana último fueron dinamitadas tres pistas clandestinas en Izabal y Zacapa.

La Policía Nacional Civil (PNC), reporta que van 437 personas detenidas, 99 de estas por estado de ebriedad y escándalo.

En tanto que se registran seis muertes por arma de fuego en Izabal. Cinco de estos casos en Morales, esto pese a la prohibición del uso de arma se fuego.

