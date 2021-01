Un nuevo cierre se puede evitar si se cumple el semáforo y los aforos: Analistas

Para evitar la propagación del Coronavirus en Guatemala el Gobierno decretó en el 2020 toque de queda. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

También se debe continuar con las medidas de uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento, expusieron los consultores Carlos Paredes y Rodolfo Mendoza en la conferencia Análisis de comportamiento del contagio en Guatemala y cómo evitar un segundo cierre, organizada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Luego de estar cerrada parcialmente la economía entre marzo y julio del 2020, y haber finalizado el toque de queda al quedar sin vigencia el estado de Calamidad las operaciones de muchos sectores se empezaron a reactivar.

Aparte de las medidas que establece el Sistema de Alertas Sanitarias covid-19 (conocido como semáforo porque identifica las alertas por colores), emitido por el Ministerio de Salud, el gobierno implementó esta semana nuevas restricciones de horarios para mercados, supermercados, tiendas y discotecas. La decisión se debió al aumento de casos reflejados en la ocupación hospitalaria, expuso el Ministerio. Además, persisten las prohibiciones de realizar ferias y otras actividades.

Según Carlos Paredes, experto en asesoría empresarial y quien ha dado seguimiento al comportamiento de la pandemia, el aumento de casos reflejados en diciembre y enero corresponden a una segunda ola, pero se debe a una burbuja generada por el descuido de la población principalmente en las semanas de Navidad y Año Nuevo. El número de casos diarios confirmados empezó a bajar a partir del 10 de enero, refirió.

La segunda ola es mucho más débil que la primera ola, pero si nos descuidamos puede mantenerse en ascenso y esa es una situación de peligro, aunque se ve fácilmente controlable, dijo Paredes al pedir el esfuerzo de todos los ciudadanos para prevenir el riesgo de contagio.

Paredes y Rodolfo Mendoza, de la consultora Diestra, no están de acuerdo con la posibilidad de nuevos cierres de actividades y comentaron en un foro de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) cómo evitarlo.

Guatemala no se pudo cerrar completamente porque la economía no es muy fuerte, pero se han tenido aprendizajes para no contagiarnos, a ser cuidadosos y prevenir, expuso Paredes. Agregó que se aprendió a curarse en caso de enfermedad y a trabajar en pandemia. El consultor es partidario de empezar a tomar el tratamiento contar el covid-19 desde el primer síntoma para evitar complicaciones posteriores.

Opinó que no está a favor de los encierros, pero sí se debe actuar de inmediato para empezar a relajar la saturación de hospitales que menciona el Ministerio.

El consultor añadió que hay tres recomendaciones que se deben resaltar para poder evitar más contagios y el cierre de actividades que son:

Cumplir de forma adecuada los semáforos, aforos, así como evitar aglomeraciones porque es el primer canal de contagio.

Establecer y cumplir los protocolos de bioseguridad.

Además de mantener y cumplir las medidas de prevención lavado las manos y uso de gel, y el uso de la mascarilla.

A su criterio se trata también de disciplina personal y apoyo acciones de las empresas.

Para cumplir con el semáforo el gobierno tiene que apoyarse con las municipalidades, y si estas tienen problemas se deben apoyar en las empresas de su municipio, agregó, indicó que no se puede dejar todo al gobierno. “Las empresas tiene que ayudar por el bien de todos y de ellas mismas”.

Mendoza comentó que el crecimiento de casos está concentrado en el departamento de Guatemala, y en más bajo ritmo en otros departamentos, por lo que opinó que si analizan establecer algunas medidas deberían ser regionalizadas no nacionales. Agregó que el crecimiento de los contagios en Guatemala es lento, aspecto que lo atribuye al uso de la mascarilla. También señaló que entre marzo y julio del 2020 que estuvieron cerrados los centros comerciales y otras actividades pero el contagio nacional fue más alto que en el período en que se reabrieron actividades.

Una de las preocupaciones del gobierno ha sido la ocupación de camas hospitalarias porque Guatemala es de los países que menos camas por cada mil habitantes tiene y ocupa el puesto 172 de 179 naciones en el ranking mundial que evalúa ese tema, se explicó.

Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud respondió que “Toques de queda no hay establecidos y como ya se informó públicamente, las medidas tomadas en este momento se deben al aumento de casos reflejados en la ocupación hospitalaria”.

Agregó que el Ministerio ha hecho un llamado a todos los sectores a cumplir con las disposiciones contenidas en el sistema de alertas sanitarias que es el que establece los aforos y medidas de bioseguridad a respetar según el color de alerta sanitaria.

En tanto Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG, dijo que tampoco es recomendable el cierre de actividades.

Además, mencionó la población debe asumir su responsabilidad y tomar conciencia de cumplir con las medidas sanitarias y prevención. El sector empresarial ya cuenta con sus protocolos, mantiene comunicación con alcaldes ya que algunos han establecido restricciones adicionales. Además, la Cámara anunció que la otra semana junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzará la Guía de trabajo para la industria en tiempos de covid-19.