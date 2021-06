Viajeros usarán ahorros para salir a vacunarse

La tendencia de tipo de viajeros cambiará con los meses, se prevé que en los meses de vacaciones más grupos familiares salgan en busca de vacunas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Paul Hagen, presidente de la Asociación Guatemalteca de Agentes de Viajes (Agav), comenta sobre la tendencia de viajes hacia EE. UU., pero también respecto de la larga espera para las citas en busca de pasaportes y visa.

Durante las vacaciones escolares de fin de año se prevén más viajes de grupos familiares, con niños y jóvenes, para aprovechar el descanso para turismo y ser vacunados, afirma el ejecutivo. Dentro de los obstáculos mencionó el alza en los boletos, y los largos plazos para obtener cita para o renovar pasaporte en Migración de Guatemala, o visas como la de Estados Unidos.

¿Cuál es la demanda para viajar hacia EE. UU. u otros países para vacunarse?

Solo en EE. UU. están vacunando a viajeros, otros países donde hay vacunas, como Europa, no las aplican. Es difícil el cálculo de cuántos viajeros se habrán ido buscando vacuna, estimo que en los últimos meses han salido unas dos mil personas diarias con ese fin.

¿Cuál puede ser la tendencia en el resto del año?

Está ligado a la oferta en el mercado. Ahora los boletos están muy caros. La población que está viajando es un sector que tiene familia en EE. UU. y no va a pagar hospedaje o la gente que tiene mucha capacidad económica.

La semana pasada tuvimos un descenso en número de personas interesadas; eso sucedió cuando el Ministerio de Salud dijo que iban a comenzar a vacunar a los de 50 años para arriba, pero esta semana se ha vuelto a reactivar debido a que se dieron cuenta de que no van a haber vacunas en Guatemala.

¿Cuánto puede durar esta tendencia?

Muchos ya se dieron cuenta de que Guatemala está en rojo, y ahora están saliendo los del Ministerio (de Salud) hablando de las nuevas cepas; entonces, mucha gente está agarrando de sus ahorros y se está yendo a gastar lo que sea para vacunarse.

Todo el aumento de viajeros a EE. UU. se debe a la búsqueda de vacuna, no puede decir que es por otra razón o que las empresas están queriendo ir a hacer más negocios u otra cosa, estos meses que no son de vacaciones escolares la afluencia no era tanta.

Si no hay vacunas aquí, esta tendencia de viajar puede durar todo el año. Ahorita vemos viajes puramente de vacunación, de gente más grande, que trabaja, los adultos mayores, gente que le urge más.

Se transformará la tendencia por viajes donde se aproveche para vacunarse y pasear. Hay que tomar en cuenta que después vienen las vacaciones de los niños a finales de año y en noviembre y diciembre muchas personas están previendo llevar a sus hijos, porque en EE. UU. vacunan desde los 12 años. Ahí se abre otro mercado.

¿Hay quejas porque hay los obstáculos para obtener pasaporte?

Ya tenemos más de un año con ese problema. Entendemos que el espacio en el que trabaja migración es limitado y que para poder cumplir con el distanciamiento social atienden menos personas todos los días. El sentimiento del gremio de las agencias de viajes es que ese problema ya lo debía haber resuelto migración porque no es posible que un guatemalteco quiera viajar y le estén dando citas para diciembre 2021 o enero del 2022.

Es terrible porque si tiene una emergencia de viaje entonces Migración y si compra un boleto puede sacar el pasaporte, pero hay muchos viajes en los que no necesariamente las personas lo hacen por medio aéreo, mucha gente viaja en bus hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua, y en algunos de esos lugares aceptan DPI para los adultos, pero para los niños no aceptan otro documento, solo pasaporte. Es increíble que en Guatemala no le puedan dar a los niños un pasaporte.

Es terrible, eso no solo afecta en general, sino afecta mucho al gremio de viajes. Porque estaría bien si EE. UU. no quiera dar visas, esa es decisión de ese país, no de Guatemala, pero que la gente no pueda hacer trámite de su visa porque no tiene un pasaporte, parece que retrocedió el servicio.

¿En el caso de las visas para EE. UU. qué se ha experimentado?

Para renovación de visas a EE. UU. y llevar los pasaportes están para enero del 2024, para ir a entrevistas si es primera visa están para septiembre del 2023, más de dos años.

Como la gente se dio cuenta de los plazos y vio que su visa se le vence en el 2023 o 2024, comienzan a hacer el trámite de una vez, entonces hay más gente tratando de hacer el trámite ahorita, a ello se suma la urgencia de a quienes ya se les venció la visa o está a punto de vencer, más lo que ya se dieron cuenta que si comienzan ahorita a tramitar su renovación, pero también es algo económico de quienes pueden prepagar su visa con tanto tiempo de anticipación.

Respecto al sector, ¿Cuánto tiempo estuvieron cerradas las agencias de viaje y cómo se ha ido reactivando?

Desde inicios de marzo del 2020 y volvimos a reabrir de manera parcial cuando liberaron restricciones alrededor de septiembre. Otras agencias fueron entrando hasta en octubre y están abiertas ya todas desde noviembre.

Hay que recordar que en nuestra industria hay mucha mezcla de negocios en tour operadores, agencias de viajes, mayoristas y otros. Diría que las agencias de viajes están operando con alrededor del 50% del personal que lo que tenían antes de la pandemia y muchos trabajando ya en diferentes condiciones, por ejemplo, facturando porque nadie quiere contratar empleos fijos cuando la situación del país es tan incierta que no se sabe si mañana cierran el aeropuerto o las fronteras en el país o en otros países. La mayoría del sector de viajes y turismo está operando con contratos facturados porque si mañana deja de venir el turismo se suspenden operaciones y no se están metiendo a pasivos —laborales—.

El total de agencias de viajes que tienen contrato de boletos con el BSP (Billing and Settlement Plan, un sistema diseñado para simplificar la emisión de boletos) que son miembros de IATA, antes de la pandemia eran alrededor de 65. El Inguat tenía antes un listado de dos mil 500 agencias de viajes, pero depuró el listado y quedó entre 800 y 1 mil 400, porque algunas no eran agencias. Agencias establecidas en el país son alrededor de cien, y algunas tienen muchas sucursales.