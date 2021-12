Apuesta por la regeneración social e invita a explorar los secretos ocultos del país

“Johnnie Walker a través de su lema Keep Walking siempre ha buscado inspirar a seguir adelante. Con esta campaña queremos ir un paso más allá y hacer una invitación irresistible a abrirse a nuevas vivencias bajo los pilares de la música, el turismo, las artes plásticas, la historia y la gastronomía, que indican las rutas a seguir para descubrirlas, vivirlas y compartirlas”, indicó José Fernando Sánchez, gerente de país de Diageo para Guatemala.

Este año, Guatemala festejó su bicentenario de independencia, y durante este tiempo, se han descubierto mucho más que tradiciones y monumentos ancestrales e históricos, volcanes, montañas, bosques tropicales, restaurantes y estilos de vida.

“Por más de 45 años, Distribuidora Marte y Johnnie Walker han caminado juntos las calles de Guatemala. Y hoy, nos llena de entusiasmo y orgullo dar otro paso más en nuestra sólida trayectoria y celebrar el poder reunirnos nuevamente y poder sacar a la luz todas esas “gemas ocultas” que tenemos que ofrecer como país,” expresó Peter Lamport, presidente de Distribuidora Marte.

The Walkers es un movimiento a nivel global, que se basa en una serie de iniciativas relevantes a nivel local, para unir a las comunidades, apoyar a los lugares y bares, y dar a Keep Walking un nuevo significado en la era moderna. Este movimiento inició en República Dominicana y ahora a llegado a Guatemala, para descubrir y compartir las gemas ocultas y Keep Walking como comunidad y país.