Vida Empresarial

Intervenciones positivas para reducir la huella de carbono

New Environment Together (NET), con el apoyo de Banco Industrial y otras marcas amigas, ha fabricado diez escritorios a partir de plástico duro reciclado los cuales se donaron a la Escuela Oficial Rural Mixta No. 866, en la Aldea El Platanar, del municipio de San José Pinula, del Departamento de Guatemala.