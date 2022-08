Mas de 600 becas infantiles serán financiadas

La fundación expresó su agradecimiento a Supermercados La Torre, colaboradores y clientes, también a San Martín, quienes además de participar en descuentos, se involucraron de lleno en la venta de las cuponeras.

Las becas incluyen:

Plan educativo de 3 a 7 años maternal y de 7 a 14 años (primaria-secundaria).

Programas complementarios culturales, artístico y deportivos.

Programa de habilidades adaptativas.

Control de salud y dental infantil.

Proyecto de alimentación.

Capacitaciones a padres en capital e interior y transporte.

Talleres de desarrollo motriz enfocados en la necesidad del niño.

La Fundación Margarita Tejada para Síndrome de Down es una Institución no lucrativa, constituida mediante escritura pública con fecha 14 de enero de 1998, por la iniciativa de 10 madres con hijos con Síndrome de Down.

Durante su trayectoria ha atendido a más de 5,000 familias y actualmente la Fundación Margarita Tejada ofrece sus servicios de forma regular a 565 familias procedentes de diferentes partes del país apoyándolos en las áreas de salud, social y educación.

