Desde la pandemia, ha aumentado los vuelos a Guatemala en más de un 60%. En este año, United operará entre 33 y 51 vuelos semanales sin escalas desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala (GUA), a varios de sus principales centros de conexiones de Estados Unidos, como Houston (IAH), Los Ángeles (LAX), Chicago (ORD), Nueva York/Newark (EWR) y Washington D.C. (IAD); con una moderna flota que incluye nuevos aviones Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 166 pasajeros (16 en United Business, 54 United Economy Plus, 96 United Economy). Economy Plus permite a los clientes optar por asientos con 15 centímetros adicionales de espacio entre filas.

"Estamos celebrando un hito significativo de 35 años de servicio a Guatemala, un mercado con mucho potencial para United en América Latina. Guatemala ha tenido un incremento de más del 60% en vuelos que antes de la pandemia", expresó Frederick Thome, director de ventas para Centroamérica y la Región Andina.

Rodolfo Sáenz, gerente regional de ventas para Centro América y el Caribe; Christine Valls, directora de ventas de Latinoamérica y el Caribe; Vanesa Rodas, gerente para ventas de Guatemala y El Salvador; y Frederick Thome, director de ventas de Centro América y Región Anida de United Airlines. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

United, a través de United Cargo, ha sido testigo de las exportaciones de Guatemala, país que se destaca por ser un gran exportador de mercancías de alta calidad, por lo que sus productos tienen una gran aceptación en el mercado internacional.

"United Cargo mueve una gran variedad de productos desde mercancías generales hasta de régimen especial como plantas, pupas, artesanías y textiles. Durante el proceso de exportación desde Guatemala, damos seguimiento para que las diferentes mercancías lleguen a su destino en el tiempo y condiciones adecuadas, cumpliendo siempre con las expectativas de nuestros clientes", manifestó Andrés Bolaños, Ejecutivo de Ventas de United Cargo para Guatemala y Panamá.

Como parte de la continua búsqueda de oportunidades para mejorar su oferta de servicios al viajero guatemalteco, United fortalece su alianza estratégica con Bam, con las tarjetas de crédito de marca compartida MileagePlus de Bam, en donde los clientes acumulan millas por su gasto diario, que luego pueden canjear por vuelos en United y en aerolíneas asociadas de la red Star Alliance a más de 1300 destinos en 195 países.

Acerca de United

En United, "Good Leads The Way" con centros de conexiones en Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York/Newark, San Francisco y Washington, D.C., United opera la red global de rutas más completa entre las aerolíneas norteamericanas y es actualmente la aerolínea más grande del mundo en cuanto a asientos disponibles. Para más información sobre cómo unirse al equipo de United, visite united.com/careers y para más información sobre la compañía visite united.com. United Airlines Holdings, Inc, la sociedad matriz de United Airlines, Inc, cotiza en el Nasdaq con el símbolo "UAL".