Carreteras, empleo y salud: Cómo le puede afectar que el país tenga cifras desactualizadas

Cuando se hizo público el dato 2023 sobre la Red Vial del país en agosto, ya se había elaborado el presupuesto. "Lo más preocupante es que no se tiene una medición anual y recurrente sobre la condición del pavimento (PCI: Índice de Condición del Pavimento), lo cual complica el saber dónde hay que hacer mantenimiento y la dimensión de las intervenciones que hay que realizar" menciona Jorge Benavides, analista económico de Fundesa, donde da un primer ejemplo de indicadores cuya periodicidad pueden afectar la vida de la población.

Aunque existen algunos datos estadísticos actualizados para temas como salud, educación y seguridad, estos solo muestran resultados de la gestión, pero analistas de tanques de pensamiento señalan preocupación de que el estado carezca de medidas a largo plazo sobre el impacto que se ha tenido a partir de esta gestión.

"Para tener datos como pobreza y desigualdad pasaron 10 años antes de ser actualizados. Y, aunque fueron presentados los nuevos resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023, estos dos puntos no fueron tomados en cuenta para el presupuesto", continúa Benavides. Asimismo, Paul Boteo, director ejecutivo de la fundación Libertad y Desarrollo, expresa que en Guatemala nunca ha habido medidores de impacto.

“Seamos honestos, en Guatemala no hay evaluaciones de impacto”, criticó Abelardo Pinto, ministro del Ministerio de Desarrollo (Mides), quien explicó que desde el Mides no cuentan con estudios que les permitan ver las fallas de sus programas. Pinto aseguró que los datos específicos para realizar las proyecciones del presupuesto 2025 sí se encuentran actualizados, más estarán en un rediseño de información para obtener los datos, por lo cual, se comenzarán a recopilar durante los próximos años.

Datos actualizados, pero sin impacto

Para la elaboración del presupuesto, se necesitan datos actualizados de cada ministerio que nutran las proyecciones financieras de este. Según Cristian Cabrera, subgerente técnico del INE, los datos dentro de su sistema —los cuales son recopilados desde los diversos ministerios— se encuentran actualizados hasta el 2023. No obstante, según indicó Benavides, los datos que debe proporcionar cada institución no miden el impacto de la gestión pública de las diversas entidades, lo cual podría generar proyectos poco exitosos para los próximos años.

Boteo explicó que no son necesarios solo datos estadísticos. Según el director ejecutivo, es necesario contar con un parámetro de medición que indique si los programas sociales están mejorando los puntos clave del país. "Estamos manejando a ciegas", aseguró Boteo, quien agregó que es necesario una evaluación constante lo cual, según Boteo, a ningún gobierno le ha interesado en desarrollar uno.

Cada unidad ejecutora, explicó, debe preparar sus presupuestos a partir del mes de marzo de cada año. Estos se trabajan a partir de supuestos e indicadores que deben corresponder al año anterior al que se está ejecutando, por lo cual, para el presupuesto 2025, son necesarios los datos de 2023.

Añade que desde 2015 no se tiene una actualización de la Tasa de Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años. "Es necesario realizar una versión actualizada de la Encuesta de Salud Materno-Infantil. Este instrumento debe levantarse al menos cada 5 años, lo que permite evaluar la efectividad de las políticas públicas en la cohorte de niños entre 0 y 5 años, quienes son el grupo efectivo para evitar la desnutrición" sugiere.

"En este gobierno, uno esperaría que se pueda desarrollar un sistema de evaluación", argumentó Boteo, quien indicó que el reto sería comenzar de cero. La elaboración de los programas sería de uno a dos años, según el director ejecutivo, y ponerlos en marcha, sería al final de este periodo de gobierno.



Medición de desnutrición

Benavides advirtió de que la última medición de Desnutrición Crónica se realizó hace aproximadamente 9 años. Lo cual, según el analista de Fundesa, es necesario realizarse al menos cada cinco años y de esta manera, facilitar la evaluación de efectividad de las políticas públicas de salud.

Según Marlon Figueroa, asistente técnico de administración de la dirección de redes integradas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para el Programa de Prevención de Desnutrición Crónica se necesitan actualizados los datos de población de nativos vivos.

Figueroa indicó que para temas de desnutrición sí se utilizan datos de la jornada del 2015, no obstante, esta se utiliza para levantar los objetivos del gobierno. Figueroa enfatizó que para el programa de desnutrición crónica no se necesitan datos actualizados, puesto que es solamente la prevención de este problema.

Cabrera señaló que para el tema de desnutrición, se utilizan también los datos de morbilidad extendidos por los centros de salud. “Si un caso de desnutrición nunca llega a un puesto de salud, nunca va a ser registrado”, detalló Cabrera, quien argumentó que ese es uno de los problemas al recopilar los datos de esa manera.

En el caso de mortalidad, Cabrera indicó que se obtienen los datos de desnutrición a partir de un certificado de defunción emitido por cada médico, para los cuales, se tienen datos hasta el 2022 y será en octubre de este año que saldrán los datos correspondientes del 2023. Estos certificados, expresó Cabrera, son registrados por el Renap y luego enviados al INE para determinar los datos por cada causa de muerte.

Cobertura de educación

Dentro del ámbito educativo, Cabrera indicó que se han recopilado los datos de educación formal, los cuales son conformados por la cantidad de personas inscritas y cantidad de personas graduadas de cada nivel. A partir de esto, el subdirector técnico del INE señaló que se realizan las tasas netas y brutas de la escolaridad.

Donaldo Carías, viceministro Administrativo del Ministerio de Educación (Mineduc), expresó que se buscan Q25 mil 649 millones para el presupuesto del presente año fiscal, y que, de este monto, el 68% se destina a los salarios de los docentes y empleados administrativos. Además de esto, cuentan con cinco programas de apoyo para los estudiantes para los cuales también se requieren fondos.

Estos cinco programas se basan en los datos de cantidad de matriculados en escuelas públicas durante el año, los cuales están actualizados hasta el 2024. Asimismo, Carías aseguró que sí cuentan con niveles de medición para evaluar el impacto de estos programas de apoyo, los cuales denominó como índices de eficiencia interna. El viceministro del Mineduc mencionó que las tasas de cobertura miden si los programas están funcionando como deberían.

Impacto para el empleo

Según el subgerente técnico del INE, en materia de trabajo, se publicaron los indicadores de comportamiento de ocupación, para los cuales se tiene datos hasta el 2023. Además de esto, Caberera mencionó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), la cual, según Cabrera, se mantiene con datos estables en el tiempo. Del mismo modo, Cabrera advirtió que el Ministerio de Trabajo (Mintrab), a través de sus registros, emitió los reportes del empleador, los cuales determinan las características de las empresas formales y cuántas personas se contratan por cada una de estas empresas.

A esto, Benavides indicó que, si bien se incluyó un módulo de la Encovi, es necesario que se tengan entre tres a cuatro versiones anuales de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, puesto que esta es la base para el impacto en la inserción laboral y salarios. Benavides explicó que, aunque en abril del 2023 se anunció el lanzamiento de esta encuesta, de manera continua, todavía no existe información publicada

Cabrera argumentó que, a partir de octubre, se realizarán encuestas de empleo cada tres meses, por lo que los indicadores dejarán de ser anuales y comenzarán a ser trimestrales.

¿Resultados poco exitosos?

Según el subgerente técnico del INE, desde la institución no saben cuáles son los datos exactos que se recopilan desde sus bases de datos para realizar las proyecciones del presupuesto del siguiente año. Esto debido a que todos los datos que ellos trabajan se encuentran en la web. “Vienen solicitudes específicas”, expresó Cabrera, quien recalcó que dentro de estas peticiones, no se especifica para qué se necesitan los datos solicitados. A pesar de esto, Cabrera puntualizó que los datos se encuentran al día, y que estos no suelen cambiar significativamente con el tiempo.

Benavides expresó que, al planificar el presupuesto con datos desactualizados, no se obtendrán los resultados que se esperan a partir de las acciones que se plantean, puesto que no se puede validar si estas han sido efectivas en el pasado. “En caso de no haber sido efectivas esas acciones, al no tener mediciones de impacto actualizadas, se incrementa la probabilidad de no hacer correcciones a tiempo”, enfatizó Benavides, quien agregó que, debido a esto, la ejecución de proyectos y programas podría no ser exitosa al no realizar las mejoras necesarias.

