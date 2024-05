Según la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, esta semana se instaló una mesa técnica junto con la Municipalidad de Guatemala, “integrada por los diversos actores implicados en el proyecto del Puente Belice II para que puedan resolverse todas las dudas, todas las inquietudes o todos los desafíos que se tiene para que un proyecto de esta importancia y de esta magnitud”.

En declaraciones a Prensa Libre, la ministra dijo que “si yo voy a tomar la administración de ese contrato lo tengo que conocer bien, no es solo a bueno sigamos. La obra estaba en ejecución y en ese ínterin yo mandé una nota pidiendo la suspensión temporal del proyecto mientras nosotros analizamos qué es lo que se había dado en el mismo”.

Silvia García, gerente de Planificación de la Municipalidad de Guatemala, confirmó que fueron invitados a participar a la mesa técnica en la que “esperamos que puedan resolverse todas las dudas, todas las inquietudes o todos los desafíos que se tiene para que un proyecto de esta importancia y de esta magnitud pueda continuar.

El puente de Belice II se ha planteado como una alternativa para ampliar la movilidad en las conexiones entre las zonas 1, 2, 6 y las zonas 17, 18, 24. Actualmente la carga vehicular de estas zonas de la ciudad se ve reducida donde cuatro carriles pasan a dos carriles por el puente de Belice.

El proyecto tiene un costo estimado de Q1 mil 785 millones, destinado a mejorar la conectividad vehicular entre varias zonas de la capital. Su construcción inició el 13 de noviembre de 2023.

Foscolo Liano, gerente general de Grupo Muratori, también confirmó que se les indicó lo de una mesa técnica “que va a trabajar a tiempo completo de verdad” para hacer la revisión final y llegar a una a una determinación.

CIV: “Nos estamos encaminando a una rescisión”

La ministra añadió que han citado a la empresa “para pedir los planos que ellos entregaron". Indica: "sin embargo, en las pláticas que hemos tenido con la empresa debido a tanto proceso que se ha dado sin respaldo de documentación por parte del Ministerio, nos estamos encaminando a una rescisión de contrato de común acuerdo, o bien creo que por ahí va a ser la decisión final. Platicando con la empresa en esta semana ya como que viendo los análisis finales, consideramos que, por sanidad de ellos y de nosotros, lo mejor es una rescisión de mutuo acuerdo”.

Consultado Liano señala que la empresa está “en toda la disposición ya sea de seguir el proyecto o de no seguirlo, porque pensamos que lo más importante es que tanto el Ministerio como las autoridades se sientan cómodos con nosotros”.

Liano indica que la determinación puede ser rescindir el contrato o seguir adelante y que “es importante que esto se decida antes de que finalice el mes porque para nosotros ha sido un poco complicado mantener el proyecto con una incertidumbre”.

El ejecutivo indica que el puente necesita un flujo de capital de unos Q50 millones mensuales “y eso si usted lo traduce en cantidad de trabajo, es bastante lo que hay que hacer cada mes. Podríamos hablar de un 10% de avance en realidad, en ningún momento hemos parado la operación porque esperábamos un acta que es lo que sería que indica el contrato, pero como nunca llegó, entonces seguimos trabajando y para mientras el Ministerio nos ha indicado que está revisando todas las cuestiones legales y cuestiones de costos y lo que ellos tienen inquietud”.

Criterios sobre el monto

Uno de los puntos disonantes entre las partes ha sido que en el decreto 2021-22 se solicitaron Q1 millón 212 mil para poder licitar el proyecto pero se asignaron Q1 mil 748 millones.

Sobre el tema, la ministra de la Vega reconoció que “hemos encontrado tan poca información que no le puedo decir si está sobrevalorado o no, porque no tengo aquí en el ministerio una fuente de información para tomarla contra lo que ellos tienen y ellos lo cotizaron de una manera general global. Entonces yo no tengo con qué comparar, porque es otro diseño, es otro catálogo de renglones a los que la Municipalidad trajo. Entonces yo creo que lo más sano para todos, para la Municipalidad, para nosotros como ministerio y para grupo Muratori es mejor darle una salida legal siempre pero una recisión de común acuerdo con las partes”.

Liano califica que Q1 mil 200 millones es “un costo bajo para lo que es la magnitud del proyecto”, que recibieron de la municipalidad un diseño previo que tomaron como referencia para llevar a cabo el diseño final que fue aceptado por la Dirección de Caminos (los Q1 mil 748 millones) ya para empezar los trabajos de construcción.

“El costo de ese diseño final es cabalmente el precio al que se llegó, es un precio real porque nosotros somos una empresa que tenemos ya 25 años de estar en el mercado en Guatemala y manejamos nuestros costos de puentes tal cual son” defiende.

Se espera que este viernes haya una determinación sobre el rumbo del contrato.