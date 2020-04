Algunas funerarias desconocen manejo de posibles defunciones por covid-19

Salud estableció que las funerarias serán las encargadas de trasladar directamente los cuerpos de posibles personas fallecidas por covid-19 al cementerio. Foto Prensa Libre: AFP

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) estableció un protocolo para el manejo de cadáveres que deberán seguir las funerarias para evitar la propagación de la pandemia en el país. Hasta el momento, el gobierno solo contabiliza la muerte de un hombre de 85 años por covid-19, que ocurrió el pasado 15 de marzo en un sanatorio de San Pedro Sacatepéquez, nueve días después que regresó de Madrid, España.

La Oficina de Comunicación Social del MSPAS, informó que el lineamiento establece que, después de que realicen un dictamen médico legal para determinar la causa de muerte por coronavirus, serán entregados los posibles cuerpos a las funerarias que eligieron los familiares para el traslado del cuerpo al cementerio.

“El MSPAS no se hace responsable de los cuerpos de las personas que mueren por covid-19, el ministerio tiene un protocolo establecido de manejo de cadáveres que debe utilizar la funeraria encargada, para evitar el contagio de la enfermedad, entre estos, está llevar directamente el cadáver al cementerio estipulado por los familiares”, afirmó la institución.

No obstante, tres dueños de funerarias populares afirmaron que no han recibido ninguna capacitación, ni protocolo para el manejo de los posibles cuerpos después de que el hospital los entregue. La cartera mediante la oficina de Comunicación Social informó que tienen acceso a los lineamientos, aunque no especificó de qué forma.

Andrés Aguilar, presidente de Capillas Señoriales, explicó que, se rigen al procedimiento para la preparación y respuesta frente al nuevo coronavirus publicado por el MSPAS el pasado 3 de febrero, el cual establece que, el funeral debe ser inmediato después del fallecimiento y se prohíbe la velación y servicios religiosos de las personas que mueren por dicha pandemia.

“Como corporación nos estamos apegando a dicho lineamiento y contamos con las medidas de protección y protocolos debidos, tanto en nuestras instalaciones como en el personal de atención”, añadió Aguilar.

Mientras que, Edgar Galindo, propietario de la funeraria Galindo, explicó que desconoce totalmente los lineamientos de Salud, pero reconoció que sí los familiares de la persona fallecida asumen todos los gastos extras como la compra del traje desechable y equipo de bioseguridad, se harán cargo del manejo del cuerpo.

Sin embargo, el dueño de una funeraria bajo anonimato opinó que, las funerarias no quieren hacer los trámites porque tienen miedo a contagiarse del virus, ya que no tienen el equipo adecuado y muchos clientes no podrán asumir los costos extras.

El lineamiento del MSPAS también establece que los familiares no podrán apoyar en el embalaje del cadáver y solo lo hará el personal sanitaria y el de la funeraria.

Además, el protocolo indica que el cuerpo será colocado en una bolsa especial, puesto en el ataúd y por seguridad no debe abrirse. También señala que el personal que manipule el cadáver debe contar con equipo de protección como guantes, mascarilla N95, gafas protectoras y traje quirúrgico manga larga.

Inacif no manejará casos

Fanuel García, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), explicó que la institución no manejará ningún cuerpo de personas que fallecieron por coronavirus, ya que, afirmó que Salud está encargada de la certificación por medio de dictámenes médicos legales en los hospitales o centros de salud a causa de muerte del paciente.

García agregó que ante las eventuales muertes de personas en domicilios por covid-19 o por sospechas del virus también será un médico quien establezca la causa de muerte, este protocolo fue acordado por el Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ) y el Inacif durante una reunión con el MSPAS y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss).

Además, añadió que el Inacif es el ente encargado de establecer las causas de muerte cuando podría tener implicación criminal. No obstante, García informó que han realizado las necropsias a tres casos sospechosos de covid-19 que dieron negativo –después del hisopado nasofaríngeo que realizó el personal sanitario y enviado al laboratorio Nacional de Salud (LNS)–, porque habría que establecer la causa de muerte.

Pruebas de covid-19 en fallecidos

Salud también confirmó que las pruebas de covid-19 en personas fallecidas han sido tres: dos en extranjeros con golpes en la cabeza que murieron en un condominio de carretera a El Salvador (colombiana y dominicano) y el análisis de la mujer que murió en un taxi, después de acudir al Igss. Todos dieron negativo, según confirmó Inacif y Salud.

García aclaró que, aunque mediante una necropsia sí se pueden encontrar hallazgos para determinar que una persona tenía neumonía o daños en los pulmones, estos podrían ser síntomas de enfermedades respiratorias y para establecer que estaba contagiada del nuevo coronavirus deben hacerse hisopados nasofaringes de forma inmediata.

“El problema es que se está haciendo con muchas horas después, estábamos hablando de más de nueve y 30 horas después de tomar el hisopado, entonces los resultados han sido negativos. Hay que tomar en cuenta que estos resultados se obtuvieron cuando la muestra fue tomada después de mucho tiempo de producida la muerte”, resaltó.

Otro caso que fue calificado como sospechoso de contagio, fue la muerte de una migrante del Congo, quien ingresó al país con otras personas de forma irregular, pero murió en Chiquimula por problemas respiratorios. García explicó que según los resultados de la necropsia, la migrante tenía daños en sus pulmones (inflamación y congestión) pero sin hemorragias.

Entonces para determinar sí estaba contagiada o no por covid-19, Salud trasladó al grupo de migrantes con el que viajaba al Hospital de Villa Nueva para hacerles los análisis y dieron negativo, entonces por asociación de los casos ella no estaba contagiada.

Mientras que, Jonathan de León, director de la Investigaciones Criminalísticas del MP, explicó que desde el pasado 2 de marzo giró instrucciones para que el personal que procesa escenas siga con los protocolos de seguridad cuando recabe indicios.

Los equipos utilizan estas medidas (trajes especiales) después de que realizan algunas investigaciones preliminares en el lugar, por ejemplo si levantan el cuerpo en algún domicilio, buscan saber si la persona viajó o estuvo en contacto con alguien que recientemente salió del país o padeció de enfermedades respiratorias.