“Así me vacuné en Tapachula contra el covid-19”: guatemalteco relata cómo fue su viaje para inmunizarse en México

El Teatro de la Ciudad de Tapachula funciona como centro de vacunación contra el covid-19, a cargo del Instituto Mexicano de Seguro Social. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

La falta de claridad por parte del Gobierno de Guatemala en torno a la lentitud y desorden en el proceso de vacunación en Guatemala ha obligado a miles de guatemaltecos a buscar alternativas en otros países. Este es el caso del comunicador Mynor Miguel Toc Fuentes, quien viajó a Chiapas, México, en busca del fármaco y quien hace una crónica de su periplo al vecino país.

“Desde marzo, cuando Chiapas arrancó con la primera jornada de inmunización contra el covid-19, estuve pendiente de la convocatoria de vacunación para las personas de 40 a 50 años y a las 10.40 –hora de México– del viernes último recibí en Tapachula la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.

La semana pasada me hice en Quetzaltenango dos hisopados para detectar covid-19 ante la sospecha de haberme infectado, ambas pruebas fueron negativas y aunque no padezco una enfermedad grave, me sentí tranquilo al escuchar a la enferma decir, ‘su segunda prueba dio negativo’.

Contacté a Édgar, un colega periodista del diario El Universal en Tapachula para consultarle sobre qué información tenía sobre la vacunación de guatemaltecos en Chiapas y cómo iba la jornada, me respondió: ‘Una fuente de la secretaria de Salud de Chiapas me dice que los extranjeros solo deben presentar un documento oficial –Tarjeta de Visitante Regional (TVR)– extendido por alguna entidad mexicana en los centros de vacunación y listo, te ponen la vacuna’.

Por un asunto familiar el pasado jueves viajé a Coatepeque, Quetzaltenango. Estando allá mi esposa me llama para avisarme que en Tapachula están vacunando a las personas de 40 a 59 años y por WhatsApp me envió los centros de vacunación.

A las 7.30 horas del viernes y luego de una espera de 35 minutos por una fila inusual de personas – la mayoría guatemaltecos – en el puesto fronterizo de Ciudad Hidalgo – Suchiate, Chiapas – ingresé a México con la TVR.

Luego de recorrer 30 kilómetros desde la frontera –35 minutos aproximadamente – llegué hasta el centro vacunación que está instalado en el teatro de la ciudad Tapachula –a 15 minutos del parque central– que está a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al acercarme al toldo blanco que está afuera del teatro, una joven que porta una gabacha verde donde se lee “Vacúnate”, me pregunta si vengo por la vacuna contra el covid-19. Le digo que sí y le comento que soy de Guatemala. Me dice: ‘Pase adelante, bienvenido’. Me pide que espere mi turno sentado detrás de un grupo de mujeres de nacionalidad haitiana, cubana y hondureña que viven desde hace año y medio en Tapachula en espera de un permiso de Migración para quedarse o seguir su camino rumbo a los Estados Unidos.

La breve charla con las mujeres migrantes sirvió de preámbulo a la entrevista que cada persona debe sostener con un empleado de Salud de México para confirmar o descartar las enfermedades que padece.

Para registrarme en el listado de vacunados el salubrista solo me pidió mi identificación personal –DPI–. Firmé el documento y pasé a una sala de espera. Durante los 10 minutos previos a recibir la vacuna un enfermo ofreció al grupo de personas una charla informativa sobre la vacuna, farmacéutica y respondió dudas de quienes formábamos el grupo de 10 integrantes.

Concluida la charla comenzó la vacunación. ‘Le voy aplicar 0.5 ml de la dosis, ¿en qué brazo la desea?’, pregunta el personal de Salud a cada persona.

A las 10.40 horas del pasado viernes ya tenía en mi organismo la primera dosis de la vacuna.

Finalizada la vacunación, el grupo de personas fue trasladado a un área adyacente donde pasamos 25 minutos en observación por cualquier reacción a la vacuna, en ese lugar dos enfermeras y un médico del IMSS constantemente preguntaban: ‘cómo se sienten (…) ¿alguna molestia?’.

Previo a salir del centro de vacunación cada persona recibió su carné extendido por la Secretaría de Salud de México y copia de la hoja que se llenó previo a la inmunización”.

Vacunación en Chiapas

En marzo comenzó en Chiapas la primera jornada de inmunización contra el covid-19 dirigida a personas mayores de 60 años, desde esa fecha hasta la última semana de junio miles de mexicanos y extranjeros recibieron la primera vacuna contra el virus.

De acuerdo con salubristas, a Tapachula han llegado un promedio de 569 guatemaltecos por semana para vacunarse en contra del coronavirus.

Los guatemaltecos que cruzan a México para vacunarse figuran en las noticias en los diarios en Chiapas como El Sol de México, que publicó una crónica sobre la travesía de chapines con el titular “Guatemaltecos agradecen a México por vacunación anticovid”.

En tanto, El Heraldo de Chiapas tituló “Guatemaltecos cruzan a México por la vacuna Covid-19”.

Tapachultecos se resisten a vacunarse

Según el medio digital Diario del Sur, la mayoría de mexicanos en Chiapas se mantienen escépticos al covid-19 y a la vacuna. Argumentan que con la vacuna se van a enfermar o morir o que les va a instalar un chip, y una serie de imaginaciones, detalla una noticia publicada esta semana.

Salud de México informó que Chiapas forma parte de los 19 estados del país que se ubican en color verde dentro del semáforo de riesgo epidémico, en el periodo del 21 de junio al 4 de julio.

*Colaboración especial para Prensa Libre y Guatevisión