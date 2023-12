Bien Hecho Servicio Público 2023: The Ocean Cleanup y la batalla por combatir la contaminación en Guatemala

The Ocean Cleanup es una entidad privada que Prensa Libre reconoce por su labor en pro del medioambiente de Guatemala, por la instalación de interceptores de basura en el río Las Vacas para evitar que continue la contaminación a otros afluentes.

En 2022, The Ocean Cleanup realizó su prueba inicial e instaló en el río Las Vacas el Interceptor Trashfence, una valla de 8 metros de altura que fue diseñada para dejar pasar el agua y bloquear la basura, aunque no se obtuvo los resultados esperados.

Posteriormente mayo último, la organización internacional sin fines de lucro instaló en el río Las Vacas su nueva barricada Interceptor 006, en su intento por evitar que los plásticos fluyan río bajo hasta el río Motagua y de ahí hacia al Mar Caribe.

Esta nueva versión consiste en dos barreras flotantes resistentes colocadas a lo ancho de ese río, en jurisdicción de Chinautla.

Una está aguas arriba con una longitud de 51 metros y una segunda aguas abajo con una longitud de 107 metros.

“Este es nuestro desafío fluvial más difícil hasta el momento, pero estamos trabajando continuamente para mejorar el Interceptor 006 y evitar que toneladas de plástico ingresen al Mar Caribe”, publicó en X la organización.

Inventor

The Ocean Cleanup fue fundada en el 2013 por Boyan Slat, un inventor neerlandés de 26 años que abandonó sus estudios en ingeniería aeroespacial para convertirse en ambientalista. La iniciativa busca limpiar los mil ríos catalogados como los más contaminados del planeta.

Durante una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión, el jóven inventor refirió que hasta el momento trabajan en cuatro países del Caribe y Asia.

“La idea es sencilla, atrapar el plástico antes de que se convierta en plástico oceánico. Ponemos el sistema en el río, la basura entra a través de la energía solar, la sacamos y, por último, la almacenamos para que se recicle. El verdadero reto es hacerlo a escala. No se trata solo de limpiar un río. Se trata de hacerlo en todo el mundo; unos 80 países necesitan esta solución”, afirmó.

Slat dice que Guatemala tiene varios ríos contaminados por plástico, pero para ellos resalta el de Las Vacas y lo ven como un reto. También afirma que en ningún momento se afecta la vida marina.

“Esa es una cuestión sumamente importante y sobre la que hemos investigado mucho. No he visto ningún impacto significativo de los sistemas de limpieza en los ríos en los que hemos trabajado. A veces, simplemente, no hay vida debido a la gran contaminación”, explica.

Agregó: “No solo se trata de que el agua se vea bien. Cuidarla a profundidad también es una inversión muy lógica. Es mucho más barato limpiar los océanos que dejar que el plástico entre en ellos”.

Mas contaminado

De acuerdo con la organización, el río Las Vacas en Guatemala “es posiblemente el río más contaminante del planeta” y lo califican como el afluente del río Motagua que sufre anualmente “tsunamis de basura”, al asegurar que 20 mil toneladas de plástico fluyen a través de esos ríos hacia el Mar Caribe anualmente. Eso es alrededor del 2% de las emisiones globales de plástico en los océanos.

“Todavía estamos aprendiendo a operar en este entorno hostil, pero nos basaremos en este comienzo positivo y seguiremos optimizando la barricada interceptora para este río, único en su clase”, publicó The Ocean Cleanup en la red X.

La entidad también confirmó que realizó un estudio de impacto ambiental y se determinó que es seguro seguir adelante con el despliegue de la barricada Interceptor 006.

Causas

Respecto a las posibles causas del río Las Vacas, la entidad holandesa dijo que, en Guatemala la gestión de residuos aún está en desarrollo y que son múltiples las razones detrás del problema del flujo de desechos, principalmente por la gran población de la Ciudad de Guatemala, la presencia de un relleno sanitario que desemboca directamente sobre ese río, y la existencia de vertederos clandestinos.

Beneficio

The Ocean Cleanup, explicó que la basura extraída del río Las Vacas es propiedad de los operadores locales, por lo que tras la captura del plástico es trasladada a los socios y autoridades de gestión de residuos locales para su clasificación, reciclaje y fines de reutilización.

“Nuestro objetivo con el proyecto de Guatemala es reciclar la mayor cantidad posible de basura y minimizar sus posibilidades de reingresar al entorno natural”, concluyó la organización.